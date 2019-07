Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3e9f4b71-25a7-4e9c-911c-ae61941deece","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az év édesapja címre pályázhat az az amerikai lézerfizikus, aki fiát egy olyan luxusautóval lepte meg, melynek legolcsóbb változata is 639 ezer 700 dollár az olasz autógyár katalógusa szerint. Ezt mindössze 20 ezer dollárból hozta ki a professzor, aki be akarta bizonyítani a fiataloknak, hogy \"ha a tudományt és a mérnöki tudást egyesítjük, akkor ezen a területen is érhetünk el eredményt\". Sterling Backus professzor másfél évet áldozott az életéből a Lamborghini Aventadorra, melyet fia, Xanader kért tőle. ","shortLead":"Az év édesapja címre pályázhat az az amerikai lézerfizikus, aki fiát egy olyan luxusautóval lepte meg, melynek...","id":"20190716_20_ezer_dollarbol_Lamborghini_Aventadort_epitettek_3D_technikaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e9f4b71-25a7-4e9c-911c-ae61941deece&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b1f5d0d-e90c-44c1-9116-f0fcd0345468","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190716_20_ezer_dollarbol_Lamborghini_Aventadort_epitettek_3D_technikaval","timestamp":"2019. július. 16. 06:54","title":"20 ezer dollárból Lamborghini Aventadort építettek 3D-technikával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6f9d5ac-7cf2-4710-9c67-cfd72cc508ad","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetését, július 24-ét követően felélénkül az albérletpiac, ebben az időszakban számolni kell a bérleti díjak akár 10-15 százalékos emelkedésével is a lakáspiaci szakértők szerint. ","shortLead":"A felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetését, július 24-ét követően felélénkül az albérletpiac, ebben...","id":"20190717_Ujabb_roham_jon_a_lakaspiacon_10_szazalekos_dragulas_johet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6f9d5ac-7cf2-4710-9c67-cfd72cc508ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2190754d-e6ff-487f-83cb-b2b5025c0835","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190717_Ujabb_roham_jon_a_lakaspiacon_10_szazalekos_dragulas_johet","timestamp":"2019. július. 17. 06:17","title":"Újabb roham várható a lakáspiacon, 10 százalékos drágulás jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megkérdeztük a minisztériumot, hogyan gondolja ezt a leállósávban autózást? ","shortLead":"Megkérdeztük a minisztériumot, hogyan gondolja ezt a leállósávban autózást? ","id":"20190716_Teljesen_be_kell_kamerazni_azt_autopalyaszakaszt_ahol_a_leallosavban_is_lehetne_autozni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ec4d5c7-f86d-43ef-b23e-3b46ebe19a50","keywords":null,"link":"/cegauto/20190716_Teljesen_be_kell_kamerazni_azt_autopalyaszakaszt_ahol_a_leallosavban_is_lehetne_autozni","timestamp":"2019. július. 16. 16:02","title":"Teljesen be kell kamerázni azt az autópálya-szakaszt, ahol a leállósávban is lehetne autózni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af39976c-4fd5-4eb9-bee1-c9fe9570125a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Steve Wozniakot talán senkinek sem kell bemutatni, hiszen az Apple társalapítójáról még azok is hallhattak, akik soha nem használták a cég eszközeit. A ma is aktív legenda ősszel hazánkba látogat.","shortLead":"Steve Wozniakot talán senkinek sem kell bemutatni, hiszen az Apple társalapítójáról még azok is hallhattak, akik soha...","id":"20190715_steve_wozniak_budapest_apple_steve_jobs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af39976c-4fd5-4eb9-bee1-c9fe9570125a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0de04923-2bf5-4423-a093-0c18df871778","keywords":null,"link":"/tudomany/20190715_steve_wozniak_budapest_apple_steve_jobs","timestamp":"2019. július. 15. 14:03","title":"Magyarországra jön Steve Jobs jobbkeze, akivel együtt alapították az Apple-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Meglehetősen furcsán reagált a Twitter arra a bejegyzésre, melyben Donald Trump \"hazaküldte\" a színes bőrű politikusnőket. Lényegében sehogy.","shortLead":"Meglehetősen furcsán reagált a Twitter arra a bejegyzésre, melyben Donald Trump \"hazaküldte\" a színes bőrű...","id":"20190716_twitter_donald_trump_bejegyzes_rasszizmus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b04381bf-e4b3-416d-aa8b-6a6979a4cb2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190716_twitter_donald_trump_bejegyzes_rasszizmus","timestamp":"2019. július. 16. 08:33","title":"A Twitter megnézte Trump rasszista bejegyzését – és semmi bajuk nem volt vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd89c164-7707-4923-a0ec-de9bd53f5e06","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vádat emeltek ellene.","shortLead":"Vádat emeltek ellene.","id":"20190716_Nyelvvizsga_bizonyitvanyt_hamisitott_egy_olimpikon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd89c164-7707-4923-a0ec-de9bd53f5e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a87efc2-0a21-4b84-82e4-59bfb8be4762","keywords":null,"link":"/itthon/20190716_Nyelvvizsga_bizonyitvanyt_hamisitott_egy_olimpikon","timestamp":"2019. július. 16. 11:33","title":"Nyelvvizsga-bizonyítványt hamisított egy olimpikon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c33c2fe5-f2ac-4f91-b4b6-1a7c5ea8347f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Hír Tv műsorvezetőjét coming outra késztette a Pride. Végre kijelenthette: büszkén vállalja, hogy homofób.","shortLead":"A Hír Tv műsorvezetőjét coming outra késztette a Pride. Végre kijelenthette: büszkén vállalja, hogy homofób.","id":"20190715_Bayer_Zsolt_nem_gyozi_bizonygatni_hogy_o_egeszseges_heteroszexualis_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c33c2fe5-f2ac-4f91-b4b6-1a7c5ea8347f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8249d2b4-dac4-4265-954d-d6af155acc95","keywords":null,"link":"/elet/20190715_Bayer_Zsolt_nem_gyozi_bizonygatni_hogy_o_egeszseges_heteroszexualis_ferfi","timestamp":"2019. július. 15. 11:32","title":"Bayer Zsolt nem győzi bizonygatni, hogy ő egészséges heteroszexuális férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc2be9f-d568-4ee0-8ac3-97bfbefc9390","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy fenyőerdő kapott lángra, nem tudni, mitől. ","shortLead":"Egy fenyőerdő kapott lángra, nem tudni, mitől. ","id":"20190716_Tobb_mint_tizezer_nyaralo_menekult_erdotuz_miatt_Horvatorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4fc2be9f-d568-4ee0-8ac3-97bfbefc9390&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d73019-1506-411f-be74-2933b881e2a2","keywords":null,"link":"/vilag/20190716_Tobb_mint_tizezer_nyaralo_menekult_erdotuz_miatt_Horvatorszagban","timestamp":"2019. július. 16. 12:08","title":"Több mint tízezer nyaraló menekült erdőtűz miatt Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]