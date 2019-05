Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e269572d-0ed6-4351-b2b9-6b15668eace9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egy sportbaleset miatt összenyomódott az egyik artériája, vérkeringési zavarokkal küzd. Két Eb-selejtezőt is kihagy. ","shortLead":"Egy sportbaleset miatt összenyomódott az egyik artériája, vérkeringési zavarokkal küzd. Két Eb-selejtezőt is kihagy. ","id":"20190531_Korhazba_kerult_a_nemetek_szovetsegi_kapitanya_Joachim_Low","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e269572d-0ed6-4351-b2b9-6b15668eace9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b656f15-e946-4f87-a71d-5dfa91d974f0","keywords":null,"link":"/sport/20190531_Korhazba_kerult_a_nemetek_szovetsegi_kapitanya_Joachim_Low","timestamp":"2019. május. 31. 11:49","title":"Kórházba került Joachim Löw","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"503e7b8c-1318-4816-888d-06f0e2723d5e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszezőnő Kristina Mladenoviccsal az oldalán bejutott a legjobb 32 közé.","shortLead":"A magyar teniszezőnő Kristina Mladenoviccsal az oldalán bejutott a legjobb 32 közé.","id":"20190530_Sima_gyozelemmel_kezdett_Babos_Timea_parosban_a_Roland_Garroson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=503e7b8c-1318-4816-888d-06f0e2723d5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2888314-1054-4e3e-83f1-e32cf4243c53","keywords":null,"link":"/sport/20190530_Sima_gyozelemmel_kezdett_Babos_Timea_parosban_a_Roland_Garroson","timestamp":"2019. május. 30. 19:27","title":"Sima győzelemmel kezdett Babos Tímea párosban a Roland Garroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f934e5b1-7d9f-4842-99f5-45250fe321c5","c_author":"Lendvai Ildikó","category":"itthon","description":"A szocialisták volt elnökének írása az irodai kompromisszumokról, a rossz forgatókönyvekről és az elfogyott időről. ","shortLead":"A szocialisták volt elnökének írása az irodai kompromisszumokról, a rossz forgatókönyvekről és az elfogyott időről. ","id":"20190530_Lendvai_Ildiko_Mi_legyen_veled_MSZP","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f934e5b1-7d9f-4842-99f5-45250fe321c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f029e7d-cc5f-4d27-bfd3-d459d81e514c","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Lendvai_Ildiko_Mi_legyen_veled_MSZP","timestamp":"2019. május. 30. 10:55","title":"Lendvai Ildikó: Mi legyen veled, MSZP?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b859ff7-b45d-4240-8593-7b1a86d2c445","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Digitálisan felújították azt a több mint 100 évvel ezelőtt rögzített videót, amin egy teljes napfogyatkozás látható. Ez volt a világ első olyan esete, amikor mozgókép örökítette meg az eseményt.","shortLead":"Digitálisan felújították azt a több mint 100 évvel ezelőtt rögzített videót, amin egy teljes napfogyatkozás látható...","id":"20190531_teljes_napfogyatkozas_video_nevil_maskelyne_kiralyi_csillagaszati_tarsasag_angol_filmintezet_bfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b859ff7-b45d-4240-8593-7b1a86d2c445&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87e2eb46-4ffa-456e-84dd-c345eb5d5a5e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190531_teljes_napfogyatkozas_video_nevil_maskelyne_kiralyi_csillagaszati_tarsasag_angol_filmintezet_bfi","timestamp":"2019. május. 31. 18:03","title":"Előkerült egy 119 éves videó, teljes napfogyatkozást rögzítettek vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"888f7f91-6d0a-4795-ac61-b56799eafebf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel nyolcmilliárd forintot kell kifizetni a stadion környezetének rendezéséért.","shortLead":"Közel nyolcmilliárd forintot kell kifizetni a stadion környezetének rendezéséért.","id":"20190529_Mar_megint_dragult_a_Puskas_stadion","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=888f7f91-6d0a-4795-ac61-b56799eafebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c41dc6c-214f-4a0f-ba27-bcac40e23b2e","keywords":null,"link":"/kkv/20190529_Mar_megint_dragult_a_Puskas_stadion","timestamp":"2019. május. 29. 21:58","title":"Már megint drágult a Puskás stadion","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c33ddb05-0ae5-490b-9ab3-369125b93972","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Úgy tűnik, a nagy német zeneszerzőbe szorult némi humorérzék.","shortLead":"Úgy tűnik, a nagy német zeneszerzőbe szorult némi humorérzék.","id":"20190530_Beethoven_levagott_egy_csomot_a_hajabol_most_elarverezik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c33ddb05-0ae5-490b-9ab3-369125b93972&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72a493f5-8600-4477-9b23-4a22859361f9","keywords":null,"link":"/kultura/20190530_Beethoven_levagott_egy_csomot_a_hajabol_most_elarverezik","timestamp":"2019. május. 30. 09:29","title":"Beethoven levágott egy csomót a hajából, most elárverezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b456ca9f-ae82-49a8-9a22-0067b1c684e7","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Rocketman című film orosz változatában nem lesz se drogos, se ágyjelenet.\r

\r

","shortLead":"A Rocketman című film orosz változatában nem lesz se drogos, se ágyjelenet.\r

\r

","id":"20190531_Kivagtak_a_meleg_szexet_az_Elton_Johnfilmbol_Oroszorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b456ca9f-ae82-49a8-9a22-0067b1c684e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16ce5d11-a3fe-46f7-8ec1-f06afa21b401","keywords":null,"link":"/kultura/20190531_Kivagtak_a_meleg_szexet_az_Elton_Johnfilmbol_Oroszorszagban","timestamp":"2019. május. 31. 14:57","title":"Kivágták a meleg szexet az Elton John-filmből Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f76f0dce-bea7-4e11-8903-296abf43cfb6","c_author":"","category":"elet","description":"Lassan egy napja zajlik a mentés a Dunán a tragikus hajóbaleset után. Képeink.","shortLead":"Lassan egy napja zajlik a mentés a Dunán a tragikus hajóbaleset után. Képeink.","id":"20190530_Hajobaleset_kepgaleria","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f76f0dce-bea7-4e11-8903-296abf43cfb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec8e5bb4-f6f7-4763-aca3-1007236ba81b","keywords":null,"link":"/elet/20190530_Hajobaleset_kepgaleria","timestamp":"2019. május. 30. 18:10","title":"Az ütközéstől a merülésig - képgaléria ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]