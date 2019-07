Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"621a105a-3b24-4c76-b37e-e34e48202c8d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szombaton délután 3-kor kezdődik a Budapest Pride, és ezúttal először nem lesznek kordonok. Ami azt jelenti, hogy bárhol be lehet csatlakozni vagy el lehet hagyni a menetet.","shortLead":"Szombaton délután 3-kor kezdődik a Budapest Pride, és ezúttal először nem lesznek kordonok. Ami azt jelenti...","id":"20190706_Iden_nem_a_Prideon_vonulokat_hanem_az_ellentuntetoket_kordonozzak_korbe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=621a105a-3b24-4c76-b37e-e34e48202c8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a13ba3ff-9d34-4493-bf99-6cea3b90e8c4","keywords":null,"link":"/elet/20190706_Iden_nem_a_Prideon_vonulokat_hanem_az_ellentuntetoket_kordonozzak_korbe","timestamp":"2019. július. 06. 14:05","title":"Idén nem a Pride-on vonulókat, hanem az ellentüntetőket kordonozzák körbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb5baca6-92e5-44e6-888a-6eb8cf989666","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hétfős zsűri Gergely Márton cikkét találta a legjobbnak április hónapban. ","shortLead":"A hétfős zsűri Gergely Márton cikkét találta a legjobbnak április hónapban. ","id":"20190707_gergely_marton_minosegi_ujsagirasert_dij","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb5baca6-92e5-44e6-888a-6eb8cf989666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98d2e632-a76d-41a5-8dad-836d24bf3111","keywords":null,"link":"/itthon/20190707_gergely_marton_minosegi_ujsagirasert_dij","timestamp":"2019. július. 07. 21:50","title":"Kollégánk nyerte az áprilisi Minőségi Újságírásért Díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7354d915-ec23-443e-8ff0-28c4503c9292","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Abban reménykedett, milliók hullanak majd az ölébe.","shortLead":"Abban reménykedett, milliók hullanak majd az ölébe.","id":"20190706_Sajat_csaladi_hazan_akart_nyereszkedni_egy_epitteto_nem_sikerult_neki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7354d915-ec23-443e-8ff0-28c4503c9292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbff5730-1cba-4b74-bd0b-39b0b02865d8","keywords":null,"link":"/kkv/20190706_Sajat_csaladi_hazan_akart_nyereszkedni_egy_epitteto_nem_sikerult_neki","timestamp":"2019. július. 06. 16:45","title":"Saját családi házán akart nyerészkedni egy építtető, nem sikerült neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"966e9bc8-b2a0-42d0-90fa-83b1f2ed1cc8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az emberek pedig megőrülnek érte.","shortLead":"Az emberek pedig megőrülnek érte.","id":"20190707_Kitalalta_az_Amazon_hogy_mi_kell_az_emberek_kertjebe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=966e9bc8-b2a0-42d0-90fa-83b1f2ed1cc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66e456ed-86a3-4d5b-9915-d6c8e45e1ac2","keywords":null,"link":"/kkv/20190707_Kitalalta_az_Amazon_hogy_mi_kell_az_emberek_kertjebe","timestamp":"2019. július. 07. 18:28","title":"Kitalálta az Amazon, hogy mi kell az emberek kertjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcf97657-d6f0-473f-adaf-1b34a57c3741","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kipróbáltuk az eredeti, a hamisítatlan, az amerikai F-150 Raptort, ami sokkal nagyobb és keményebb az európai Ranger Raptornál. Nem mellesleg pedig az USA-ban időtlen idők óta a legnépszerűbb új autó.","shortLead":"Kipróbáltuk az eredeti, a hamisítatlan, az amerikai F-150 Raptort, ami sokkal nagyobb és keményebb az európai Ranger...","id":"20190706_ford_f150_raptor_amerikai_terepjaro_sivatagi_teszt_menetproba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dcf97657-d6f0-473f-adaf-1b34a57c3741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45374c0f-95e9-40eb-8f7c-f15bc6948cb7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190706_ford_f150_raptor_amerikai_terepjaro_sivatagi_teszt_menetproba","timestamp":"2019. július. 06. 16:30","title":"Amerikából jöttem, mesterségem címere Ford F-150 Raptor – sivatagi teszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb1303d6-8c07-4f83-8e87-8885f04a31e4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gulyás János egy interjúban arról is beszélt, hogy a Fidesz nem a Néppártnak való megfelelni akarás miatt ejtette a reklámadót. Szerinte azzal sincs semmi kivetnivaló, hogy mindig ugyanazok a cégek nyerik a plakáttendereket, és a kormánypárti médiumok kapják a kormányzati hirdetések jelentős részét.","shortLead":"Gulyás János egy interjúban arról is beszélt, hogy a Fidesz nem a Néppártnak való megfelelni akarás miatt ejtette...","id":"20190706_A_reklamszovetseg_elnoke_szerint_a_HVGplakatok_letiltasa_es_a_Mammutmozi_bezaraa_kozott_nincs_semmi_kulonbseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb1303d6-8c07-4f83-8e87-8885f04a31e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea15e642-1814-405e-b80c-b9005b0b43c8","keywords":null,"link":"/kkv/20190706_A_reklamszovetseg_elnoke_szerint_a_HVGplakatok_letiltasa_es_a_Mammutmozi_bezaraa_kozott_nincs_semmi_kulonbseg","timestamp":"2019. július. 06. 13:00","title":"Reklámszövetség-elnök: a HVG-plakátok eltűnése nem rosszabb, mint hogy bezárt a mozi a Mammutban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dceecbfc-a418-4640-8447-976fd7db4726","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A goodwoodi, nem éppen hivatalos versenypályán felállított rekordok sokat számítanak az autók világában.","shortLead":"A goodwoodi, nem éppen hivatalos versenypályán felállított rekordok sokat számítanak az autók világában.","id":"20190707_Egy_20_eves_gyorsasagi_rekordot_dontott_meg_a_Volkswagen_elektromos_hiperautoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dceecbfc-a418-4640-8447-976fd7db4726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5cd3aee-f761-46c2-9dcd-b6f44c61a132","keywords":null,"link":"/cegauto/20190707_Egy_20_eves_gyorsasagi_rekordot_dontott_meg_a_Volkswagen_elektromos_hiperautoja","timestamp":"2019. július. 07. 20:52","title":"20 éves gyorsasági rekordot döntött meg a Volkswagen elektromos hiperautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Király utcában lett rosszul. ","shortLead":"A Király utcában lett rosszul. ","id":"20190707_epilepszias_rendor_ujraelesztes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36a5ea26-b912-4c58-9ec6-132340be9645","keywords":null,"link":"/elet/20190707_epilepszias_rendor_ujraelesztes","timestamp":"2019. július. 07. 15:15","title":"Az utcán élesztett újra egy epilepsziás rohamot kapott férfit két rendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]