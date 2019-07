A Monopolyból különféle kiadások kerültek az évek során a boltok polcaira, most pedig olyan verziót készítettek belőle, ami a modern technikából is merít keveset.

Mi sem bizonyítja jobban a modern technológia terjedését, mint az, hogy a társasjátékokban is egyre inkább megjelennek. A Hasbro legutóbb egy hazugvizsgálóval felszerelt játékot mutatott be, most pedig a Monopoly kapcsán jelentkeznek egy újdonsággal.

Az egyik legnépszerűbb társasjátékból olyan kiadás készült, amely hangvezérléssel működik. A bábukat persze a játékosoknak kell a helyükre tenniük, ahogy a dobókockával is nekik kell dobniuk, de minden mást a kis kalapba rejtett mesterséges intelligencia bonyolít.

© Hasbro

A Hasbro szerint az algoritmustól megkérdezhető, pontosan mennyi pénz van a játékbéli számlákon, valamint az is, hogy az egyes ingatlanok megvásárlásáért mennyit kell fizetniük a játékosoknak. Azt nem tudni, milyen rendszer dolgozik alatta, de az biztos, hogy angolul legalább alapszinten nem árt tudni hozzá.

A társas 30 dolláros áron kapható a nagyobb nemzetközi webshopokban, erre hazai rendelés esetén szállítási díj is jöhet még.

