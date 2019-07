Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0af3d339-f810-422e-8cfc-a25196d8b919","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"És a határértéknél 100 000-szer nagyobbat mérnek ma is a helyszínen. De a tudósok szerint ez nem veszélyes.



","shortLead":"És a határértéknél 100 000-szer nagyobbat mérnek ma is a helyszínen. De a tudósok szerint ez nem veszélyes.



","id":"20190710_1989_ota_szivarog_a_norveg_vizeknel_elsullyedt_atomtengeralattjaro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0af3d339-f810-422e-8cfc-a25196d8b919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e930a339-7dd9-4434-bb2c-b205b3522d45","keywords":null,"link":"/tudomany/20190710_1989_ota_szivarog_a_norveg_vizeknel_elsullyedt_atomtengeralattjaro","timestamp":"2019. július. 10. 05:13","title":"1989 óta szivárog a norvég vizeknél elsüllyedt atom-tengeralattjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8dadf70-1e25-478d-b454-5e8985e57dc7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Leállította Walkie-Talkie nevű funkcióját az Apple saját okosóráján, miután súlyos biztonsági rést fedeztek fel a szolgáltatásban.","shortLead":"Leállította Walkie-Talkie nevű funkcióját az Apple saját okosóráján, miután súlyos biztonsági rést fedeztek fel...","id":"20190711_apple_watch_okosora_walkie_talkie_funkcio_biztonsagi_res_serulekenyseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8dadf70-1e25-478d-b454-5e8985e57dc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"950e49e1-f524-41ae-ad34-bf4ea986e44f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190711_apple_watch_okosora_walkie_talkie_funkcio_biztonsagi_res_serulekenyseg","timestamp":"2019. július. 11. 10:33","title":"Komoly hibára bukkantak az Apple Watchban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"365062fd-9310-4414-bfb2-ea59e7998294","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Ha megválasztják EB-elnöknek Ursula von der Leyent, Orbán Viktornak egy másik biztosjelöltet is kell találnia Trócsányi László mellé. ","shortLead":"Ha megválasztják EB-elnöknek Ursula von der Leyent, Orbán Viktornak egy másik biztosjelöltet is kell találnia Trócsányi...","id":"20190710_Ursula_von_der_Leyen_elmondta_hogyan_tartatna_be_a_jogallamisagot_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=365062fd-9310-4414-bfb2-ea59e7998294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ed2c035-ff59-40c5-85c9-f77fb8cf228c","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Ursula_von_der_Leyen_elmondta_hogyan_tartatna_be_a_jogallamisagot_Magyarorszagon","timestamp":"2019. július. 10. 14:11","title":"Ursula von der Leyen elmondta, hogyan tartatná be a jogállamiságot Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2b44ebb-dd58-4ca0-b7b1-37d6b79e713e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Viták után sikerült megegyeznie Tarlósnak Orbánnal arról, hogy a fővárosi parkolást központosításának kérdését megvizsgálják. ","shortLead":"Viták után sikerült megegyeznie Tarlósnak Orbánnal arról, hogy a fővárosi parkolást központosításának kérdését...","id":"20190710_Tarlos_Volt_egy_kis_tanyercsorges_a_parkolas_kozpontositasaval_kapcsolatban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2b44ebb-dd58-4ca0-b7b1-37d6b79e713e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd4452e1-8b6f-4af9-8238-9cf183cc9f72","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Tarlos_Volt_egy_kis_tanyercsorges_a_parkolas_kozpontositasaval_kapcsolatban","timestamp":"2019. július. 10. 20:38","title":"Tarlós: \"Volt egy kis tányércsörgés\" a parkolás központosításával kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89c71121-d72b-4f65-a399-da93a607387e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"20 ezer diák állt munkába a Nyári diákmunkaprogram keretében, 18 ezren az önkormányzatoknál.","shortLead":"20 ezer diák állt munkába a Nyári diákmunkaprogram keretében, 18 ezren az önkormányzatoknál.","id":"20190711_Varga_Mihaly_18_ezer_gyerek_dolgozik_az_onkormanyzatoknal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89c71121-d72b-4f65-a399-da93a607387e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed72720c-73d2-4a44-a70a-ba850ad1860b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190711_Varga_Mihaly_18_ezer_gyerek_dolgozik_az_onkormanyzatoknal","timestamp":"2019. július. 11. 10:13","title":"Varga Mihály: 18 ezer gyerek dolgozik az önkormányzatoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46681808-a26f-4b20-b197-e870e08e8111","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még van remény, de ahhoz végre cselekedni kell – nyilatkozta a Greenpeace nemzetközi ügyvezető igazgatója a HVG-nek.","shortLead":"Még van remény, de ahhoz végre cselekedni kell – nyilatkozta a Greenpeace nemzetközi ügyvezető igazgatója a HVG-nek.","id":"20190711_Greenpeaceigazgato_A_magyar_kormany_nem_szolgalja_polgarai_erdekeit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46681808-a26f-4b20-b197-e870e08e8111&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaa4c0f6-3f8d-489c-b7d3-f674194cb10e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190711_Greenpeaceigazgato_A_magyar_kormany_nem_szolgalja_polgarai_erdekeit","timestamp":"2019. július. 11. 16:21","title":"Greenpeace-igazgató: \"A magyar kormány nem szolgálja polgárai érdekeit\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb3d64ee-3d7c-4412-8178-cfa09427dfc4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Madárcsicsergésre hasonlít a hangjuk, a hím és nőstény teljesen máshogy néz ki, és monogám kapcsolatban él - ők a fehérarcú sátánmajmok, akiknek Szegeden kicsinyeik születtek.\r

\r

","shortLead":"Madárcsicsergésre hasonlít a hangjuk, a hím és nőstény teljesen máshogy néz ki, és monogám kapcsolatban él - ők...","id":"20190711_Nagyon_cukik_a_par_hetes_szegedi_feherarcu_satanmajmok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb3d64ee-3d7c-4412-8178-cfa09427dfc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"991ff367-54c4-4f77-b03d-419d6ed86357","keywords":null,"link":"/elet/20190711_Nagyon_cukik_a_par_hetes_szegedi_feherarcu_satanmajmok","timestamp":"2019. július. 11. 15:44","title":"Nagyon cukik a pár hetes szegedi fehérarcú sátánmajmok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8a15a0e-4ef1-4373-9f19-df2b48d391da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétvégén is marad az évszakhoz képest hűvösebb, szeles viharos időjárás az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint.","shortLead":"Hétvégén is marad az évszakhoz képest hűvösebb, szeles viharos időjárás az Országos Meteorológiai Szolgálat...","id":"20190711_idojaras_meteorologia_huvos_viharos_idojaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8a15a0e-4ef1-4373-9f19-df2b48d391da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4a73ec6-6a01-4448-8e6c-715a632de11e","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_idojaras_meteorologia_huvos_viharos_idojaras","timestamp":"2019. július. 11. 12:33","title":"Visszavárja a strandidőt? Hiába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]