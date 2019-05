Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce9f30c4-1a1c-4995-872c-f88804bf61ce","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A szakadó esővel átáztatott, fagyosan hideg szombat után ma végre előkerülhettek a Hankook slick versenygumijai.","shortLead":"A szakadó esővel átáztatott, fagyosan hideg szombat után ma végre előkerülhettek a Hankook slick versenygumijai.","id":"20190505_iteletido_utan_szikrazo_napsutes__ismet_felporogtek_a_640_lovas_dtm_gepek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce9f30c4-1a1c-4995-872c-f88804bf61ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77a4c848-ea3c-454b-be51-e721e5667ebe","keywords":null,"link":"/cegauto/20190505_iteletido_utan_szikrazo_napsutes__ismet_felporogtek_a_640_lovas_dtm_gepek","timestamp":"2019. május. 05. 12:05","title":"Ítéletidő után szikrázó napsütés - ismét felpörögtek a 640 lovas DTM gépek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61bda14f-ff7c-4276-b3ee-0800680743e5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hétfő délelőtt még országszerte kell ismétlődő esőre, záporra számítani, majd délutántól fokozatosan szűnik a csapadék, az esti órákban már inkább csak a Duna-Tisza közötti sávban eshet. Kezdetben az Alpokalja, illetve a Bakony csúcsain, később az Északi-középhegység magasabban fekvő részein havazás is előfordulhat. Sokfelé lesz erős, a Dunántúl nyugati részén, illetve a Zemplén térségében viharos a szél, majd az esti órákra veszít erejéből a légmozgás, de erős lökések még ekkor is előfordulhatnak. A leghidegebb órákban 2-8 fok lesz. Napközben 6-12 fokig melegszik a levegő.","shortLead":"Hétfő délelőtt még országszerte kell ismétlődő esőre, záporra számítani, majd délutántól fokozatosan szűnik a csapadék...","id":"20190505_Valtozatos_idojaras_ele_nezunk_de_legalabb_melegebb_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61bda14f-ff7c-4276-b3ee-0800680743e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6f7d65f-03e2-4485-9c92-98a11f1f8a88","keywords":null,"link":"/itthon/20190505_Valtozatos_idojaras_ele_nezunk_de_legalabb_melegebb_lesz","timestamp":"2019. május. 05. 17:39","title":"Változatos időjárás elé nézünk, de legalább melegebb lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"253d9ca7-68e4-4d9b-b52d-6d17128dc08e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Letartóztatták a nemrég lemondott algériai elnök, Abdelaziz Buteflika öccsét és a hírszerzés két korábbi vezetőjét.","shortLead":"Letartóztatták a nemrég lemondott algériai elnök, Abdelaziz Buteflika öccsét és a hírszerzés két korábbi vezetőjét.","id":"20190505_Elkezdodott_a_bunbakkereses_Algeriaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=253d9ca7-68e4-4d9b-b52d-6d17128dc08e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8abf17af-1e14-46b6-a493-ca6529731130","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Elkezdodott_a_bunbakkereses_Algeriaban","timestamp":"2019. május. 05. 10:47","title":"Elkezdődött a bűnbakkeresés Algériában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68a17039-be5f-4867-b833-3419907e6752","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A padovai Andrea Tonello magyar élettársa hét éve tűnt el lányukkal. A férfi azt mondja, azóta százmillió forintnak megfelelő összeget költött a keresésre, de környezete lényegében bújtatta a nőt. Matteo Salvini olasz belügyminiszter látogatásával alighanem megmozdult valami.","shortLead":"A padovai Andrea Tonello magyar élettársa hét éve tűnt el lányukkal. A férfi azt mondja, azóta százmillió forintnak...","id":"20190505_Tobb_evnyi_magyar_tokoles_utan_Salvini_es_Pinter_is_megmozdul_az_olasz_ferfi_ugyeben_akitol_magyar_anyja_rabolta_el_kozos_gyerekuket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68a17039-be5f-4867-b833-3419907e6752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49d5f879-372d-43ac-a0e9-129a90dae00e","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Tobb_evnyi_magyar_tokoles_utan_Salvini_es_Pinter_is_megmozdul_az_olasz_ferfi_ugyeben_akitol_magyar_anyja_rabolta_el_kozos_gyerekuket","timestamp":"2019. május. 05. 13:05","title":"Kitálalt a gyerekét Magyarországon kereső olasz férfi: \"Volt, hogy a rendőrkapitány részegen fogadott\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dda8869a-6b8e-44da-8259-038dc5af8d18","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már évekkel korábban is voltak merész ötletei az Apple-nek. Egy most napvilágra került felvétel olyan fejlesztéseket mutat, amelyekről sokan talán nem is gondolnák, hogy az ő fejükből pattantak ki. ","shortLead":"Már évekkel korábban is voltak merész ötletei az Apple-nek. Egy most napvilágra került felvétel olyan fejlesztéseket...","id":"20190506_apple_computer_vista_mac_ii_szamitogep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dda8869a-6b8e-44da-8259-038dc5af8d18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e94169a-4986-44d5-9403-a75a5b6d07ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20190506_apple_computer_vista_mac_ii_szamitogep","timestamp":"2019. május. 06. 17:33","title":"Muzeális értékű Apple-videó került elő, ezt önnek is látnia kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3a5c4a6-6ac2-4fdc-914b-10a0771ad65d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szövetségi egészségügyi minisztérium javaslata szerint akár ki is tilthatják őket az óvodákból, ha szüleik nem gondoskodnak a védőoltásról.","shortLead":"A szövetségi egészségügyi minisztérium javaslata szerint akár ki is tilthatják őket az óvodákból, ha szüleik nem...","id":"20190505_Kotelezove_tehetik_a_kanyarooltast_a_gyermekek_szamara_Nemetorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3a5c4a6-6ac2-4fdc-914b-10a0771ad65d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74cbdef5-88af-42f2-b0cd-51b38291ae21","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Kotelezove_tehetik_a_kanyarooltast_a_gyermekek_szamara_Nemetorszagban","timestamp":"2019. május. 05. 12:11","title":"Kötelezővé tehetik a kanyaróoltást a gyermekek számára Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a8e029f-1df1-43d0-b66d-d4cb5a093ee0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Először rendeznek Nemzeti Futóversenyt június elején a fővárosban. Az esemény rendezője pont ugyanaz a cég, mint amelyik az óriási fitneszexpó, a Rogán Cecíliáék által átvett Fitbalance résztvevőinek adatait is kezeli. ","shortLead":"Először rendeznek Nemzeti Futóversenyt június elején a fővárosban. Az esemény rendezője pont ugyanaz a cég, mint...","id":"20190506_Rogan_Cecilia_uzleti_partnere_szervezi_a_Nemzet_Futasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a8e029f-1df1-43d0-b66d-d4cb5a093ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36eb6451-0f26-4737-a027-13838473a58a","keywords":null,"link":"/elet/20190506_Rogan_Cecilia_uzleti_partnere_szervezi_a_Nemzet_Futasat","timestamp":"2019. május. 06. 10:21","title":"Rogán Cecília üzleti partnere szervezi a Nemzet Futását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34568424-843b-42f8-b497-4ada3a52169c","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"Az európai sajtó válogatott képviselőit hívta Dublinba a Facebook, hogy megmutassa a európai parlamenti választásokba való beavatkozás elhárításán dolgozó irányítási központját. Magyarországról csak a HVG lehetett ott, amikor a cég munkatársai a nyitott nap alkalmából igyekeztek mindent megtenni, hogy semmi érdemit ne lehessen látni. A Facebook számára kellemetlenné vált, micsoda fegyvert jelent a felület a választási kampányok idején. Néhány válaszlépésük azért kellemetlen lehet a magyar pártok számára.","shortLead":"Az európai sajtó válogatott képviselőit hívta Dublinba a Facebook, hogy megmutassa a európai parlamenti választásokba...","id":"20190506_Facebook_iroda_valasztasi_kampany_europai_parlament_EP_Fidesz_MSZP_Jobbik_Dublin_Irorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34568424-843b-42f8-b497-4ada3a52169c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b5d5d42-4ba7-49c1-9839-a91f99de8412","keywords":null,"link":"/itthon/20190506_Facebook_iroda_valasztasi_kampany_europai_parlament_EP_Fidesz_MSZP_Jobbik_Dublin_Irorszag","timestamp":"2019. május. 06. 06:30","title":"Megmutatta a Facebook az irodát, ahonnan a magyar EP-kampány csalóit próbálja elkapni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]