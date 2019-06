Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"acec5a14-7fbf-4b60-8f87-04af54cbe46b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A példátlan rekordja mellé 2,3 millió eurót is kap. ","shortLead":"A példátlan rekordja mellé 2,3 millió eurót is kap. ","id":"20190609_Nadal_Roland_Garros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=acec5a14-7fbf-4b60-8f87-04af54cbe46b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5daebc14-ab0b-4aff-a841-8a7a8baa2378","keywords":null,"link":"/sport/20190609_Nadal_Roland_Garros","timestamp":"2019. június. 09. 18:49","title":"Tucadszor is Rafael Nadal Roland Garros bajnoka ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d06b04e5-ab39-4b7e-9a5f-595233e8443f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Magyar fejlesztésű biztonsági rendszert telepít az egyik legforgalmasabb amerikai repülőtér.","shortLead":"Magyar fejlesztésű biztonsági rendszert telepít az egyik legforgalmasabb amerikai repülőtér.","id":"20190609_Magyar_biztonsagi_rendszer_vedheti_a_new_yorki_La_Guardia_repteret","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d06b04e5-ab39-4b7e-9a5f-595233e8443f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dcfc9c1-0e09-492d-8d92-530e7ddd3d74","keywords":null,"link":"/kkv/20190609_Magyar_biztonsagi_rendszer_vedheti_a_new_yorki_La_Guardia_repteret","timestamp":"2019. június. 09. 14:02","title":"Magyar biztonsági rendszer védheti a New York-i La Guardia repteret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e91785e-4d47-4f0d-a0df-787729022576","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Külföldi utak esetében teljes védelmet az európai egészségbiztosítási kártya (eek) csak utasbiztosítással kiegészítve nyújt - közölte a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ) az MTI-vel.","shortLead":"Külföldi utak esetében teljes védelmet az európai egészségbiztosítási kártya (eek) csak utasbiztosítással kiegészítve...","id":"20190610_Utasbiztositasok_mit_hogyan_csinaljunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e91785e-4d47-4f0d-a0df-787729022576&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b70e080-9c5c-4c6e-b38b-03bc0b33f34e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190610_Utasbiztositasok_mit_hogyan_csinaljunk","timestamp":"2019. június. 10. 10:28","title":"Utasbiztosítások: mit, hogyan csináljunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szombati számsorsolás után kiderült, hogy egy darab Joker telitalálatos szelvény van az ötös lottón.","shortLead":"A szombati számsorsolás után kiderült, hogy egy darab Joker telitalálatos szelvény van az ötös lottón.","id":"20190608_Jokertelitalalat_az_otos_lotton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02bc1f99-8edc-4278-a3cd-63e67df57bf1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190608_Jokertelitalalat_az_otos_lotton","timestamp":"2019. június. 08. 20:12","title":"Joker-telitalálat az ötös lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25ec71aa-7395-45be-a1c0-c4eb14fb21ac","c_author":"MTI","category":"itthon","description":" Hétfőre több megyére a hőség miatt adott ki elsőfokú figyelmeztetést az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).","shortLead":" Hétfőre több megyére a hőség miatt adott ki elsőfokú figyelmeztetést az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).","id":"20190609_Annyira_meleg_lesz_hogy_mar_figyelmeztetest_is_kiadtak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25ec71aa-7395-45be-a1c0-c4eb14fb21ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbd25ca0-fc31-409b-b62b-942fba043f9e","keywords":null,"link":"/itthon/20190609_Annyira_meleg_lesz_hogy_mar_figyelmeztetest_is_kiadtak","timestamp":"2019. június. 09. 18:49","title":"Annyira meleg lesz, hogy már figyelmeztetést is kiadtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba8e5999-e96d-4848-9e4c-fea6d408f8d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A betegségre specifikus terápia nincs, csak tüneti kezelést lehet alkalmazni. ","shortLead":"A betegségre specifikus terápia nincs, csak tüneti kezelést lehet alkalmazni. ","id":"20190609_nyugat_nilusi_laz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba8e5999-e96d-4848-9e4c-fea6d408f8d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ca5dfbc-9b47-451d-bcc5-d4a5dacab748","keywords":null,"link":"/itthon/20190609_nyugat_nilusi_laz","timestamp":"2019. június. 09. 17:40","title":"Tavaly 15-en haltak meg nyugat-nílusi lázban Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dac776e-43ff-46cd-a784-b74edd7ba570","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Raytheon és a United Technologies vasárnap közleményben jelentette be egyesülését, és ezzel az Egyesült Államok legnagyobb és a világ egyik legnagyobb hadiipari vállalata jött létre.","shortLead":"A Raytheon és a United Technologies vasárnap közleményben jelentette be egyesülését, és ezzel az Egyesült Államok...","id":"20190610_Bejelentettek_hogy_megalakul_a_vilag_egyik_legnagyobb_hadiipari_vallalata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2dac776e-43ff-46cd-a784-b74edd7ba570&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b3ad802-da54-4bf6-8918-e64e199896f3","keywords":null,"link":"/kkv/20190610_Bejelentettek_hogy_megalakul_a_vilag_egyik_legnagyobb_hadiipari_vallalata","timestamp":"2019. június. 10. 08:18","title":"Bejelentették, hogy megalakul a világ egyik legnagyobb hadiipari vállalata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3009dd7a-8722-45ef-9c8a-f219bc793673","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M3-as autópálya budapesti kivezető szakaszán egy autó a szalagkorlátnak ütközött a Széchenyi út magasságában. A baleset miatt a közlekedők két sávon haladhatnak, torlódásra kell számítani.","shortLead":"Az M3-as autópálya budapesti kivezető szakaszán egy autó a szalagkorlátnak ütközött a Széchenyi út magasságában...","id":"20190609_Szalagkorlatnak_utkozott_egy_auto_az_M3ason__torodas_alakul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3009dd7a-8722-45ef-9c8a-f219bc793673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84209581-c5e6-4d0f-858b-e376ed6a91cf","keywords":null,"link":"/cegauto/20190609_Szalagkorlatnak_utkozott_egy_auto_az_M3ason__torodas_alakul","timestamp":"2019. június. 09. 15:24","title":"Szalagkorlátnak ütközött egy autó az M3-ason – toródás alakul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]