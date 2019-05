Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4aeb4909-1b7d-4491-9a86-3285827f6fb4","c_author":"hvg.hu","category":"sport.foci","description":"A MOL Vidi FC nyerte a labdarúgó Magyar Kupát, miután a Groupama Arénában rendezett szombati döntőben hátrányból fordítva, Anel Hadzic 92. percben szerzett góljával 2-1-re legyőzte a Budapest Honvédot.","shortLead":"A MOL Vidi FC nyerte a labdarúgó Magyar Kupát, miután a Groupama Arénában rendezett szombati döntőben hátrányból...","id":"20190525_A_MOL_Vidi_nyerte_a_labdarugo_Magyar_Kupat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4aeb4909-1b7d-4491-9a86-3285827f6fb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0de71456-e1a1-4f4e-8736-816c763e771c","keywords":null,"link":"/sport.foci/20190525_A_MOL_Vidi_nyerte_a_labdarugo_Magyar_Kupat","timestamp":"2019. május. 25. 21:33","title":"A MOL Vidi nyerte a labdarúgó Magyar Kupát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5f8bc45-fc80-4234-bf22-197ccb835de2","c_author":"","category":"gazdasag","description":"A kereskedelem történelme legalább százötvenezer éves, a készpénz viszont kevesebb mint háromezer éve létezik. Drága, mocskos és idejétmúlt. Itt az ideje, hogy magunk mögött hagyjuk – írta a Portfolio.hu-n megjelent cikkében Kóka János volt gazdasági miniszter abból az alkalomból, hogy felszólal a Portfólió \"Financial IT and Disruptive Technologies\" konferenciáján.","shortLead":"A kereskedelem történelme legalább százötvenezer éves, a készpénz viszont kevesebb mint háromezer éve létezik. Drága...","id":"20190527_Emlekszik_meg_Koka_Janosra_A_draga_mocskos_es_idejetmult_keszpenzrol_ertekezik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5f8bc45-fc80-4234-bf22-197ccb835de2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69fd368c-ae49-400c-bb2a-f2701d2a26a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190527_Emlekszik_meg_Koka_Janosra_A_draga_mocskos_es_idejetmult_keszpenzrol_ertekezik","timestamp":"2019. május. 27. 13:21","title":"Emlékszik még Kóka Jánosra? A drága, mocskos és idejétmúlt készpénzről értekezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be6dbc80-b80d-4e6f-b24e-a2aecc9cc098","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Összesen 48 járművet néztek át az ellenőrök a tömegeket vonzó turisztikai nevezetességek közelében. ","shortLead":"Összesen 48 járművet néztek át az ellenőrök a tömegeket vonzó turisztikai nevezetességek közelében. ","id":"20190527_Ellenoriztek_az_iskolai_buszokat_nyolcnal_nem_stimmelt_valamit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be6dbc80-b80d-4e6f-b24e-a2aecc9cc098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8589749-278f-4fc0-8505-49e2aec181af","keywords":null,"link":"/cegauto/20190527_Ellenoriztek_az_iskolai_buszokat_nyolcnal_nem_stimmelt_valamit","timestamp":"2019. május. 27. 12:58","title":"Ellenőrizték az iskolai buszokat, nyolcnál nem stimmelt valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5917b5c6-b985-4d4a-bbd2-9988080ac185","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A jövő héten ismét sok eső várható, többször megerősödik a szél is, és pár fokkal a meleg is mérséklődik - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből. ","shortLead":"A jövő héten ismét sok eső várható, többször megerősödik a szél is, és pár fokkal a meleg is mérséklődik - derül ki...","id":"20190526_Remeljuk_hogy_unja_mar_a_jo_idot_jovo_heten_megint_azni_fogunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5917b5c6-b985-4d4a-bbd2-9988080ac185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"683397d1-087e-4e70-ba2b-5943ff3ff13b","keywords":null,"link":"/elet/20190526_Remeljuk_hogy_unja_mar_a_jo_idot_jovo_heten_megint_azni_fogunk","timestamp":"2019. május. 26. 16:23","title":"Reméljük, hogy unja már a jó időt: jövő héten megint ázni fogunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"556faa9f-589a-4f60-a897-ed34e2ca1178","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az EP-választást elemzik a világ legnagyobb lapjai címoldalukon, a legfontosabb üzenetek, hogy meggyengült a centrum, de a populisták mellett a zöldek és liberálisok is feljöttek. Több neves lap kiemelt figyelmet szentel Orbánnak és Salvininek, de elhangzik az is, még messze van az, hogy átvegyék Brüsszel irányítását.","shortLead":"Az EP-választást elemzik a világ legnagyobb lapjai címoldalukon, a legfontosabb üzenetek, hogy meggyengült a centrum...","id":"20190527_Orban_EP_valasztasok_populista_erok_zoldek_vilaglapok_cimlapjai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=556faa9f-589a-4f60-a897-ed34e2ca1178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b63bfdf9-a08d-46b6-b8e6-aa86f179179a","keywords":null,"link":"/vilag/20190527_Orban_EP_valasztasok_populista_erok_zoldek_vilaglapok_cimlapjai","timestamp":"2019. május. 27. 08:59","title":"A populisták előretöréséről írnak a világ legnagyobb lapjai, Orbán nevét is sokat láthatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56f1a91c-4e97-4ffe-837f-3e7e46c2a162","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Működik itt némi kettős mérce.","shortLead":"Működik itt némi kettős mérce.","id":"20190526_Taylor_Swift_kiosztotta_az_ujsagirot_aki_a_gyerekvallalasrol_kerdezte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56f1a91c-4e97-4ffe-837f-3e7e46c2a162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc4d2833-985e-40ad-b51a-1ba19176cc34","keywords":null,"link":"/elet/20190526_Taylor_Swift_kiosztotta_az_ujsagirot_aki_a_gyerekvallalasrol_kerdezte","timestamp":"2019. május. 26. 17:18","title":"Taylor Swift kiosztotta az újságírót, aki a gyerekvállalásról kérdezte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ec6f75e-a3a3-4ab7-96c5-132ceeeeef03","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán rövid beszédében azt mondta, Magyarország erős, mert a magyarok egységesek. ","shortLead":"Orbán rövid beszédében azt mondta, Magyarország erős, mert a magyarok egységesek. ","id":"20190526_Orban_Korszakos_gyozelmet_arattunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ec6f75e-a3a3-4ab7-96c5-132ceeeeef03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6472db80-b4e0-4c80-898d-9e2054f25b34","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Orban_Korszakos_gyozelmet_arattunk","timestamp":"2019. május. 26. 23:20","title":"Orbán: Korszakos győzelmet arattunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eded1794-bb4c-403c-b28d-ca9a943a0e6d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szélsőséges pártokkal nem hajlandó együttműködni az Európai Néppárt csúcsjelöltje, elég mandátumot szereztek az Európai Parlamentben. ","shortLead":"Szélsőséges pártokkal nem hajlandó együttműködni az Európai Néppárt csúcsjelöltje, elég mandátumot szereztek az Európai...","id":"20190527_Weber_meguzente_az_Europai_Neppart_megvan_a_Fidesz_nelkul_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eded1794-bb4c-403c-b28d-ca9a943a0e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ddc19af-3d0f-44d2-8a45-d342290a9586","keywords":null,"link":"/vilag/20190527_Weber_meguzente_az_Europai_Neppart_megvan_a_Fidesz_nelkul_is","timestamp":"2019. május. 27. 00:00","title":"Weber megüzente: az Európai Néppárt megvan a Fidesz nélkül is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]