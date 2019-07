Egy diktatúrában alapvető "követelmény", hogy az ideológiai képzést mindenki megkapja. Nincs ez másként Észak-Koreában sem, ahol a jelek szerint ezen a téren is igyekeznek "haladni a korral": olyan szoftvert fejlesztettek, ami segít az államnak az ideológia terjesztésében – írja a BBC az észak-koreai pártlap, a Rodong Sinmun alapján.

A Chongseo 1.0 névre keresztelt szoftver az ország alapítója, Kim Ir Szen, valamint utódja, Kim Dzsongil írásait tartalmazza. A beszámoló szerint a program leginkább egy elektromos könyv formájában kiadott enciklopédiához hasonlít, ami az írások mellett anekdotákat is tartalmaz. A szoftver többféle eszközön és platformon is képes futni, így például működik Windows, valamint az állam által fejlesztett Linux alapú Red Star alatt is.

© KCNA

De már fejlesztik a Chongseo 2.0-t is, amiben olyan funkciók lesznek, mint

a hangos felolvasás.

A Rodong Sinmun Kim Ir Szen halálának éfordulója alkalmából nemrég arról írt, hogy a népnek meg kell próbálnia még jobban elsajátítania a nagy vezető tanait. A BBC szerint azonban más állhat a szoftverfejlesztés hátterében.

A programmal a kormány megpróbálja visszaszorítani a külföldről érkező hatásokat, amelyek a technológia terjedésével egyre jobban behatolnak az országba. A hírek például pendrive-okon keresztül érkeznek az országba, ami ellen nagyon nehezen tud küzdeni a hatalom.

Nemrég az észak-koreai híradót modernizálták, hogy emberközpontúbb legyen. © Észak-Koreai Állami Televízió

Észak-Korea célja ezért az, hogy a technológiát a kormány szolgálatába állítja, és megpróbál azon keresztül hatással lenni a lakosokra. Az ideológiát elsősorban a párttagok és a munkások körében terjesztik, de hamarosan az egész országra kiterjeszthetik a szoftver használatát.

A 25 milliós országban a becslések szerint jelenleg 6 millió okostelefont használnak. Észak-Korea saját készüléket gyárt – igaz, kínai alkatrészekből –, amelynek legfrissebb verziója a Pyongyang 2425, ez áprilisban debütált. A mobilban van wifi, vezeték nélküli töltési technológia és arc alapú azonosítás is.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.