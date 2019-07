Egy egészen különleges modellel lépne be a Sony az összehajtható telefonok világába, már amennyiben igazak a kiszivárogtatások. Némi kételkedésre ad okot, hogy a cégnek összeomlóban van okostelefonos üzletága. Bár az is lehet, hogy épp egy ilyen eszközben látják a kiutat.

Nagyot tévedett, aki azt hitte, hogy a Royole tavaly őszi összehajtható (és feledhető) telefonja után majd egyre másra érkeznek az ilyesfajta modellek. A nagy gyártók persze készen álltak, hiszen mind a Samsung, mind a Huawei bejelentett ilyen telefont.

Azonban a konkrét értékesítés előtt (szerencsére még időben) kiderült, valami hibádzik a Galaxy Foldnál, úgyhogy a dél-koreai gyártó el is halasztotta a piacra küldését, és maga a Samsung Electronics vezérigazgatója, DJ Koh ismerte be, hogy kissé elhamarkodták a dolgot. Mindeközben a Huawei a háttérből csendben figyelt, és látva a történéseket, úgy döntött, inkább ő is finomítja még összehajtható telefonját, a Mate X-et.

Időközben más gyártókról is hallani lehetett, hogy készülnek összehajtható telefonnal, legutóbb például a Sony került hírbe (ami csak azért meglepő picit, mert a cég nem remekel okostelefonjaival). Az egyik neves tipster úgy tudja, hogy különleges megoldású, tuélajdonképpen nem összehajtható, hanem feltekerhető kijelzős készüléket tervez a cég. Egyelőre még csak prototípusról van szó, amelynek LG-gyártású kijelzője lenne, a kamerája 10x-es zoomot kínálna és 3220 mAh-s lenne az akkumulátora. A prototípusban állítólag Snapdragon 7250 lapkakészlet ügyködik, bár a piacra kerülő modellben Snapdragon 855 lenne Snapdragon X50 5G modemmel, merthogy az újdonság egyúttal 5G-s is lenne.

A Sony telefonja másmilyen volna, mint a Galaxy Fold vagy a Mate X, úgynevezett Nautilus dizájnt használna. Ez azt jelenti, hogy egy sín mentén lehetne kihúzni a kijelzőjét, tablet méretűvé növelve a megjelenítő-felületet. Valahogy úgy kell ezt elképzelni, mint a Samsung egyik szabadalmát.

A kiszivárogtató szerint akár már az év végén vagy a jövő év elején megjelenhet a különleges Sony-telefon.

