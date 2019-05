Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Kövér László szerint inkább a bevándorlás miatt kellene. ","shortLead":"Kövér László szerint inkább a bevándorlás miatt kellene. ","id":"20190514_Kover_klimavaltozas_migrans","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fac87aee-3d18-42f5-9132-da9933160def","keywords":null,"link":"/itthon/20190514_Kover_klimavaltozas_migrans","timestamp":"2019. május. 14. 22:07","title":"Kövér: Az agymosó média miatt félnek az emberek a klímaváltozástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4bd82ab-3ffa-453a-9256-f87019df2874","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hétvégén már jóval kevesebb lesz belőle, és melegebb idő várható. ","shortLead":"A hétvégén már jóval kevesebb lesz belőle, és melegebb idő várható. ","id":"20190516_idojaras_jelentes_magyarorszag_majus_16_hany_fok_lesz_ma","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4bd82ab-3ffa-453a-9256-f87019df2874&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d298532-592e-412a-a388-932a6ad43bb8","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_idojaras_jelentes_magyarorszag_majus_16_hany_fok_lesz_ma","timestamp":"2019. május. 16. 05:10","title":"Ha unja már az esőt és a hideget, van egy nagyon jó hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd9c9f6d-3777-4a61-9a13-d6ecef925221","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A OnePlus 7 Pro fotós képességeit is értékelte a mobilok kameráját sokféle szempont alapján tesztelő DxOMark. Az eredmény magáért beszél. ","shortLead":"A OnePlus 7 Pro fotós képességeit is értékelte a mobilok kameráját sokféle szempont alapján tesztelő DxOMark...","id":"20190515_oneplus_7_pro_kamera_velemenyek_mobilfotozas_dxomark","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd9c9f6d-3777-4a61-9a13-d6ecef925221&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f755cb3c-29d1-416f-a6d0-e33ec1088c40","keywords":null,"link":"/tudomany/20190515_oneplus_7_pro_kamera_velemenyek_mobilfotozas_dxomark","timestamp":"2019. május. 15. 11:41","title":"Olyan jó kamera került a OnePlus 7-be, hogy a Huawei két mobilját is előzi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76ac3b06-73d2-4775-959d-e5de84e3dd69","c_author":"Jakus Ibolya","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló. Keresse csütörtöktől az újságárusoknál. ","shortLead":"Szubjektív lapajánló. Keresse csütörtöktől az újságárusoknál. ","id":"201920_puha_agyuk_kemeny_csatak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76ac3b06-73d2-4775-959d-e5de84e3dd69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c01bbe67-248a-4c6f-bbe9-74c4025f4ddf","keywords":null,"link":"/itthon/201920_puha_agyuk_kemeny_csatak","timestamp":"2019. május. 15. 10:50","title":"Jakus Ibolya: Puha ágyúk, kemény csaták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32dc1362-767e-44fd-a5dd-fbe145365b8e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Csaknem 100 millió éves borostyánkövet azonosított egy nemzetközi kutatócsoport, a kő más élőlények mellett egy rég kihalt tengeri puhatestű maradványait őrizte meg.","shortLead":"Csaknem 100 millió éves borostyánkövet azonosított egy nemzetközi kutatócsoport, a kő más élőlények mellett egy rég...","id":"20190515_99_millio_eves_puhatestu_borostyanko","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32dc1362-767e-44fd-a5dd-fbe145365b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ada6863-5bf1-4259-b0cc-7c23ef0d7a6d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190515_99_millio_eves_puhatestu_borostyanko","timestamp":"2019. május. 15. 11:03","title":"Találtak egy 99 millió éves borostyánkövet, ami több tucat állat maradványait zárta magába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0408ca6d-e1a3-4d42-8a97-786e90677abf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kamion nem hagyja besorolni az autóst, majd ki is üti a sávból. ","shortLead":"A kamion nem hagyja besorolni az autóst, majd ki is üti a sávból. ","id":"20190514_Remeljuk_sosem_talalkozik_ilyen_kamionossal_az_utakon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0408ca6d-e1a3-4d42-8a97-786e90677abf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9bf2302-06a3-4be1-a238-23ad4c387a3e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190514_Remeljuk_sosem_talalkozik_ilyen_kamionossal_az_utakon","timestamp":"2019. május. 14. 21:31","title":"Reméljük, sosem találkozik ilyen kamionossal az utakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4c53933-3b77-4fb8-a0ca-f02b01fc3ac4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A marosvásárhelyi születésű Fülöp Lóránd lehet a Puskás Akadémia új középpályása.","shortLead":"A marosvásárhelyi születésű Fülöp Lóránd lehet a Puskás Akadémia új középpályása.","id":"20190515_130_millioert_igazolhat_romaniai_magyar_jatekost_a_Felcsut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4c53933-3b77-4fb8-a0ca-f02b01fc3ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b0f2db1-9919-42f0-80f9-f905961d7d34","keywords":null,"link":"/sport/20190515_130_millioert_igazolhat_romaniai_magyar_jatekost_a_Felcsut","timestamp":"2019. május. 15. 14:42","title":"130 millióért igazolhat romániai magyar játékost a Felcsút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"426770a8-f6c9-45d2-b267-8a8a51a3eee7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Cikkünk spoilereket tartalmaz a legutóbbi Trónok harca epizódokból. Ha nem szeretne belefutni, inkább ne olvasson tovább.","shortLead":"Cikkünk spoilereket tartalmaz a legutóbbi Trónok harca epizódokból. Ha nem szeretne belefutni, inkább ne olvasson...","id":"20190515_Megkerdeztek_a_Tronok_harca_szineszeit_a_befejezesrol_es_eleg_csalodottnak_tuntek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=426770a8-f6c9-45d2-b267-8a8a51a3eee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34c64a51-26d4-4131-b80a-2a7ded522d33","keywords":null,"link":"/kultura/20190515_Megkerdeztek_a_Tronok_harca_szineszeit_a_befejezesrol_es_eleg_csalodottnak_tuntek","timestamp":"2019. május. 15. 08:15","title":"Megkérdezték a Trónok harca színészeit a befejezésről, és elég csalódottnak tűntek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]