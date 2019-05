Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2354bd1-c13c-4849-ad4f-861ce1158a0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Reggel nyolckor több tízezer diák kezdi megoldani az érettségi feladatsorait.","shortLead":"Reggel nyolckor több tízezer diák kezdi megoldani az érettségi feladatsorait.","id":"20190506_Kezdodik_az_erettsegi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2354bd1-c13c-4849-ad4f-861ce1158a0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d9835bd-e1a7-4805-aef4-775b23448646","keywords":null,"link":"/itthon/20190506_Kezdodik_az_erettsegi","timestamp":"2019. május. 06. 05:39","title":"Kezdődik az érettségi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aba4dcd-2ca9-48a8-924b-3e9c23d38a19","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A híres magyar kézilabdázó, Tápai Szabina kisbabája is segít a szülők nélkül élő gyerekeknek. Folytatódik az SOS Gyermekfalvak kampánya, hogy minden gyermek biztonságos otthonra találjon az országban.","shortLead":"A híres magyar kézilabdázó, Tápai Szabina kisbabája is segít a szülők nélkül élő gyerekeknek. Folytatódik az SOS...","id":"20190506_Tapai_Szabina_babaja_a_legfiatalabb_onkentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2aba4dcd-2ca9-48a8-924b-3e9c23d38a19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72f72ef2-ebc3-45f2-9082-9b3be9b00586","keywords":null,"link":"/elet/20190506_Tapai_Szabina_babaja_a_legfiatalabb_onkentes","timestamp":"2019. május. 06. 13:25","title":"Tápai Szabina babája a legfiatalabb önkéntes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b92a891-fb1a-4128-bbbc-61374800006e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vadonatúj roadsterhez ez az egyik első tuningcsomag. ","shortLead":"A vadonatúj roadsterhez ez az egyik első tuningcsomag. ","id":"20190506_Bebi_M8assa_tuningoltak_az_uj_BMW_Z4et","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b92a891-fb1a-4128-bbbc-61374800006e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0d29a9f-ef21-4f63-97f3-5aa389736e22","keywords":null,"link":"/cegauto/20190506_Bebi_M8assa_tuningoltak_az_uj_BMW_Z4et","timestamp":"2019. május. 06. 10:34","title":"500 lovas bébi M8-assá tuningolták az új BMW Z4-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8949c793-ec21-403c-b017-1e9c2577172f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Komoly izgalmakat élhetett át a kamionos, akinek nem fogott a fék a járművében. ","shortLead":"Komoly izgalmakat élhetett át a kamionos, akinek nem fogott a fék a járművében. ","id":"20190505_kamion_veszsav_autopalya_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8949c793-ec21-403c-b017-1e9c2577172f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d89765a-0a4c-4639-b9ca-07a1009632a1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190505_kamion_veszsav_autopalya_video","timestamp":"2019. május. 05. 16:28","title":"Működött a menekülőrámpa, füstölő kerekekkel száguldott fel rajta a kamion","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Órák óta csigalassúsággal halad az összes határátkelőn a forgalom, több határszakaszon is órákat kell várni.","shortLead":"Órák óta csigalassúsággal halad az összes határátkelőn a forgalom, több határszakaszon is órákat kell várni.","id":"20190506_Osszeomlott_az_informatika_minden_hataratkelon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0833f7d-dfe1-4616-b999-bfd476306025","keywords":null,"link":"/kkv/20190506_Osszeomlott_az_informatika_minden_hataratkelon","timestamp":"2019. május. 06. 10:06","title":"Összeomlott az informatika minden határátkelőn, többórás várakozásokra kell készülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f6a643b-6679-4758-a037-6d972bef1cd5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A már biztos ötödik - így bennmaradó - magyar válogatott 3-1-re kikapott az első helyen záró és feljutó házigazda kazah válogatottól a nurszultani divízió I/A jégkorong-világbajnokság vasárnapi utolsó mérkőzésén.","shortLead":"A már biztos ötödik - így bennmaradó - magyar válogatott 3-1-re kikapott az első helyen záró és feljutó házigazda kazah...","id":"20190505_Jegkorong__KazahsztanMagyarorszag_31_a_magyar_csapat_maradt_a_divizioban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f6a643b-6679-4758-a037-6d972bef1cd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f5c7c0e-a78c-44a4-b27a-becb194b5e65","keywords":null,"link":"/sport/20190505_Jegkorong__KazahsztanMagyarorszag_31_a_magyar_csapat_maradt_a_divizioban","timestamp":"2019. május. 05. 17:52","title":"Jégkorong – Kazahsztán-Magyarország 3-1, a magyar csapat maradt a divízióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02d1e325-3b1b-472d-926f-e14402463192","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Úgy is nagyot nőtt a kiskereskedelmi forgalom márciusban, hogy idén nem segített a húsvéti hétvége.","shortLead":"Úgy is nagyot nőtt a kiskereskedelmi forgalom márciusban, hogy idén nem segített a húsvéti hétvége.","id":"20190506_Sokkal_tobb_butort_es_ruhat_vettek_a_magyarok_mint_egy_eve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02d1e325-3b1b-472d-926f-e14402463192&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"172ba692-91f3-431d-ba58-4fd57b21027d","keywords":null,"link":"/kkv/20190506_Sokkal_tobb_butort_es_ruhat_vettek_a_magyarok_mint_egy_eve","timestamp":"2019. május. 06. 09:17","title":"Sokkal több bútort és ruhát vettek a magyarok, mint egy éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73828c30-a049-4a7e-8688-a640206e3b6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két kálozi férfi illegálisan tartott otthon fegyvereket és lőszereket.","shortLead":"A két kálozi férfi illegálisan tartott otthon fegyvereket és lőszereket.","id":"20190507_Illegalis_fegyvertartokra_csapott_le_a_TEK__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73828c30-a049-4a7e-8688-a640206e3b6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69094952-044b-4e88-8f75-70c30ae5cad0","keywords":null,"link":"/itthon/20190507_Illegalis_fegyvertartokra_csapott_le_a_TEK__video","timestamp":"2019. május. 07. 06:20","title":"Illegális fegyvertartókra csapott le a TEK – videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]