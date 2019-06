Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ddca19a5-a3a3-4348-a820-1c520ad90e9c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Habony Árpád tulajdonában álló, a V4 hírügynökséget is részben birtokló Danube Business Consulting tőkeállománya mintegy 112 millió forintra emelkedett tavaly.","shortLead":"A Habony Árpád tulajdonában álló, a V4 hírügynökséget is részben birtokló Danube Business Consulting tőkeállománya...","id":"20190604_Szazmillios_profitot_termelt_Habony_londoni_cege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ddca19a5-a3a3-4348-a820-1c520ad90e9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10f3a91b-4e3f-46f0-b945-0a251d90f22e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190604_Szazmillios_profitot_termelt_Habony_londoni_cege","timestamp":"2019. június. 04. 07:45","title":"Szépen gyarapszik Habony londoni cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2355c3b-5fa0-49a7-abee-e4fcdccd5d93","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Szövetségi Kereskedelmi Bizottság és az Igazságügyi Minisztérium is vizsgálja a világ legnagyobb tech cégeit, hogy visszaéltek-e erejükkel a piaci dominancia eléréséért.","shortLead":"Az amerikai Szövetségi Kereskedelmi Bizottság és az Igazságügyi Minisztérium is vizsgálja a világ legnagyobb tech...","id":"20190604_amazon_apple_google_facebook_trosztellenes_eljaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2355c3b-5fa0-49a7-abee-e4fcdccd5d93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"123af524-45d5-441e-a351-811bc880edd0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190604_amazon_apple_google_facebook_trosztellenes_eljaras","timestamp":"2019. június. 04. 18:33","title":"Kemény vizsgálat elé néz az Amazon, az Apple, a Google és a Facebook is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"712f143c-6e42-46d7-9055-93104446697e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy tíz pécsi ügyvéd által alakított szervezet ki szeretné deríteni, miért került a város 8-10 milliárd forintos adósságba. De ez nem megy ilyen egyszerűen.","shortLead":"Egy tíz pécsi ügyvéd által alakított szervezet ki szeretné deríteni, miért került a város 8-10 milliárd forintos...","id":"20190604_67_millioert_arulnak_el_a_pecsi_onkormanyzati_cegek_mire_koltottek_el_810_milliardot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=712f143c-6e42-46d7-9055-93104446697e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01506bbe-03ec-4eeb-b082-3330c7855c44","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190604_67_millioert_arulnak_el_a_pecsi_onkormanyzati_cegek_mire_koltottek_el_810_milliardot","timestamp":"2019. június. 04. 11:41","title":"6-7 millióért árulnák el a pécsi önkormányzati cégek, mire költöttek el 8-10 milliárdot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc8d4268-1be8-4edc-bff6-7f9bb0358706","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közép-kelet-európai régió lakossága a helyi politika ellenére nem euroszkeptikus és civilellenes, derül ki egy kutatásból.","shortLead":"A közép-kelet-európai régió lakossága a helyi politika ellenére nem euroszkeptikus és civilellenes, derül ki...","id":"20190605_europai_unio_felmeres_globsec_tamogatottsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc8d4268-1be8-4edc-bff6-7f9bb0358706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b599e62-df10-41ed-ad8d-207f4ab6a228","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_europai_unio_felmeres_globsec_tamogatottsag","timestamp":"2019. június. 05. 12:57","title":"A politikai sárdobálás ellenére is csúcson az EU támogatottsága Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73f079f2-11f8-4898-8ea9-a7ee9141e224","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"A tavaly képviselői mandátumáról, és nemrég romaügyi biztosi posztjától is megvált fideszes politikus nagykövetként fogja külföldön ismertetni a magyar kormány kiemelt fontosságú társadalmi ügyekkel kapcsolatos eredményeit és céljait. ","shortLead":"A tavaly képviselői mandátumáról, és nemrég romaügyi biztosi posztjától is megvált fideszes politikus nagykövetként...","id":"20190604_Halmozza_a_poziciokat_nagykovet_lesz_Balog_Zoltan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73f079f2-11f8-4898-8ea9-a7ee9141e224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c0c9fe8-539a-43b4-9b6b-73258a939712","keywords":null,"link":"/itthon/20190604_Halmozza_a_poziciokat_nagykovet_lesz_Balog_Zoltan","timestamp":"2019. június. 04. 20:20","title":"Halmozza a pozíciókat, nagykövet lesz Balog Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"984f756c-d4ea-4913-82a9-d5a21774d220","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A lány az eset ellenére is azt kéri az emberektől, hogy tiszteljék a cápákat.","shortLead":"A lány az eset ellenére is azt kéri az emberektől, hogy tiszteljék a cápákat.","id":"20190604_Felpofozta_egy_apa_a_capat_amelyik_el_akarta_ragadni_a_lanyat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=984f756c-d4ea-4913-82a9-d5a21774d220&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7bc6fa3-b9db-4cbd-995b-95981381becc","keywords":null,"link":"/elet/20190604_Felpofozta_egy_apa_a_capat_amelyik_el_akarta_ragadni_a_lanyat","timestamp":"2019. június. 04. 15:29","title":"Felpofozta egy apa a cápát, ami el akarta ragadni a lányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae635927-09cf-4ad9-a4e2-0067693a193e","c_author":"","category":"nagyitas","description":"A kommunista diktatúra ellen 1989-ben kezdődött tüntetés a pekingi Tienanmen téren. Az akkori híradások szerint minden nap 2-300 ezer ember demonstrált a demokráciáért. Végül, június 3-4-én a hadsereg erőszakhoz fordult, és bevetette a páncélos, ejtőernyős és egyéb egységeit, a halottak száma pedig elérhette akár a 10 ezret is. Képgaléria az eseményekről.","shortLead":"A kommunista diktatúra ellen 1989-ben kezdődött tüntetés a pekingi Tienanmen téren. Az akkori híradások szerint minden...","id":"20190604_Tienamen_ter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae635927-09cf-4ad9-a4e2-0067693a193e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abdcdfda-416f-4f4d-a2e1-23fbcfeb0d21","keywords":null,"link":"/nagyitas/20190604_Tienamen_ter","timestamp":"2019. június. 04. 18:50","title":"Így zajlott a tüntetés a Tienanmen téren – Nagyítás képgaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3dedd14-a4bf-423b-b6a5-74ec6114eeb9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTA kutatóintézeteinek elvételéhez hasonlóan, erővel, az érintettek teljes tiltakozása mellett nyúl hozzá a kormány Magyarország legnagyobb közgyűjteményéhez, a Természettudományi Múzeumhoz is. Az intézmény Debrecenbe költöztetéséről korábban csak elképzelések szintjén volt szó, ám a hvg.hu információi szerint immár eldőlt, hogy a múzeumnak mennie kell Budapestről. A kormányzati érvelés pedig félelmetesen hasonlít az akadémiai vitában látottra.","shortLead":"Az MTA kutatóintézeteinek elvételéhez hasonlóan, erővel, az érintettek teljes tiltakozása mellett nyúl hozzá a kormány...","id":"20190604_Termeszettudomanyi_Muzeum_koltozes_debrecen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3dedd14-a4bf-423b-b6a5-74ec6114eeb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"058492ac-9062-4139-a759-a5d0b8537547","keywords":null,"link":"/itthon/20190604_Termeszettudomanyi_Muzeum_koltozes_debrecen","timestamp":"2019. június. 04. 06:30","title":"\"Majd keresünk új muzeológusokat\" – A Természettudományi Múzeumot is lenyomja a kormányzati arrogancia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]