Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ddf0a286-92b3-47fc-85a8-6086c66a987e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Duncan Laurance lett az első Arcade című dalával.","shortLead":"Duncan Laurance lett az első Arcade című dalával.","id":"20190519_Hollandia_gyozott_az_Eurovizios_Dalfesztivalon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ddf0a286-92b3-47fc-85a8-6086c66a987e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d23bea-9a48-4650-9c46-450701fb446a","keywords":null,"link":"/kultura/20190519_Hollandia_gyozott_az_Eurovizios_Dalfesztivalon","timestamp":"2019. május. 19. 09:41","title":"Hollandia győzött az Eurovíziós Dalfesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69fea145-3833-44bd-9b11-bbc9d87f829d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Meglepő kitüntetést kapott a hegedűművész.","shortLead":"Meglepő kitüntetést kapott a hegedűművész.","id":"20190519_Vajon_mi_koze_Maga_Zoltannak_a_honvedelemhez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69fea145-3833-44bd-9b11-bbc9d87f829d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2712aaa-d7d0-47c7-8550-e0e9e68e649e","keywords":null,"link":"/kultura/20190519_Vajon_mi_koze_Maga_Zoltannak_a_honvedelemhez","timestamp":"2019. május. 19. 20:52","title":"Vajon mi köze Mága Zoltánnak a honvédelemhez?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa463941-75b4-4a13-8884-208f081c08d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ő vette át a pénzt az egyik bűncselekménynél.","shortLead":"Ő vette át a pénzt az egyik bűncselekménynél.","id":"20190519_Unokazos_csalas_egy_16_eves_kali_lany_is_lebukott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa463941-75b4-4a13-8884-208f081c08d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d120baa-2083-4e51-9e84-b7f2333c1c78","keywords":null,"link":"/itthon/20190519_Unokazos_csalas_egy_16_eves_kali_lany_is_lebukott","timestamp":"2019. május. 19. 12:44","title":"Unokázós csalás: egy 16 éves, káli lány is lebukott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a8e81f3-1c86-4192-a583-24b89823483d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"\"Salvini, Orbán és szélsőjobboldali barátaik\" megállítását nevezte az európai parlamenti választás tétjének a szocialisták, demokraták számára Tóth Bertalan MSZP-elnök pártja és a Párbeszéd szombati budapesti kampányrendezvényén.","shortLead":"\"Salvini, Orbán és szélsőjobboldali barátaik\" megállítását nevezte az európai parlamenti választás tétjének...","id":"20190518_MSZP_a_valasztas_tetje_a_szelsojobb_megallitasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a8e81f3-1c86-4192-a583-24b89823483d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57eea6a9-67f7-4f54-94c7-6a3eba698a2a","keywords":null,"link":"/itthon/20190518_MSZP_a_valasztas_tetje_a_szelsojobb_megallitasa","timestamp":"2019. május. 18. 13:07","title":"MSZP: a választás tétje a szélsőjobb megállítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4e10ea3-670e-4ad0-9e8b-8f67186c4f8d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ez aztán a vallomás! ","shortLead":"Ez aztán a vallomás! ","id":"20190519_Szeretlek_Zsolti_Eurovizios_Dalfesztival_musor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4e10ea3-670e-4ad0-9e8b-8f67186c4f8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb34b479-9128-46bf-8390-0b21351428c7","keywords":null,"link":"/kultura/20190519_Szeretlek_Zsolti_Eurovizios_Dalfesztival_musor","timestamp":"2019. május. 19. 14:46","title":"Ön észrevette a \"Szeretlek, Zsolti\"-feliratot az Eurovíziós Dalfesztivál döntőjében?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53e5eb2d-4e38-4cd1-a399-466e3f473a2e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sasszemű nézők kiszúrtak egy nem odaillő tárgyat a Trónok harca utolsó részében.","shortLead":"Sasszemű nézők kiszúrtak egy nem odaillő tárgyat a Trónok harca utolsó részében.","id":"20190520_A_starbucksos_pohar_utan_most_egy_vizes_palackot_felejtettek_a_Tronok_harca_epizodjaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53e5eb2d-4e38-4cd1-a399-466e3f473a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0421ea1d-23cf-4ddf-a27a-4cdb0985ed3b","keywords":null,"link":"/kultura/20190520_A_starbucksos_pohar_utan_most_egy_vizes_palackot_felejtettek_a_Tronok_harca_epizodjaban","timestamp":"2019. május. 20. 10:12","title":"A starbucksos pohár után most egy vizespalackot felejtettek a Trónok harca epizódjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4feb6abd-e0c1-4d49-bb11-341b184a9825","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Nivák dakaros szereplésére sokan emlékeznek, az viszont a feledés homályába merült, hogy a 2105-ös is ott volt Afrikában.","shortLead":"A Nivák dakaros szereplésére sokan emlékeznek, az viszont a feledés homályába merült, hogy a 2105-ös is ott volt...","id":"20190520_tudta_hogy_kocka_ladaval_is_indultak_a_parizsdakaron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4feb6abd-e0c1-4d49-bb11-341b184a9825&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d871d1bd-a2f0-4dfd-944d-cb361a765089","keywords":null,"link":"/cegauto/20190520_tudta_hogy_kocka_ladaval_is_indultak_a_parizsdakaron","timestamp":"2019. május. 20. 06:41","title":"Tudta, hogy kocka Ladával is indultak a Párizs–Dakaron?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9404f11a-33ef-4dfd-9ff1-58617f085a60","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Finoman Kína tudtára adta, hogy a Peking által követelt területhez mindenkinek joga van. ","shortLead":"Finoman Kína tudtára adta, hogy a Peking által követelt területhez mindenkinek joga van. ","id":"20190520_Erodemonstraciot_tartott_a_Delkinai_tengeren_egy_amerikai_hadihajo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9404f11a-33ef-4dfd-9ff1-58617f085a60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbe109ba-77c9-47bd-87d3-5ed4699b4f99","keywords":null,"link":"/vilag/20190520_Erodemonstraciot_tartott_a_Delkinai_tengeren_egy_amerikai_hadihajo","timestamp":"2019. május. 20. 07:14","title":"Erődemonstrációt tartott a Dél-kínai-tengeren egy amerikai hadihajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]