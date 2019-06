Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1275135a-08db-426f-9138-e492c8a691f6","c_author":"Hont András - Németh Róbert","category":"kultura","description":"Szinte tökéletesre sikeredett a Kádár által kivégzettekről szóló megemlékezés ürügyén a Kádár-rendszer állami fölmagasztalása. Együtt van minden: állami történetírók, ideológiai iránymutatás, vurstli, kommersz zene és kommersz barack. Már csak a Dolly Roll és a Neoton Família hiányzott. A hvg.hu egykori Fidesz-tag szerzőinek írása a rendszerváltó emlékév vasárnapi nyitányáról.","shortLead":"Szinte tökéletesre sikeredett a Kádár által kivégzettekről szóló megemlékezés ürügyén a Kádár-rendszer állami...","id":"20190617_dal_tanc_rendszervaltas_nagy_imre_orban_hosok_tere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1275135a-08db-426f-9138-e492c8a691f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f513f025-08de-4b48-a2b6-514a18f6d3fa","keywords":null,"link":"/kultura/20190617_dal_tanc_rendszervaltas_nagy_imre_orban_hosok_tere","timestamp":"2019. június. 17. 14:30","title":"Dallal és tánccal köszöntötte az ország hazánk felszabadulásának harmincadik évfordulóját!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80c88093-36a5-4527-98ec-f0853db928b2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A múlt héten kijött Bentley Flying Spur egy szemrevaló brit luxusautó, melyből most felbukkant egy praktikus új verzió. ","shortLead":"A múlt héten kijött Bentley Flying Spur egy szemrevaló brit luxusautó, melyből most felbukkant egy praktikus új verzió. ","id":"20190617_magyar_lelemenyesseg_ime_a_635_loeros_uj_bentley_kombi_valtozata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80c88093-36a5-4527-98ec-f0853db928b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94a9c8ee-8698-4240-b7e3-eacf64eda037","keywords":null,"link":"/cegauto/20190617_magyar_lelemenyesseg_ime_a_635_loeros_uj_bentley_kombi_valtozata","timestamp":"2019. június. 17. 11:21","title":"Magyar leleményesség: íme a 635 lóerős új Bentley kombi változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e45daa62-a9c9-485d-8adb-a523525c3bb1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190618_Ne_mondd_hogy_fenn_a_varban_a_gyogyszer_vegleg_elgurult__kijott_egy_uj_Koncz_Zsuzsaklip","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e45daa62-a9c9-485d-8adb-a523525c3bb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b44dc00-f4a5-4f0b-8dcd-8737915d5229","keywords":null,"link":"/kultura/20190618_Ne_mondd_hogy_fenn_a_varban_a_gyogyszer_vegleg_elgurult__kijott_egy_uj_Koncz_Zsuzsaklip","timestamp":"2019. június. 18. 12:13","title":"\"Ne mondd, hogy fenn a várban a gyógyszer végleg elgurult\" – kijött egy új Koncz Zsuzsa-klip","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4fef2f5-e454-415a-9818-e201eddec351","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy év alatt 600-zal csökkent az atomfegyverek száma. A modernizáció miatt mégsem lehet hátradőlni.","shortLead":"Egy év alatt 600-zal csökkent az atomfegyverek száma. A modernizáció miatt mégsem lehet hátradőlni.","id":"20190617_Sokkal_kevesebb_atomfegyver_van_a_Foldon_mint_egy_eve_ilyenkor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4fef2f5-e454-415a-9818-e201eddec351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"224e6aad-30ed-4e0a-86b9-8b8934e41f3e","keywords":null,"link":"/vilag/20190617_Sokkal_kevesebb_atomfegyver_van_a_Foldon_mint_egy_eve_ilyenkor","timestamp":"2019. június. 17. 12:28","title":"Sokkal kevesebb atomfegyver van a Földön, mint egy éve ilyenkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc07f1fc-df79-4055-b110-9fd8ee3771a4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy tűnik, Hosszú Katinka volt edzője és férje még mindig a szívén viseli a magyar sportsikereket.","shortLead":"Úgy tűnik, Hosszú Katinka volt edzője és férje még mindig a szívén viseli a magyar sportsikereket.","id":"20190617_Shane_Tusup_bejelentkezett_hogy_vilagbajnokot_csinaljon_a_magyar_noi_labdarugokbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc07f1fc-df79-4055-b110-9fd8ee3771a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1055d4f1-eefc-4057-8fd5-ed811606ba64","keywords":null,"link":"/elet/20190617_Shane_Tusup_bejelentkezett_hogy_vilagbajnokot_csinaljon_a_magyar_noi_labdarugokbol","timestamp":"2019. június. 17. 16:56","title":"Shane Tusup bejelentkezett, hogy világbajnokot csináljon a magyar női labdarúgókból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01327356-7119-418c-a8bb-12a16bb2099b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A beruházással járó munka rengeteg autóst érint.","shortLead":"A beruházással járó munka rengeteg autóst érint.","id":"20190618_Utepites_kezdodik_Dunakeszi_es_God_kozott_valtozik_a_forgalmi_rend","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01327356-7119-418c-a8bb-12a16bb2099b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6f7583b-d1df-4fca-9b37-e5f2cd75e645","keywords":null,"link":"/cegauto/20190618_Utepites_kezdodik_Dunakeszi_es_God_kozott_valtozik_a_forgalmi_rend","timestamp":"2019. június. 18. 18:37","title":"Útépítés kezdődik Dunakeszi és Göd között, változik a forgalmi rend","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01b38832-550a-4c6f-a614-512215df702b","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A volt MTI-vezér is a Budai Várban szeretett volna élni, ami egy lakáscserének köszönhetően össze is jött, így Belénessy Csaba 98 ezer forintos lakbér fejében él a 118 négyzetméteres önkormányzati lakásban. A közmédia egyik vezetőjéből lett tanácsadó egy XII. kerületi lakást adott a történelmi várfalnál található műemlék lakásért. Utoljára az igazságügyi miniszter EP-kampányát segítette.","shortLead":"A volt MTI-vezér is a Budai Várban szeretett volna élni, ami egy lakáscserének köszönhetően össze is jött...","id":"20190618_belenessy_csaba_volt_mti_vezer_budai_var_ingatlan_lakas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01b38832-550a-4c6f-a614-512215df702b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3134a707-26d3-4588-9c0c-fabd9a84cc04","keywords":null,"link":"/itthon/20190618_belenessy_csaba_volt_mti_vezer_budai_var_ingatlan_lakas","timestamp":"2019. június. 18. 13:05","title":"A volt MTI-vezér \"történelmi kötődésből\" él exkluzív bérlakásban a Várban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06041640-908e-4408-8a31-c649133dae84","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem először járnak így a királyi dédunokák.","shortLead":"Nem először járnak így a királyi dédunokák.","id":"20190617_Erzsebet_kiralynonek_fontosabb_dolga_akad_mint_az_unokaja_kereszteloje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06041640-908e-4408-8a31-c649133dae84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ab6468f-eeff-4227-834d-210fac762f2a","keywords":null,"link":"/elet/20190617_Erzsebet_kiralynonek_fontosabb_dolga_akad_mint_az_unokaja_kereszteloje","timestamp":"2019. június. 17. 10:19","title":"Erzsébet királynőnek fontosabb dolga is akad, mint a dédunokája keresztelője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]