Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25a944a7-f710-4173-b3a2-8723287762cf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Pánikra semmi ok, inkább csak bizsergett a föld.","shortLead":"Pánikra semmi ok, inkább csak bizsergett a föld.","id":"20190713_Icipici_foldrenges_volt_Biatorbagyon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25a944a7-f710-4173-b3a2-8723287762cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70ae9203-a20b-4d4c-bb7b-a95b168e5951","keywords":null,"link":"/itthon/20190713_Icipici_foldrenges_volt_Biatorbagyon","timestamp":"2019. július. 13. 15:18","title":"Icipici földrengés volt Biatorbágyon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aed2aff-6a4d-49dd-96c9-2cb502bef9a4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Siniša Mihajlović sajtótájékoztatón jelentette be, hogy leukémiás. A szerbek egykori legendás labdarúgója kórházba vonul, erre az időre el kell hagynia a Nagy Ádámot is foglalkoztató első osztályú Bolognát.","shortLead":"Siniša Mihajlović sajtótájékoztatón jelentette be, hogy leukémiás. A szerbek egykori legendás labdarúgója kórházba...","id":"20190713_Sinisa_Mihajlovic_Kiss_Adamek_edzoje_leukemias","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4aed2aff-6a4d-49dd-96c9-2cb502bef9a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f6bb406-204f-426a-b26b-109cc10bb842","keywords":null,"link":"/elet/20190713_Sinisa_Mihajlovic_Kiss_Adamek_edzoje_leukemias","timestamp":"2019. július. 13. 17:21","title":"Siniša Mihajlović, Nagy Ádámék edzője leukémiás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70373894-f5c0-40c0-bcb9-177e6b7d3f57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyári szünet végén tiltakoznak civilek a köznevelési törvény módosítása ellen. ","shortLead":"A nyári szünet végén tiltakoznak civilek a köznevelési törvény módosítása ellen. ","id":"20190713_Tuntetest_szerveznek_a_koznevelesi_torveny_modositasa_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70373894-f5c0-40c0-bcb9-177e6b7d3f57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fc76f98-5410-4bee-83c9-5fde40bbc9b0","keywords":null,"link":"/itthon/20190713_Tuntetest_szerveznek_a_koznevelesi_torveny_modositasa_ellen","timestamp":"2019. július. 13. 21:02","title":"Tüntetést szerveznek a köznevelési törvény módosítása ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f2b4dfc-438d-4cd7-b59c-812b3f7170c1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Különös barátság alakult ki két búvár, Jake Wilton és Monthy Hall, valamint egy óriásrája között: Az utóbbi a mélytengeri búvárok segítségét kérte, hogy szedjék ki a szeme alá beakadt horgot.","shortLead":"Különös barátság alakult ki két búvár, Jake Wilton és Monthy Hall, valamint egy óriásrája között: Az utóbbi...","id":"20190714_Videon_ahogy_az_oriasraja_a_buvaroktol_ker_segitseget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f2b4dfc-438d-4cd7-b59c-812b3f7170c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb677259-ea18-42f5-9f6a-fb2ed5f430fa","keywords":null,"link":"/elet/20190714_Videon_ahogy_az_oriasraja_a_buvaroktol_ker_segitseget","timestamp":"2019. július. 14. 13:03","title":"Videón, ahogy az óriásrája a búvároktól kér segítséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60037344-5ee1-4f1f-a75c-586d51948d84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szinte egész nap, szinte bárhol, szinte bármi eshet ma itthon.","shortLead":"Szinte egész nap, szinte bárhol, szinte bármi eshet ma itthon.","id":"20190713_Ezt_a_hetveget_jobb_ha_elfelejtik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60037344-5ee1-4f1f-a75c-586d51948d84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4cf0a27-91e0-497a-a53d-8ab18133ec10","keywords":null,"link":"/itthon/20190713_Ezt_a_hetveget_jobb_ha_elfelejtik","timestamp":"2019. július. 13. 08:10","title":"Ezt a hétvégét jobb, ha elfelejtik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72aa6631-87af-41fb-bc4f-d9707dd031ae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tényérsapkát, kalapot és pendrive-árnyékoló zsebet kaptak a katonák.","shortLead":"Tényérsapkát, kalapot és pendrive-árnyékoló zsebet kaptak a katonák.","id":"20190713_Bemutattak_az_uj_honved_egyenruhakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72aa6631-87af-41fb-bc4f-d9707dd031ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68f7332d-85d4-4f0a-9a85-621c9ada7cc1","keywords":null,"link":"/elet/20190713_Bemutattak_az_uj_honved_egyenruhakat","timestamp":"2019. július. 13. 13:46","title":"Bemutatták az új honvéd egyenruhákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606f2acd-c0bc-4966-9840-0e13b335be73","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Antibiotikumoknak ellenálló szuperbaktériumokat hordoznak a sirályok szerte Ausztráliában – figyelmeztetnek helyi kutatók, akik attól tartanak, az antibiotikumoknak ellenálló baktériumok más állatokat is megfertőzhetnek, de még emberekre is átterjedhetnek.","shortLead":"Antibiotikumoknak ellenálló szuperbaktériumokat hordoznak a sirályok szerte Ausztráliában – figyelmeztetnek helyi...","id":"20190713_ausztralia_siralyok_szuperbakteriumokat_hordozoi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=606f2acd-c0bc-4966-9840-0e13b335be73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"053bd9bf-0c16-4bc3-940c-03d18ef52a25","keywords":null,"link":"/tudomany/20190713_ausztralia_siralyok_szuperbakteriumokat_hordozoi","timestamp":"2019. július. 13. 14:03","title":"Ausztráliában már beütött a baj: szuperbaktériumokat hordoznak a sirályok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bca96a5-59f7-49bd-a605-ef0484b31461","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fel van háborodva a Pesti Srácok (PS), hogy gyűlöletkeltőnek találta, és ezt letiltotta a YouTube a Budapest Pride-ról szóló videójukat.","shortLead":"Fel van háborodva a Pesti Srácok (PS), hogy gyűlöletkeltőnek találta, és ezt letiltotta a YouTube a Budapest Pride-ról...","id":"20190713_Gyuloletkelto_a_PS_Priderol_keszult_videoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6bca96a5-59f7-49bd-a605-ef0484b31461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11a3ef1d-537c-4acf-aaf6-d2a21701ebd2","keywords":null,"link":"/elet/20190713_Gyuloletkelto_a_PS_Priderol_keszult_videoja","timestamp":"2019. július. 13. 18:37","title":"Gyűlöletkeltő a PS Pride-ról készült videója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]