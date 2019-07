Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"13cd58e7-ba9a-429e-b385-23e559444f99","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Feltehetően egy izraeli légicsapást akartak vele kivédeni, de végül Ciprust találták el. ","shortLead":"Feltehetően egy izraeli légicsapást akartak vele kivédeni, de végül Ciprust találták el. ","id":"20190701_Cipruson_csapodott_be_egy_Sziriabol_kilott_raketa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13cd58e7-ba9a-429e-b385-23e559444f99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d03bc407-723a-4216-b7ae-c78e7037721a","keywords":null,"link":"/vilag/20190701_Cipruson_csapodott_be_egy_Sziriabol_kilott_raketa","timestamp":"2019. július. 01. 14:12","title":"Cipruson csapódott be egy Szíriából kilőtt rakéta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dc50dee-7b15-476a-9e5a-9bdd3eef21f4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A több mint 400 lóerős teljesítményű autóba a komplett család és rengeteg csomag is befér.","shortLead":"A több mint 400 lóerős teljesítményű autóba a komplett család és rengeteg csomag is befér.","id":"20190701_csaladapak_alma_lehet_ez_az_uj_audi_sportkombi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9dc50dee-7b15-476a-9e5a-9bdd3eef21f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b8a2809-9ea1-46cc-aa90-8e89dfadd3f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190701_csaladapak_alma_lehet_ez_az_uj_audi_sportkombi","timestamp":"2019. július. 01. 11:21","title":"Családapák álma lehet ez az új Audi sportkombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4448b58-5779-4704-b578-89f1d44f1a0b","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Üzemanyagot, gumit és önbizalmat is nagy mennyiségben pusztít ez a kőkemény Mercedes. Ami Ferrarikkal mozog egy ligában, és gombnyomásra egész kényelmes családi autóvá varázsolható.","shortLead":"Üzemanyagot, gumit és önbizalmat is nagy mennyiségben pusztít ez a kőkemény Mercedes. Ami Ferrarikkal mozog...","id":"20190629_a_pusztito_meghajtottuk_a_639_loeros_amg_gt_63_st","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4448b58-5779-4704-b578-89f1d44f1a0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dba7f03a-b562-49ee-a57b-c5477eadfe73","keywords":null,"link":"/cegauto/20190629_a_pusztito_meghajtottuk_a_639_loeros_amg_gt_63_st","timestamp":"2019. június. 29. 15:00","title":"A pusztító: meghajtottuk a 639 lóerős családi autót, az AMG GT 63 S-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58872af2-1f50-4c89-82c9-74ffee416086","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"A Fidesz 1994 óta nem tudott nyerni a döntően inkább baloldali beállítottságú XX. kerületben, ezért most új taktikát eszelt ki: saját vagy \"álcivil\" jelölt indítása helyett a városrészt 21 éve irányító polgármestert készül támogatni. Szabados Ákos négy éve független ugyan, de 17 évig MSZP-sként vezette Erzsébetet, nem mellesleg pedig a mai napig a baloldali ellenzéki összefogás jelöltje a kerületben. A nem mindennapi felállás tétje nagy: kinek a Szabadosa nyerhet októberben? ","shortLead":"A Fidesz 1994 óta nem tudott nyerni a döntően inkább baloldali beállítottságú XX. kerületben, ezért most új taktikát...","id":"20190701_Exszocialista_polgarmester_moge_allhat_be_a_Fidesz_Pesterzsebeten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58872af2-1f50-4c89-82c9-74ffee416086&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"886c3c32-f366-4b1c-a9b9-617fa6f3b5c6","keywords":null,"link":"/itthon/20190701_Exszocialista_polgarmester_moge_allhat_be_a_Fidesz_Pesterzsebeten","timestamp":"2019. július. 01. 06:30","title":"Példátlan húzás: ex-MSZP-s polgármester mögé állhat be a Fidesz Pesterzsébeten ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e9437a-c1b5-47aa-add8-9902c7d88a05","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Nem tudtak a kereskedők nagyobb készleteket felhalmozni az akció kezdetére, de azt ígérik, később mindenkinek lesz autó, aki kér.","shortLead":"Nem tudtak a kereskedők nagyobb készleteket felhalmozni az akció kezdetére, de azt ígérik, később mindenkinek lesz...","id":"20190701_Nem_rogton_lesz_eleg_hetuleses_auto_a_nagycsaladoknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99e9437a-c1b5-47aa-add8-9902c7d88a05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d6f1762-af9f-4d1a-bbb7-645014ab2ea6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190701_Nem_rogton_lesz_eleg_hetuleses_auto_a_nagycsaladoknak","timestamp":"2019. július. 01. 06:09","title":"Nem rögtön lesz elég hétüléses autó a nagycsaládoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e635eca-d304-4920-9f1b-c060608fcd68","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája nyerte a Forma-1-es Osztrák Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat az élről.","shortLead":"Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája nyerte a Forma-1-es Osztrák Nagydíj szombati időmérő edzését...","id":"20190629_Leclerc_indul_az_elso_kockabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e635eca-d304-4920-9f1b-c060608fcd68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"273edeba-e65b-41bd-8113-a1c2f4804c15","keywords":null,"link":"/sport/20190629_Leclerc_indul_az_elso_kockabol","timestamp":"2019. június. 29. 18:13","title":"Leclerc indul az első kockából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d805352-38d5-436e-9e07-8236f0514d02","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az államadósság a GDP 70,1 százaléka volt az első negyedév végén.","shortLead":"Az államadósság a GDP 70,1 százaléka volt az első negyedév végén.","id":"20190701_Tobblettel_zarta_az_allamhaztartas_az_elso_negyedevet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d805352-38d5-436e-9e07-8236f0514d02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10aaf8f7-d067-4baa-9870-a992d461909d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190701_Tobblettel_zarta_az_allamhaztartas_az_elso_negyedevet","timestamp":"2019. július. 01. 09:52","title":"Többlettel zárta az államháztartás az első negyedévet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"249c1b0a-ffd5-4a91-8ebe-8cd090efc29f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Veres Pál egy civil egyesület jelöltjeként jelentkezett be a miskolci polgármesteri székre, reméli, hogy minél többen támogatni fogják. ","shortLead":"Veres Pál egy civil egyesület jelöltjeként jelentkezett be a miskolci polgármesteri székre, reméli, hogy minél többen...","id":"20190701_Fuggetlenkent_indul_Kriza_Akos_ellen_egy_korabban_elmozditott_miskolci_iskolaigazgato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=249c1b0a-ffd5-4a91-8ebe-8cd090efc29f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdeeb4d1-a40f-4e5c-828f-b69de90c6320","keywords":null,"link":"/itthon/20190701_Fuggetlenkent_indul_Kriza_Akos_ellen_egy_korabban_elmozditott_miskolci_iskolaigazgato","timestamp":"2019. július. 01. 12:52","title":"Függetlenként indul Kriza Ákos ellen egy korábban elmozdított miskolci iskolaigazgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]