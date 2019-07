Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c56fda48-4c28-421e-93c6-5e20397a00a8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Üzemanyagot készít műanyaghulladékból egy német startup cég, amely bejelentése szerint hat év kutatás után készen áll a termelés megkezdésére.\r

\r

","shortLead":"Üzemanyagot készít műanyaghulladékból egy német startup cég, amely bejelentése szerint hat év kutatás után készen áll...","id":"20190701_muanyaghulladekbol_uzemanyag_biofabrik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c56fda48-4c28-421e-93c6-5e20397a00a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2e2c1c0-d4cb-43b4-a098-6f60d6769642","keywords":null,"link":"/tudomany/20190701_muanyaghulladekbol_uzemanyag_biofabrik","timestamp":"2019. július. 01. 09:03","title":"1 kg hulladékból csinálnak 1 liter üzemanyagot, és most beindítják a termelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c78751d7-49fb-4152-bd58-184c0c4b2fcc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint 2021-ben indítanák útnak azokat a tudományos eszközöket, amelyek segítenek előkészíteni a 2024-es holdra szállást.","shortLead":"A tervek szerint 2021-ben indítanák útnak azokat a tudományos eszközöket, amelyek segítenek előkészíteni a 2024-es...","id":"20190702_nasa_holdraszallas_artemis_misszio_moon_2024","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c78751d7-49fb-4152-bd58-184c0c4b2fcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"159aa79a-315d-434f-a76d-ac91536cf9d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190702_nasa_holdraszallas_artemis_misszio_moon_2024","timestamp":"2019. július. 02. 18:03","title":"Fontos döntést hozott a NASA, ami segítheti a visszatérést a Holdra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e20f1000-cc87-4d85-89c6-254a7a9f4ac2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A galaxishalmazok összeütközése előtti pillanatot eddig nem sikerült megörökíteni, most igen. A nemzetközi kutatásban az MTA egy kutatója is részt vett. ","shortLead":"A galaxishalmazok összeütközése előtti pillanatot eddig nem sikerült megörökíteni, most igen. A nemzetközi kutatásban...","id":"20190701_Sikerult_lefotozni_ahogy_ket_galaxishalmas_osszeutkozik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e20f1000-cc87-4d85-89c6-254a7a9f4ac2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f46130c-eee8-4cf4-838c-3352c5b57a98","keywords":null,"link":"/tudomany/20190701_Sikerult_lefotozni_ahogy_ket_galaxishalmas_osszeutkozik","timestamp":"2019. július. 01. 10:33","title":"Sikerült lefotózni, ahogy két galaxishalmas összeütközik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b37adca-50e1-45ef-8b98-29cf8b2dd9e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idei Aspen Ideas Festival vendégei közt egy különleges vendég is helyet kapott, maga Mark Zuckerberg szólalt fel. Válogatott témák kerültek elő, köztük az egyik legégetőbb: a Facebook feldarabolása. ","shortLead":"Az idei Aspen Ideas Festival vendégei közt egy különleges vendég is helyet kapott, maga Mark Zuckerberg szólalt fel...","id":"20190702_facebook_feldarabolasa_mark_zuckerberg_kozossegi_media_hatasai_problemai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b37adca-50e1-45ef-8b98-29cf8b2dd9e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97884a07-18f0-4ea6-837b-a940b3044cae","keywords":null,"link":"/tudomany/20190702_facebook_feldarabolasa_mark_zuckerberg_kozossegi_media_hatasai_problemai","timestamp":"2019. július. 02. 12:03","title":"Zuckerberg szerint nagyon rossz ötlet a Facebook feldarabolása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e67caea0-4561-401b-a769-5433ed92d440","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vélhetően így tiltakoznak az országgyűlés kedd délelőtti, az Akadémiát a kutatóhálózatától megfosztó döntése ellen.","shortLead":"Vélhetően így tiltakoznak az országgyűlés kedd délelőtti, az Akadémiát a kutatóhálózatától megfosztó döntése ellen.","id":"20190702_mta_akademia_helyesiras_kutatohalozat_orszaggyules_tiltakozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e67caea0-4561-401b-a769-5433ed92d440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a264bdf6-7675-4d35-ae72-13760b41abe2","keywords":null,"link":"/kultura/20190702_mta_akademia_helyesiras_kutatohalozat_orszaggyules_tiltakozas","timestamp":"2019. július. 02. 15:10","title":"Elsötétült az MTA helyesírás-ellenőrzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"076d89d7-c984-4609-9330-2918e880b876","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tippeljen, mikor jelent meg ezzel a címlappal a HVG hetilap?","shortLead":"Tippeljen, mikor jelent meg ezzel a címlappal a HVG hetilap?","id":"20190701_Tippjatek_710_mikori_ez_a_HVGcimlap_HVG40","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=076d89d7-c984-4609-9330-2918e880b876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5751177-0593-4b22-a828-743b2d733797","keywords":null,"link":"/kultura/20190701_Tippjatek_710_mikori_ez_a_HVGcimlap_HVG40","timestamp":"2019. július. 01. 10:15","title":"Tippjáték 7/10: mikori ez a HVG-címlap?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17d4d904-4886-401c-bc97-4afe5e995e3a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyik ötcsillagos szállodától a másikig tartó, Európát bejáró túrán vesz részt.","shortLead":"Egyik ötcsillagos szállodától a másikig tartó, Európát bejáró túrán vesz részt.","id":"20190701_bugatti_oakley_desing","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17d4d904-4886-401c-bc97-4afe5e995e3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88e8a9ad-949c-402e-985a-1354f7fb381a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190701_bugatti_oakley_desing","timestamp":"2019. július. 01. 10:22","title":"Egyetlen darab létezik ebből az Oakley Design Bugatti Veyronból, ami Budapesten járkál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56007a37-f8c5-4624-a391-9a1d2e984e61","c_author":"Oroszi Babett","category":"gazdasag","description":"A Fidesz 2010-ben még a 2 milliós bérplafon híve volt, ez mára annyira megfordult, hogy vezetői szinteken (néhol már az ügyvezető igazgatói szinten is) bőven 2 millió forint felett fizetnek. ","shortLead":"A Fidesz 2010-ben még a 2 milliós bérplafon híve volt, ez mára annyira megfordult, hogy vezetői szinteken (néhol már...","id":"20190702_berplafon_allami_vezetok_fizetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56007a37-f8c5-4624-a391-9a1d2e984e61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd0eaa1a-b346-448a-9b95-086ac95752c0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190702_berplafon_allami_vezetok_fizetes","timestamp":"2019. július. 02. 15:00","title":"Hol van már a bérplafon? Több milliót keresnek a vezetők az állami szférában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]