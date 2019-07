Game over, pontosabban "internet games over": a Microsoft letiltja játékait a Windows ME-t, Windows XP-t és Windows 7-et futtató gépekről.

A Microsoft a legkülönfélébb módokon próbálja meg elvenni a felhasználók kedvét attól, hogy a Windows 10-nél régebbi operációs rendszert futtassanak. A biztonsági frissítések megszüntetése csak az egyik módja ennek, a cég ugyanis bejelentette, hogy nem fognak tovább működni a Windows XP, a Windows ME és a Windows 7 részeként szállított játékok.

Hat játékot említenek: Internet Backgammon (XP/ME, 7), Internet Checkers (XP/ME, 7), Internet Spades (XP/ME, 7), Internet Hearts (XP/ME), Internet Reversi (XP/ME) és MSN Go (Windows 7). A Microsoft először a Windows ME és Windows XP használóitól veszi el a játékokat, méghozzá elég hamar, július 31-én. Ez persze nem fog túl sok felhasználót érinteni, mivel a Windows ME gyakorlatilag nem létezik, a Windows XP pedig mindössze 2 százalékos piaci részesedéssel rendelkezik. Ráadásul ezek a gépek – éppen biztonsági megfontolásokból – általában nem kapcsolódnak hálózatra, így ezek a játékok nem is futtathatók.

© Microsoft

A Windows 7-et használók 2020 elejéig haladékot kaptak, náluk január 22-től (egy héttel a rendszer támogatásának megszűnése után) válnak futtathatatlanná az említett játékok. Ez viszont rengeteg felhasználót érint majd, miután a Windows 7 a második legnépszerűbb operációs rendszer, piaci részesedése csak kevéssel marad el a Windows 10-étől. Viszont a januári „Microsoft-kellemetlenkedések” után borítékolhatóan csökkenni fog a Windows 7 részesedése.

Ha máskor is tudni szeretne a Microsoft változtatásairól, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.