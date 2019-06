Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c139c188-5214-4481-a455-05bb3e9f2ecf","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A tervezett 60 perc helyett 80 percig tartott Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök oszakai tárgyalása. A G20-as csúcs alkalmából Japánban tartózkodó két politikus a szíriai és a venezuelai válságról, valamint a kétoldalú kapcsolatokról tárgyalt, ám a megbeszélés után egyik fél sem árult el sok részletet. A tárgyalások előtt Putyin egy nyilatkozatban még elavultnak nevezte a liberalizmus eszméjét, és a Fidesz-propaganda szellemében nyilatkozott a bevándorlásról.","shortLead":"A tervezett 60 perc helyett 80 percig tartott Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök oszakai tárgyalása...","id":"20190628_putyinTrump_oszaka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c139c188-5214-4481-a455-05bb3e9f2ecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98493583-5434-4931-aebe-665a70b8cda8","keywords":null,"link":"/vilag/20190628_putyinTrump_oszaka","timestamp":"2019. június. 28. 14:15","title":"Trump Putyinnal is (újra) összebarátkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190630_Kigyulladt_egy_pizzeria_a_Blahan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ddb50f1-6eaf-4bbd-9d8b-ac50856927f9","keywords":null,"link":"/itthon/20190630_Kigyulladt_egy_pizzeria_a_Blahan","timestamp":"2019. június. 30. 08:20","title":"Kigyulladt egy pizzéria a Blahán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30a8ea59-c739-4ae8-86d1-02ce39eeda8f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már majdnem 24 órája tart a kálvária.","shortLead":"Már majdnem 24 órája tart a kálvária.","id":"20190629_Tuneziaban_rekedt_magyarok_sokan_meg_mindig_nem_tudjak_mikor_jonnek_haza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30a8ea59-c739-4ae8-86d1-02ce39eeda8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4493d0f4-2ecd-4e5c-96de-2ec185b61e6c","keywords":null,"link":"/itthon/20190629_Tuneziaban_rekedt_magyarok_sokan_meg_mindig_nem_tudjak_mikor_jonnek_haza","timestamp":"2019. június. 29. 14:36","title":"Tunéziában rekedt magyarok: sokan még mindig nem tudják, mikor jönnek haza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"147bd450-b979-4d6a-bb07-d4eaee78dc53","c_author":"RTL Hírek","category":"itthon","description":"Sokan tartottak Dövényben attól a férfitól, akit társával együtt első fokon életfogytiglani börtönre ítéltek, mert halálra késeltek egy fiatalembert egy putnoki pincében. Az esetről az RTL Híradója számolt be.","shortLead":"Sokan tartottak Dövényben attól a férfitól, akit társával együtt első fokon életfogytiglani börtönre ítéltek, mert...","id":"20190629_Macsetaval_maszkalt_a_faluban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=147bd450-b979-4d6a-bb07-d4eaee78dc53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89467680-71c4-4786-aad1-cc5a4eb81522","keywords":null,"link":"/itthon/20190629_Macsetaval_maszkalt_a_faluban","timestamp":"2019. június. 29. 20:15","title":"Macsétával mászkált a faluban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ad62352-576b-484e-91a0-3382ea726fd2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Készenléti Rendőrség három objektumőre oltott el egy égő buszt az M3-as autópályán. A rendőrök szolgálatuk leteltével hajtottak fel az autópályára, és még arról is gondoskodtak, hogy a leszállított turistákat egy másik busz elvigye. ","shortLead":"A Készenléti Rendőrség három objektumőre oltott el egy égő buszt az M3-as autópályán. A rendőrök szolgálatuk leteltével...","id":"20190629_Szabadnapos_rendorok_oltottak_el_egy_ego_buszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ad62352-576b-484e-91a0-3382ea726fd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe00e8cf-099f-4907-896d-1bf9680d5dd1","keywords":null,"link":"/itthon/20190629_Szabadnapos_rendorok_oltottak_el_egy_ego_buszt","timestamp":"2019. június. 29. 21:46","title":"Szabadnapos rendőrök oltottak el egy égő buszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4faee2d-02ff-4e6c-84bf-17fe029a5c7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nem ismétlődő rádiókitörések forrásának meghatározása eddig gyakorlatilag lehetetlen volt, hiszen a tudósok nem tudták megjósolni, hol bukkan majd fel a \"következő\". Egy új módszer segítségével sikerült áthidalni a problémát, de végül csak több lett a kérdés, mint a válasz.","shortLead":"A nem ismétlődő rádiókitörések forrásának meghatározása eddig gyakorlatilag lehetetlen volt, hiszen a tudósok nem...","id":"20190629_csillagaszat_radiokitores_radiojel_vilagur","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4faee2d-02ff-4e6c-84bf-17fe029a5c7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e30ce23-499d-4550-b3b1-0338d1d25bf7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190629_csillagaszat_radiokitores_radiojel_vilagur","timestamp":"2019. június. 29. 09:03","title":"Különös rádiójelet fogtak be a csillagászok, és nem onnan jött, ahonnan várták volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"076d89d7-c984-4609-9330-2918e880b876","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tippeljen, mikor jelent meg ezzel a címlappal a HVG hetilap?","shortLead":"Tippeljen, mikor jelent meg ezzel a címlappal a HVG hetilap?","id":"20190630_Tippjatek_610_mikori_ez_a_HVGcimlap_szavazzon_HVG40","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=076d89d7-c984-4609-9330-2918e880b876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79dcd9aa-5a8f-47c8-9f1f-622d61e9b00a","keywords":null,"link":"/kultura/20190630_Tippjatek_610_mikori_ez_a_HVGcimlap_szavazzon_HVG40","timestamp":"2019. június. 30. 10:15","title":"Tippjáték 6/10: mikori ez a HVG-címlap?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"512fb374-5e42-4009-884b-0a83af7a2ac7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A VOLT nagyszínpadát csütörtökön délután öt órakor a Useme nyitotta, majd a Punnany Massif, és a Tankcsapda lépett fel. A tankok után Slash és zenekara játszott (a koncerten egyetlen egy Guns and Roses-dalt vezettek elő, de senki nem fanyalgott). Eltűnt a nagyszínpadi programból az Orbán Viktort éltető videó. Így látta a fotósunk a napot.","shortLead":"A VOLT nagyszínpadát csütörtökön délután öt órakor a Useme nyitotta, majd a Punnany Massif, és a Tankcsapda lépett fel...","id":"20190628_Igy_nyomta_Slash_Sopronban_kepgaleria","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=512fb374-5e42-4009-884b-0a83af7a2ac7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a766ea64-d14b-4f82-b37e-85471493667c","keywords":null,"link":"/elet/20190628_Igy_nyomta_Slash_Sopronban_kepgaleria","timestamp":"2019. június. 28. 15:16","title":"Így nyomta Slash Sopronban (képgaléria)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]