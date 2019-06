Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"05d589a6-5091-4c6c-9bdc-c1f0e4f4ec00","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még házilag elkészíthető (DIY, azaz csináld magad) napkrémek receptjei is megtalálhatók a Pinteresten, mentik is le ezeket szép számmal a felhasználók. A szakértők azonban komoly egészségügyi kockázatokra figyelmeztetnek.","shortLead":"Még házilag elkészíthető (DIY, azaz csináld magad) napkrémek receptjei is megtalálhatók a Pinteresten, mentik is le...","id":"20190626_diy_napkremek_veszelyei_amerikai_kutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05d589a6-5091-4c6c-9bdc-c1f0e4f4ec00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db28d1ea-2c4d-4af1-b346-64fdc6f26264","keywords":null,"link":"/tudomany/20190626_diy_napkremek_veszelyei_amerikai_kutatas","timestamp":"2019. június. 26. 11:03","title":"A tudósok üzenik: ne a neten keressen magának napkrémhez receptet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"717b4e42-40e2-433a-9c10-d313b7bec770","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színművész fájdalomdíjat követel, mert egy megvadult mozgólépcső miatt elesett és megsérült.","shortLead":"A színművész fájdalomdíjat követel, mert egy megvadult mozgólépcső miatt elesett és megsérült.","id":"20190626_Egymillio_forintra_perli_a_BKVt_Ganxsta_Zolee_apja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=717b4e42-40e2-433a-9c10-d313b7bec770&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6822a8b0-5893-46b2-bc64-3a42e1ed9d90","keywords":null,"link":"/elet/20190626_Egymillio_forintra_perli_a_BKVt_Ganxsta_Zolee_apja","timestamp":"2019. június. 26. 07:43","title":"Egymillió forintra perli a BKV-t Ganxsta Zolee apja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72f7f271-58ab-4278-a15c-50a73ec3210b","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) vizsgálatot indít a politikus aláírásgyűjtése miatt, mert külföldre kerülhettek magyar állampolgárok adatai, ami miatt az adatvédelmi biztos Péterfalvi Attila korábban a kormányközeli sajtóban hangot adott az aggályainak. Hadházy szerint politikai alapú támadások érik, de ez jó, mert azt mutatja, a Fideszt zavarja az aláírásgyűjtés sikere. Szerinte nem követett el hibát.\r

\r

","shortLead":"A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) vizsgálatot indít a politikus aláírásgyűjtése miatt, mert...","id":"20190626_Vizsgalat_indul_Hadhazy_Akos_EUugyeszsegi_alairasgyujtese_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72f7f271-58ab-4278-a15c-50a73ec3210b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0daee174-9d5d-42e9-90cb-75487bef2ce7","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_Vizsgalat_indul_Hadhazy_Akos_EUugyeszsegi_alairasgyujtese_miatt","timestamp":"2019. június. 26. 14:35","title":"Vizsgálat indul Hadházy Ákos EU-ügyészségi aláírásgyűjtése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Bosszúból. Négyszer hívta névtelenül a 112-t.","shortLead":"Bosszúból. Négyszer hívta névtelenül a 112-t.","id":"20190626_Azzal_fenyegetozott_egy_budapesti_ferfi_hogy_epuleteket_fog_felrobbantani","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd7956fd-7632-4575-a756-dc72493b0fda","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_Azzal_fenyegetozott_egy_budapesti_ferfi_hogy_epuleteket_fog_felrobbantani","timestamp":"2019. június. 26. 08:51","title":"Azzal fenyegetőzött egy 63 éves férfi, hogy épületeket fog felrobbantani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d63552-1561-40df-9d1d-ec910f7bcdbf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azért 1-2 órányi zötykölődés után sikerült ellátni a beteget.","shortLead":"Azért 1-2 órányi zötykölődés után sikerült ellátni a beteget.","id":"20190626_Agyrazkodasa_volt_megis_egyik_helyrol_vittek_a_masikra_mert_nem_mukodott_a_CT","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73d63552-1561-40df-9d1d-ec910f7bcdbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b953815a-7c52-4e0a-bf7f-21f8c738a4bd","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_Agyrazkodasa_volt_megis_egyik_helyrol_vittek_a_masikra_mert_nem_mukodott_a_CT","timestamp":"2019. június. 26. 10:08","title":"Agyrázkódása volt, mégis egyik helyről vitték a másikra, mert nem működött a CT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e305110-6169-4948-b5dd-b269a3a8bd0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar kormány szerint semmi különös nincs abban, hogy egy lakásban találkozott egy helyettes államtitkár és a bukott macedón miniszterelnök.","shortLead":"A magyar kormány szerint semmi különös nincs abban, hogy egy lakásban találkozott egy helyettes államtitkár és a bukott...","id":"20190626_A_kormany_a_Gruevszkitalalkozorol_Eddig_is_igy_volt_ezutan_is_igy_lesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e305110-6169-4948-b5dd-b269a3a8bd0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"383ab0ec-a8c8-4029-8385-ef5609b4f0be","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_A_kormany_a_Gruevszkitalalkozorol_Eddig_is_igy_volt_ezutan_is_igy_lesz","timestamp":"2019. június. 26. 12:05","title":"A kormány a Gruevszki-találkozóról: Eddig is így volt, ezután is így lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1433fb33-66bb-476a-baff-87cf236e01bd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"41 ezer tonna szennyvíziszapot hoztak Horvátországból Magyarországra.","shortLead":"41 ezer tonna szennyvíziszapot hoztak Horvátországból Magyarországra.","id":"20190626_Horvatorszag_szennyviziszapjanak_tobb_mint_felet_Szekesfehervarnal_tettek_le","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1433fb33-66bb-476a-baff-87cf236e01bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fde467b7-94a3-4895-a15f-3ebdfeca794b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_Horvatorszag_szennyviziszapjanak_tobb_mint_felet_Szekesfehervarnal_tettek_le","timestamp":"2019. június. 26. 07:25","title":"Horvátország szennyvíziszapjának több mint felét Székesfehérvárnál tették le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a436b20-2677-4f44-b145-aedd418467d5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy felmérés szerint az amerikaiak harmada akkor is támogatna egy Észak-Korea elleni megelőző atomcsapást, ha abban egymillió ember vesztené az életét.","shortLead":"Egy felmérés szerint az amerikaiak harmada akkor is támogatna egy Észak-Korea elleni megelőző atomcsapást, ha abban...","id":"20190626_Az_amerikaiakat_nem_aggasztja_ha_egy_atomcsapasban_egymillio_koreai_halna_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a436b20-2677-4f44-b145-aedd418467d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"964788df-d2a6-490f-9e15-001b1abe85d6","keywords":null,"link":"/vilag/20190626_Az_amerikaiakat_nem_aggasztja_ha_egy_atomcsapasban_egymillio_koreai_halna_meg","timestamp":"2019. június. 26. 15:27","title":"Az amerikaiakat nem aggasztja, ha egy atomcsapásban egymillió koreai halna meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]