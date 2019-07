Különös dolgot eszelt ki a hongkongi NINM Lab, amely felthetően a walkman 40 éves születésnapja alkalmából vágott bele kissé őrült projektjébe. Azt találták ki, hogy visszahozzák az életbe a jó öreg kazettás walkmant, mert szerintük van még benne potenciál.

Az IT'S OK nevű eszköz azonban nem csak egy walkman, valamit a modern érából is örökölt: Bluetooth 5.0 kapcsolattal látták el, amellyel a gyártó szerint a világ első ilyen eszközét sikerült megalkotniuk. A szabványnak persze fontos célja van: vezeték nélküli fej-, illetve fülhallgató is csatlakoztatható hozzá, de ha valaki hangszórón működtetné, az is megoldható.

A termék más téren nem különbözik egy jól ismert kazettás walkmantől, így nincs érintőképernyője, és nem is okos, a vezérlés gombokkal végezhető. A NINM szerint a kazetta hangzása miatt az élmény is más, olyan, amit a megszokott streaming zenei szolgáltatások nem tudnak nyújtani.

Az IT'S OK még nem került kereskedelmi forgalomba, a vállalat Kickstarter-kampány keretében szeretné megvalósítani. Az első darabok már elfogytak, a fennmaradt eszközökhöz 75 amerikai dollárnak megfelelő pénzért, azaz kb. 22 ezer forintért lehet hozzájutni. Magyarországra sajnos nem hoznak belőle, de a közelebb eső Németországba – például kint élő ismerőshöz – már rendelhető.

A walkmanhez sajnos nem jár fül- vagy fejhallgató, így aki nem rendelkezik ilyesmivel, azt is meg kell hozzá vennie.

