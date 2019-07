Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ac69604d-0335-4e50-9c60-f3ef79678a2d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Hszi Csin-ping kínai államfő tavaly novemberben jelentette be, hogy a New York-i Nasdaq mintájára Sanghajban új tőzsdei platformot hoznak létre a technológiai vállalatok számára.","shortLead":"Hszi Csin-ping kínai államfő tavaly novemberben jelentette be, hogy a New York-i Nasdaq mintájára Sanghajban új tőzsdei...","id":"20190707_Hamarosan_indul_a_kereskedes_az_amerikai_Nasdaqhoz_hasonlo_kinai_tozsden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac69604d-0335-4e50-9c60-f3ef79678a2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72d77eb1-354d-4b0c-ad66-1664449a7711","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190707_Hamarosan_indul_a_kereskedes_az_amerikai_Nasdaqhoz_hasonlo_kinai_tozsden","timestamp":"2019. július. 07. 15:22","title":"Hamarosan indul a kereskedés az amerikai Nasdaqhoz hasonló kínai tőzsdén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccfe6fb9-79cc-44f6-a7e8-f92ca7d2710e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MNB-elnök legújabb írása szerint Magyarországon is egyenlőtlen a társadalom vagyoni és jövedelmi helyzete.","shortLead":"Az MNB-elnök legújabb írása szerint Magyarországon is egyenlőtlen a társadalom vagyoni és jövedelmi helyzete.","id":"20190708_Matolcsy_Hullamokon_lovagolni_jo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccfe6fb9-79cc-44f6-a7e8-f92ca7d2710e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7779e395-a71e-49af-89ce-70863148209b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190708_Matolcsy_Hullamokon_lovagolni_jo","timestamp":"2019. július. 08. 11:49","title":"Matolcsy: Hullámokon lovagolni jó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c01eb50-2c34-4624-a6de-393264a368bf","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Kigyulladt egy autó Balatonvilágosnál az autópályán. ","shortLead":"Kigyulladt egy autó Balatonvilágosnál az autópályán. ","id":"20190707_M7_es_sosto_balaton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c01eb50-2c34-4624-a6de-393264a368bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"108ef07b-25e2-483e-889a-162d393cb3fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190707_M7_es_sosto_balaton","timestamp":"2019. július. 07. 15:55","title":"Leterelik a forgalmat az M7-esről Sóstónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df93cf8d-cd9a-413b-9bd4-09cc3a502048","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Don Juanban játszanak együtt.","shortLead":"A Don Juanban játszanak együtt.","id":"20190708_Kulka_Janos_Bodrogi_Gyulaval_all_szinpadra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df93cf8d-cd9a-413b-9bd4-09cc3a502048&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56e9c4c5-5193-48ae-9b27-6ca1100465e2","keywords":null,"link":"/kultura/20190708_Kulka_Janos_Bodrogi_Gyulaval_all_szinpadra","timestamp":"2019. július. 08. 10:00","title":"Kulka János Bodrogi Gyulával áll színpadra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebef6253-7b97-4160-902b-874880a2fefa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ez egy olyan kétmilliós város, ahol komoly a helyi vásárlóerő, s közben nő az idegenforgalom is: a repülőtér forgalma néhány év alatt 10 millióról 15 millióra emelkedett – ezzel magyarázta Damian Mignot, a TUMI európai vezérigazgatója, hogy a luxus bőröndöket, táskákat és utazási kiegészítőket gyártó cég Budapesten nyitotta meg a közelmúltban első közép-európai üzletét. ","shortLead":"Ez egy olyan kétmilliós város, ahol komoly a helyi vásárlóerő, s közben nő az idegenforgalom is: a repülőtér forgalma...","id":"20190707_Budapestrol_terjeszkedik_tovabb_a_luxuscikkeket_gyarto_TUMI","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebef6253-7b97-4160-902b-874880a2fefa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfdd17d2-4e4f-40dd-8208-db6cfe22550e","keywords":null,"link":"/kkv/20190707_Budapestrol_terjeszkedik_tovabb_a_luxuscikkeket_gyarto_TUMI","timestamp":"2019. július. 07. 09:30","title":"Budapestről terjeszkedik tovább a luxuscikkeket gyártó TUMI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35e0ec4-b9df-4db3-b12c-1712527bc71b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Megvalósítható közelségbe került a 3-as metró klimatizálása, mivel egy hete újabb 6 milliárd forintot szerzett vissza a fővárosnak peres úton a jelenlegi vezetés – közölte a Főpolgármesteri Hivatal hétfőn ellenzéki nyilatkozatokra reagálva.","shortLead":"Megvalósítható közelségbe került a 3-as metró klimatizálása, mivel egy hete újabb 6 milliárd forintot szerzett vissza...","id":"20190708_3_as_metro_tarlos_istvan_karacsony_gergely_klimaberendezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b35e0ec4-b9df-4db3-b12c-1712527bc71b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"036f9dde-1995-4ce4-8e5e-bd3905b665da","keywords":null,"link":"/itthon/20190708_3_as_metro_tarlos_istvan_karacsony_gergely_klimaberendezes","timestamp":"2019. július. 08. 17:01","title":"Még a végén tényleg klímás lesz a 3-as metró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c1acc9f-ad88-4d7b-8f00-2e0acde5501e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy hónappal huszadik születésnapja után meghalt az amerikai Disney csatorna egyik legnépszerűbb csillaga, Cameron Boyce.","shortLead":"Egy hónappal huszadik születésnapja után meghalt az amerikai Disney csatorna egyik legnépszerűbb csillaga, Cameron...","id":"20190707_Huszevesen_halt_meg_a_Disney_uj_sztarja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c1acc9f-ad88-4d7b-8f00-2e0acde5501e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"512b60fb-cdce-4fe9-83ce-17764f9f608b","keywords":null,"link":"/kultura/20190707_Huszevesen_halt_meg_a_Disney_uj_sztarja","timestamp":"2019. július. 07. 12:53","title":"Húszévesen halt meg a Disney sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2b44ebb-dd58-4ca0-b7b1-37d6b79e713e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez volt az a vitás kérdés, amelyről a miniszterelnökkel korábban nem sikerült megegyeznie. ","shortLead":"Ez volt az a vitás kérdés, amelyről a miniszterelnökkel korábban nem sikerült megegyeznie. ","id":"20190708_tarlos_istvan_fopolgarmester_orban_viktor_parkolas_kozpontositas_megallapodas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2b44ebb-dd58-4ca0-b7b1-37d6b79e713e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fe1332d-4676-466c-852b-268fa35b8bcf","keywords":null,"link":"/itthon/20190708_tarlos_istvan_fopolgarmester_orban_viktor_parkolas_kozpontositas_megallapodas","timestamp":"2019. július. 08. 21:40","title":"Megegyezett Orbán és Tarlós: egyeztetnek az egységes fővárosi parkolásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]