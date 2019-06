Steven Spielberg After Dark című horrorsorozatát nem lehet majd "védett" módon nézni, azaz nappal, a műsor ugyanis csak éjfél után válik elérhetővé – de csak addig, míg a Nnp fel nem kel.

Jövő év tavaszán indul útjára egy vadonatúj streaming szolgáltatás, a Quibi, amely kimondottan mobiltelefonokra gyárt majd tartalmakat, nagyrészt sorozatokat. A Variety most azt írja: az új platform egyik első adása Steven Spielbergéktől érkezik, aki maga kereste meg a szolgáltatót egy ötletével.

A veterán filmes egy különleges horrort talált ki, amelyet kérésére kizárólag éjfél után fognak vetíteni.

Az alkotás az After Dark (Sötétedés után) munkacímet kapta, amelyet a Quibihez tartozó alkalmazáson belül, egy meghatározott ideig lehet majd megtekinteni: a fejlesztők úgy állítják be a programot, hogy egy visszaszámláló jelezze, mennyi ideje van még a felhasználónak az éjszakából. A szolgáltató azt ígéri, hogy ezzel a módszerrel a horroroktól tartó, de az adott műsorra amúgy kíváncsi nézők nem fognak tudni trükközni, azaz mindenképp rá lesznek kényszerítve, hogy az epizódokat éjjel, a sötétben nézzék meg.

A Quibi kitalálói az eltérő időzónákra is gondoltak, ezért az app a visszaszámláláskor a felhasználó tartózkodási helyét is figyelembe fogja venni. Ha a lejátszásra engedélyezett idő lejárt, az epizód eltűnik majd az alkalmazásból, és csak a következő éjszaka kerül majd vissza – amikor tehát egyébként is sugároznák.

A szolgáltató kizárólag mobiltelefonos tartamakban gondolkodik, de főleg olyanokban, amik a szokásosnál rövidebb műsoridővel rendelkeznek. Spielberg alkotását a 10-12 részesre tervezik, a konkrét történet, illetve a szereplőgárda azonban még nem ismert. A Quibi maga fizetős lesz, de még a reklámos verzió is, a hirdetésmentesért pedig értelemszerűen többet kér majd a szolgáltató.

