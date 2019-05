Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5dfe66ce-a008-41dd-b317-5327fdf4e4ca","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szerb férfi holttestére egy elhagyatott farmépületben találtak rá. A Blic szerint ő segíthetett D. Csabának a menekülésben. ","shortLead":"A szerb férfi holttestére egy elhagyatott farmépületben találtak rá. A Blic szerint ő segíthetett D. Csabának...","id":"20190528_Megoltek_a_szerbiai_magyar_bergyilkos_D_Csaba_tarsat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5dfe66ce-a008-41dd-b317-5327fdf4e4ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ae1270f-a214-4414-bac5-f2a14395e3e9","keywords":null,"link":"/vilag/20190528_Megoltek_a_szerbiai_magyar_bergyilkos_D_Csaba_tarsat","timestamp":"2019. május. 28. 18:38","title":"Megölték a szerbiai magyar bérgyilkos, D. Csaba társát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6cefa35-73db-46d6-8774-7d4b1934e4e9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az eddigi korlátozás ma már túl kevés autót érint, ezért kell bevonni, az Euro-5 besorolású autókat is a tiltó szabály alá.\r

","shortLead":"Az eddigi korlátozás ma már túl kevés autót érint, ezért kell bevonni, az Euro-5 besorolású autókat is a tiltó szabály...","id":"20190529_Fovaros_szigorubb_autokorlatozas_johet_szmog_idejen_ma_dontenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6cefa35-73db-46d6-8774-7d4b1934e4e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25b77678-48cd-471a-b461-5822a632a1ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20190529_Fovaros_szigorubb_autokorlatozas_johet_szmog_idejen_ma_dontenek","timestamp":"2019. május. 29. 05:17","title":"Főváros: szigorúbb autókorlátozás jöhet szmog idején, ma döntenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0168ee60-a2b7-4be9-a38a-6f5878d395fc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A herceg egyik sporttársa szivárogtatta ki a királyi információkat.","shortLead":"A herceg egyik sporttársa szivárogtatta ki a királyi információkat.","id":"20190529_Harry_herceg_csatlakozott_a_kialvatlan_emberek_csoportjahoz_akiket_roviden_csak_szuloknek_hivunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0168ee60-a2b7-4be9-a38a-6f5878d395fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9e97f10-8c92-450a-801e-330b0a022bb1","keywords":null,"link":"/elet/20190529_Harry_herceg_csatlakozott_a_kialvatlan_emberek_csoportjahoz_akiket_roviden_csak_szuloknek_hivunk","timestamp":"2019. május. 29. 11:59","title":"Harry herceg csatlakozott a kialvatlan emberek csoportjához, akiket röviden csak szülőknek hívunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e484f9c3-202f-49f0-beef-48dc4f685164","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy helyet erősített a Néppárt a legutóbbi mandátumbecslés óta, továbbra sincs szükségük a Fideszre ahhoz, hogy a legnagyobb frakció legyen az övék.","shortLead":"Egy helyet erősített a Néppárt a legutóbbi mandátumbecslés óta, továbbra sincs szükségük a Fideszre ahhoz...","id":"20190529_Frissitettek_az_EPmandatumbecslest_a_Neppartnal_orulhetnek_az_uj_eredmenynek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e484f9c3-202f-49f0-beef-48dc4f685164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b5d9df7-5592-42a6-b714-5c5508d9b236","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_Frissitettek_az_EPmandatumbecslest_a_Neppartnal_orulhetnek_az_uj_eredmenynek","timestamp":"2019. május. 29. 15:49","title":"Frissítették az EP-mandátumbecslést, a Néppártnál örülhetnek az új eredménynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"078cc8b6-fcd3-40f0-baa7-2973772f508d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két új mobiljátékot is bejelentett a Pokémon Go mögött álló óriáscég. Az egyik legérdekesebb a Pokémon Sleep, amiben akkor lehetünk sikeresek, ha sokat és jól alszunk.","shortLead":"Két új mobiljátékot is bejelentett a Pokémon Go mögött álló óriáscég. Az egyik legérdekesebb a Pokémon Sleep, amiben...","id":"20190529_pokemon_go_sleep_mobiljatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=078cc8b6-fcd3-40f0-baa7-2973772f508d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3413a0c-2970-4370-a5b1-dee2abcd1fcb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190529_pokemon_go_sleep_mobiljatek","timestamp":"2019. május. 29. 14:03","title":"Olyan pokémonos játék érkezik, amivel alvás közben lehet játszani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9132969-1365-49f3-995a-917dc7a96428","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hazai pályán játszottak.","shortLead":"Hazai pályán játszottak.","id":"20190528_NHL_A_Boston_nyerte_a_nagydonto_elso_merkozeset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9132969-1365-49f3-995a-917dc7a96428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ee39d55-eb5b-4f13-a0ce-4c67b7c893ae","keywords":null,"link":"/sport/20190528_NHL_A_Boston_nyerte_a_nagydonto_elso_merkozeset","timestamp":"2019. május. 28. 07:53","title":"NHL: A Boston nyerte a nagydöntő első mérkőzését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft a Chromium alapjaira építi az új Edge böngészőjét, amit már tesztelhetnek egy ideje a felhasználók. Ők viszont nagyon furcsa dolgot tapasztaltak, amikor megnyitották a YouTube-ot.","shortLead":"A Microsoft a Chromium alapjaira építi az új Edge böngészőjét, amit már tesztelhetnek egy ideje a felhasználók. Ők...","id":"20190529_microsoft_edge_chromium_bongeszo_youtube_betoltese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3161ef06-d9a4-452e-b703-419860bb0af8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190529_microsoft_edge_chromium_bongeszo_youtube_betoltese","timestamp":"2019. május. 29. 18:33","title":"Nagyon furcsa dolgot tapasztaltak az Edge böngészőt tesztelők, a Google keze lehet a dologban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67b399fa-364f-4b63-a172-239396531027","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Negyvenöt évvel az után, hogy először körülírták a tüneteket, betegségnek minősítették a kiégést. Csak a munkahelyi kiégés számít annak, az élet többi területéhez kapcsolódva nem lehet így diagnosztizálni.","shortLead":"Negyvenöt évvel az után, hogy először körülírták a tüneteket, betegségnek minősítették a kiégést. Csak a munkahelyi...","id":"20190528_munkahelyi_kieges_betegseg_who","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67b399fa-364f-4b63-a172-239396531027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d6a79f6-0531-4d2c-91e6-877a8e6c971f","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190528_munkahelyi_kieges_betegseg_who","timestamp":"2019. május. 28. 10:04","title":"Betegségnek nyilvánították a munkahelyi kiégést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]