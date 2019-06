Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"751a7b8a-acfb-48ad-b440-7bd97165bed8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eBayen jelent meg egy iPod, amelyikért annyit kérne az eladó, amennyiből már egy jobb autóra is futná. Igaz, „szuper ritka” különlegességről van szó.","shortLead":"Az eBayen jelent meg egy iPod, amelyikért annyit kérne az eladó, amennyiből már egy jobb autóra is futná. Igaz, „szuper...","id":"20190601_elso_generacios_ipod_vasarlas_ebay","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=751a7b8a-acfb-48ad-b440-7bd97165bed8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5b89653-b535-492d-b264-2f39535b813f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190601_elso_generacios_ipod_vasarlas_ebay","timestamp":"2019. június. 01. 10:03","title":"Ez az ősrégi iPod annyiba kerül, mint egy jobb autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfa96bbb-1e6e-42a2-b1d9-f0f3a7d88098","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"És még így is jelentősen csökkent a nyeresége Tiborcz István cégének, a BDPST Ingatlanforgalmazó és Beruházó Zrt-nek.","shortLead":"És még így is jelentősen csökkent a nyeresége Tiborcz István cégének, a BDPST Ingatlanforgalmazó és Beruházó Zrt-nek.","id":"20190601_tiborcz_istvan_bdpst_eredmeny_nyeresg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfa96bbb-1e6e-42a2-b1d9-f0f3a7d88098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3711c441-783e-4ac5-ad01-5432d05228f0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190601_tiborcz_istvan_bdpst_eredmeny_nyeresg","timestamp":"2019. június. 01. 08:15","title":"Ilyet is csak Tiborcz István tud: 214 milliós árbevételből 1 milliárdos nyereség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1863ed9b-2961-4935-875b-4a1f85d62c9b","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Az ötletgazda magyar vállalkozó biztos abban, hogy nagy üzlet lesz a robotgyártás, ezért fog bele. Ha minden jól megy, idén őszre kész a prototípus. ","shortLead":"Az ötletgazda magyar vállalkozó biztos abban, hogy nagy üzlet lesz a robotgyártás, ezért fog bele. Ha minden jól megy...","id":"20190602_robotgyartas_robot_csizmazia_tibor_robotpincer_budapest_vendeglatas_kavezo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1863ed9b-2961-4935-875b-4a1f85d62c9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"103d767f-9324-4e13-9e07-6887b9e5c09a","keywords":null,"link":"/kkv/20190602_robotgyartas_robot_csizmazia_tibor_robotpincer_budapest_vendeglatas_kavezo","timestamp":"2019. június. 02. 10:00","title":"Kihozta, nem löttyintette ki – vizsgáztattuk egy budapesti kávézó robotpincérét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ab46c49-497f-440b-8488-cf2117b9112c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Pedig olyan jól kitalálta, hogy személyesen Dobrev Klára venné el a magyar családoktól a kenyeret, és adná oda az afgán szíreknek. ","shortLead":"Pedig olyan jól kitalálta, hogy személyesen Dobrev Klára venné el a magyar családoktól a kenyeret, és adná oda az afgán...","id":"20190601_Selmeczi_Gabriella_Gyurcsanynezott_egyet_majd_visszavonta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ab46c49-497f-440b-8488-cf2117b9112c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b73e835-31f6-4b4b-9adb-3f7f829c668e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190601_Selmeczi_Gabriella_Gyurcsanynezott_egyet_majd_visszavonta","timestamp":"2019. június. 01. 14:05","title":"Selmeczi Gabriella Gyurcsánynézott egyet, majd visszavonta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea5033e4-12e2-4627-b2b8-96a806f3b786","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Összességével három góllal volt jobb az észak-macedón csapat, nem sikerült Nagy László búcsúmeccse. \r

","shortLead":"Összességével három góllal volt jobb az észak-macedón csapat, nem sikerült Nagy László búcsúmeccse. \r

","id":"20190602_Nem_sikerult_a_Veszpremnek_BLt_nyerni_2724re_kikapott_a_Vardar_Szkopjetol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea5033e4-12e2-4627-b2b8-96a806f3b786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbb8f943-81b9-4181-a424-f37a23546ce0","keywords":null,"link":"/sport/20190602_Nem_sikerult_a_Veszpremnek_BLt_nyerni_2724re_kikapott_a_Vardar_Szkopjetol","timestamp":"2019. június. 02. 20:01","title":"Nem sikerült a Veszprémnek BL-t nyerni, 27-24-re kikapott a Vardar Szkopjétól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"516603aa-e715-464e-b056-ebf74e8c7577","c_author":"Tóth Richárd","category":"sport","description":"Előre megmondták, Orbán nem lesz ott Csíksomlyón. Helyette a helyszínről nézte meg a Liverpool BL-győzelmét.","shortLead":"Előre megmondták, Orbán nem lesz ott Csíksomlyón. Helyette a helyszínről nézte meg a Liverpool BL-győzelmét.","id":"20190602_Papalatogatas_helyett_BLdonto_volt_Orban_programja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=516603aa-e715-464e-b056-ebf74e8c7577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a620caa5-c472-44c9-8a97-721ad751e6b5","keywords":null,"link":"/sport/20190602_Papalatogatas_helyett_BLdonto_volt_Orban_programja","timestamp":"2019. június. 02. 08:54","title":"Pápalátogatás helyett BL-döntő volt Orbán programja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84c297bf-ef85-4d30-ab0e-5002fa7eee60","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A teljes 1,4 milliárd forintos tavalyi nyereséget felveszik a Sziget Zrt. tulajdonosai – derül ki a fesztiválszervező mérlegéből.","shortLead":"A teljes 1,4 milliárd forintos tavalyi nyereséget felveszik a Sziget Zrt. tulajdonosai – derül ki a fesztiválszervező...","id":"20190601_2020_lehet_a_teljes_valtas_eve_a_Szigetfesztival_tulajdonosi_koreben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84c297bf-ef85-4d30-ab0e-5002fa7eee60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29475eb9-317c-4364-8326-6cd60824d931","keywords":null,"link":"/kkv/20190601_2020_lehet_a_teljes_valtas_eve_a_Szigetfesztival_tulajdonosi_koreben","timestamp":"2019. június. 01. 13:30","title":"2020 lehet a teljes váltás éve a Sziget-fesztivál tulajdonosi körében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823901ac-1799-4bfe-9b98-dc06b4031612","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Dobos Tamás kapta Genezis című alkotásért a Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál fődíját, az operatőri munkát a középpontba helyező seregszemle elismeréseit szombaton adták át Szegeden.

","shortLead":"Dobos Tamás kapta Genezis című alkotásért a Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál fődíját, az operatőri munkát...","id":"20190601_A_Genezis_kapta_a_Zsigmond_Vilmos_Nemzetkozi_Filmfesztival_fodijat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=823901ac-1799-4bfe-9b98-dc06b4031612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e8c69d5-8dd3-4862-913c-ffa07efa8d55","keywords":null,"link":"/kultura/20190601_A_Genezis_kapta_a_Zsigmond_Vilmos_Nemzetkozi_Filmfesztival_fodijat","timestamp":"2019. június. 01. 19:30","title":"A Genezis kapta a Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál fődíját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]