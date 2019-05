A Microsoft ugyan még nem jelentette be, de a link már él: Mac számítógépekre is tölthető az Edge böngésző Chromium alapú változata.

Alig egy hónapja, hogy a Microsoft letölthetőve tette a Chromiumon nyugvó Edge első, publikus változatát, mostanra az Apple számítógépeire is megérkezett az új böngésző.

A fejlesztésre abból az okból került sor, hogy a Windowsba épített program elenyésző sikerre volt képes, a Microsoft ezért kukázta az Edge alatta futó motort, és helyére a Google nyílt forráskódú böngészőszoftverét rakta. Az azonban csak néhány órája terjedt el, hogy a Chromiummal működő Edge az Apple gépeire is megérkezik majd, amire úgy tűnik, idáig kellett várni.

A letöltési linkeket egy twitterező, WalkingCat szúrta ki, így ha valaki nem várná meg, míg a Microsoft is közzéteszi azokat, már most is telepítheti.

A program számos előnnyel rendelkezik a korábbról ismert Edge-hez képest, a macOS-re készült változat pedig extra funkciókat, például Touch Bar általi támogatást is kínál majd. A Developer innen, a Canary címkés kiadás pedig erről a linkről húzható le. Kiszivárgott, de amúgy hivatalos linkekről van szó, így a letöltés és a telepítés is teljesen biztonságos. (Egyébként valószínűleg hamarosan a Microsoft is szétküldi azokat, de a türelmetlenebbek már most is használhatják.)

Az Edge nem most először költözik be az Apple rendszerébe, iPhone-okra és iPadekre jó ideje elérhető már.

