Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"08d5b736-3607-4b50-a5fb-d87d21724381","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nincs hír sérültekről. ","shortLead":"Nincs hír sérültekről. ","id":"20190711_Tuz_Warner_studio_Leavesden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08d5b736-3607-4b50-a5fb-d87d21724381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5568f88b-52eb-4b7f-93e5-23a8e775bc1c","keywords":null,"link":"/elet/20190711_Tuz_Warner_studio_Leavesden","timestamp":"2019. július. 11. 13:31","title":"Tűz ütött ki a Warner egyik stúdiójában, ahol a Harry Pottert is forgatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a8369dc-ed63-4c54-a4ae-e747a1923bf8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egykori villa már Mészáros Lőrinc cégének tulajdona, itt volt az egyik cégének közgyűlése. A sikeres kormányközeli üzletember folyamatosan veszi át Simicska egykori embereit.\r

\r

","shortLead":"Az egykori villa már Mészáros Lőrinc cégének tulajdona, itt volt az egyik cégének közgyűlése. A sikeres kormányközeli...","id":"20190711_Az_egykori_felelmetes_Simicskavillaban_ultek_ossze_Meszaros_Lorincek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a8369dc-ed63-4c54-a4ae-e747a1923bf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95acd836-f8a4-469c-87e1-e59b2fa82600","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_Az_egykori_felelmetes_Simicskavillaban_ultek_ossze_Meszaros_Lorincek","timestamp":"2019. július. 11. 17:33","title":"Az egykori félelmetes Simicska-villában ültek össze Mészáros Lőrincék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d048ad7-c1e7-45c5-aaac-8e3306e747e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Euractiv értesülése szerint esélytelen, hogy megválasszák.","shortLead":"Az Euractiv értesülése szerint esélytelen, hogy megválasszák.","id":"20190712_A_fideszes_Hidveghinek_masodjara_sem_lesz_eselye_hogy_bizottsagi_alelnok_legyen_az_EPben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d048ad7-c1e7-45c5-aaac-8e3306e747e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edc1b098-f212-405d-98b0-4a8cad02f52c","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_A_fideszes_Hidveghinek_masodjara_sem_lesz_eselye_hogy_bizottsagi_alelnok_legyen_az_EPben","timestamp":"2019. július. 12. 09:00","title":"A fideszes Hidvéghinek másodjára sem lesz esélye, hogy bizottsági alelnök legyen az EP-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7838f01-12d3-43a2-b57f-feddd23a5b1c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szibériai Novoszibirszk mellett van egy tó, aminek olyan a színe, mintha egy egzotikus ország tengerpartja lenne. Vonzza is a turistákat, a víz színe azonban nem véletlenül türkizkék.","shortLead":"A szibériai Novoszibirszk mellett van egy tó, aminek olyan a színe, mintha egy egzotikus ország tengerpartja lenne...","id":"20190711_instagram_sziberia_novoszibirszk_to","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7838f01-12d3-43a2-b57f-feddd23a5b1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eac236df-9ee5-4d8b-92cc-7cf06d5aba90","keywords":null,"link":"/tudomany/20190711_instagram_sziberia_novoszibirszk_to","timestamp":"2019. július. 11. 19:03","title":"Életveszélyes a szibériai tó, ahol imádnak pózolni az Instagramozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15d8287d-9297-4f08-acd6-62417617c555","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"Leteszteltük, milyen is Alsó-Ausztriába átruccanni, hogy a hőséget a magas hegyek, hegyi patakok, erdők, tavacskák természetes hatásával csillapítsuk. Bár előre nem lőnénk le a poént, de előjáróban annyit elmondhatunk, hogy egy hosszú hétvége alatt sikerült gyorsan átállni aktív pihenő üzemmódba, és élvezni a hegyi életet. ","shortLead":"Leteszteltük, milyen is Alsó-Ausztriába átruccanni, hogy a hőséget a magas hegyek, hegyi patakok, erdők, tavacskák...","id":"feelaustria_20190709_Bicikli_kortebor_es_rengeteg_meter__hosegmentes_nyaralas_Ausztriaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15d8287d-9297-4f08-acd6-62417617c555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dac9ad93-2ef0-4b79-b105-1c6f0f8a78d0","keywords":null,"link":"/brandchannel/feelaustria_20190709_Bicikli_kortebor_es_rengeteg_meter__hosegmentes_nyaralas_Ausztriaban","timestamp":"2019. július. 12. 07:30","title":"Bicikli, körtebor és rengeteg méter – hőségmentes nyaralás Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"46648010-47e4-4d77-8a24-a2a93aeb3adc","c_partnertag":"feelaustria"},{"available":true,"c_guid":"3932237c-3d41-47c6-928f-82e496a58a00","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Diákhitel Központ vezetője szeretné, ha a hallgatók nem eladósodást látnának a diákhitelben, hanem extra támogatási lehetőséget.","shortLead":"A Diákhitel Központ vezetője szeretné, ha a hallgatók nem eladósodást látnának a diákhitelben, hanem extra támogatási...","id":"20190712_Ketmilliard_forintnal_is_tobb_diakhitelt_engedtek_el","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3932237c-3d41-47c6-928f-82e496a58a00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10f3c80c-110c-4755-bccd-47a66a40bc88","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190712_Ketmilliard_forintnal_is_tobb_diakhitelt_engedtek_el","timestamp":"2019. július. 12. 08:42","title":"Kétmilliárd forintnál is több diákhitelt engedtek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d30de37-4d68-4854-ba42-d76415194dac","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A Fidesz a kiszámíthatóság jegyében úgy viszi keresztül a parlamenten a költségvetést, hogy még azt se lehet tudni, a két évvel korábbi büdzsé hogyan teljesült. Az ÁSZ segítő kezet nyújtott, összefoglalta a főbb számokat. A részletek majd csak a szavazás után lesznek nyilvánosak.","shortLead":"A Fidesz a kiszámíthatóság jegyében úgy viszi keresztül a parlamenten a költségvetést, hogy még azt se lehet tudni...","id":"20190711_Az_ASZ_besegitett_az_orszaggyulesnek_csak_felvakon_kell_megszavazni_a_jovo_evi_koltsegvetest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d30de37-4d68-4854-ba42-d76415194dac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"096f8a64-18d8-4a1a-9e23-f4361b9951b7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190711_Az_ASZ_besegitett_az_orszaggyulesnek_csak_felvakon_kell_megszavazni_a_jovo_evi_koltsegvetest","timestamp":"2019. július. 11. 10:42","title":"Az ÁSZ besegített, az Országgyűlésnek csak félvakon kell megszavaznia a jövő évi költségvetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae76aad0-5d02-4a73-bc8b-a2beec8a2993","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Volodimir Zelenszkij ukrán elnök rendelet adott ki, amelyben egyebek mellett szerepel egy úgynevezett \"zöldfolyosó\" létesítése a csernobili övezetben, hogy mindenki zavartalanul látogathassa a területet. Az ukrán államfő azt ígéri, vége a belépési kérelmek váratlan megtagadásának és a videózás tiltásának, kinyitják a tiltott zónát a látogatók és a kutatók előtt.","shortLead":"Volodimir Zelenszkij ukrán elnök rendelet adott ki, amelyben egyebek mellett szerepel egy úgynevezett \"zöldfolyosó\"...","id":"20190712_csernobil_atomeromu_turistak_zoldfolyoso","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae76aad0-5d02-4a73-bc8b-a2beec8a2993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dafdfc3-7b3d-45f2-8529-af7d575be41b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190712_csernobil_atomeromu_turistak_zoldfolyoso","timestamp":"2019. július. 12. 08:33","title":"Kinyitják a csernobili tiltott zónát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]