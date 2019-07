Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66d45033-be9c-48b8-8a80-81f95a9807dc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két amerikait állítottak elő az olasz hatóságok, akik egy drogdílerrel történt nézeteltérésüket követően szúrtak halálra egy római rendőrt pénteken.","shortLead":"Két amerikait állítottak elő az olasz hatóságok, akik egy drogdílerrel történt nézeteltérésüket követően szúrtak...","id":"20190727_Halalra_keselt_egy_romai_rendort_egy_drogdilert_meglopo_amerikai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66d45033-be9c-48b8-8a80-81f95a9807dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91676ccd-a52b-4be0-aa8a-0b0c23d66662","keywords":null,"link":"/vilag/20190727_Halalra_keselt_egy_romai_rendort_egy_drogdilert_meglopo_amerikai","timestamp":"2019. július. 27. 13:26","title":"Kamudrogot vásárolt, majd halálra késelt egy római rendőrt két amerikai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da4f6772-a231-460d-aad6-bac2df9ea0d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Zúgolódnak a részben vagy egészben a YouTube-ból élő videósok, mert szerintük semmilyen következetesség nincs abban, ahogy a platform üzemeltetői folyton változtatnak a játékszabályokon. Így aztán egyre nehezebb a videózásból pénzhez jutni. ","shortLead":"Zúgolódnak a részben vagy egészben a YouTube-ból élő videósok, mert szerintük semmilyen következetesség nincs abban...","id":"20190729_youtube_europai_unio_ig_metall_szakszervezet_youtubers_union_fairtube","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da4f6772-a231-460d-aad6-bac2df9ea0d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4da1538c-aa25-4ace-ab47-559bf8e00b2a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190729_youtube_europai_unio_ig_metall_szakszervezet_youtubers_union_fairtube","timestamp":"2019. július. 29. 08:03","title":"Indul a harc: megtörnék a YouTube-ot, egy óriásszakszervezet is beleáll az ügybe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c5f07b6-0fec-4c18-802c-8c2238f06f9e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nagykanizsai Tesco parkolójában demonstrálták korunk két túlélőeszközét: a vontatókötelet és a pink unikornisos úszógumit.","shortLead":"A nagykanizsai Tesco parkolójában demonstrálták korunk két túlélőeszközét: a vontatókötelet és a pink unikornisos...","id":"20190728_Unikornis_uszugumival_vizisieltek_a_nagykanizsai_Tesco_parkoluogajban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c5f07b6-0fec-4c18-802c-8c2238f06f9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba98960e-7909-4d77-aa00-9b32f06d2bad","keywords":null,"link":"/cegauto/20190728_Unikornis_uszugumival_vizisieltek_a_nagykanizsai_Tesco_parkoluogajban","timestamp":"2019. július. 28. 17:13","title":"Akkora vihar volt, hogy unikornisos úszógumival vízisíeltek a parkolóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31e28477-af78-4236-a0dc-0c5a26ad1105","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Chrome-ot a böngészőhöz telepíthető bővítmények tették népszerűvé. Az viszont kifejezetten veszélyes, hogy a kiegészítők fejlesztői gyakran igen hanyagul kezelik a felhasználók adatait – ez ellen lép fel most a Google.","shortLead":"A Chrome-ot a böngészőhöz telepíthető bővítmények tették népszerűvé. Az viszont kifejezetten veszélyes...","id":"20190729_google_chrome_bovitmeny_adatvedelmi_szabalyzat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31e28477-af78-4236-a0dc-0c5a26ad1105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c294b3a3-349e-4032-815f-2128c53d05a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190729_google_chrome_bovitmeny_adatvedelmi_szabalyzat","timestamp":"2019. július. 29. 09:03","title":"Október 15-én letiltanak minden Chrome-bővítményt, amelyik nem tartja be az új szabályokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89bf392d-88ad-4616-9dd3-91c7511b0de6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rendszer tökéletesítésén dolgozó alvállalkozók fülébe jutnak olyan, az Apple virtuális asszisztense, a Siri által rögzített beszélgetések és hangok, mint például az orvos és páciense vagy a drogdíler és vásárlója közötti párbeszédek. A Siri időnként a szex hangjait is felveszi. ","shortLead":"A rendszer tökéletesítésén dolgozó alvállalkozók fülébe jutnak olyan, az Apple virtuális asszisztense, a Siri által...","id":"20190727_A_Siri_a_legintimebb_beszelgeteseinket_is_rogzitheti_anelkul_hogy_tudnank_rola","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89bf392d-88ad-4616-9dd3-91c7511b0de6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"836e4473-6ef1-46b0-826f-7f563bae5f29","keywords":null,"link":"/tudomany/20190727_A_Siri_a_legintimebb_beszelgeteseinket_is_rogzitheti_anelkul_hogy_tudnank_rola","timestamp":"2019. július. 27. 10:30","title":"A Siri a legintimebb beszélgetéseinket is rögzítheti anélkül, hogy tudnánk róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7b8e8ab-53aa-4d7d-b1c6-c55b0c475c2f","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Nemcsak a győztesek 100 évvel ezelőtti szigora ágyazott meg Hitler hatalomra jutásának, hanem a német kormányok gazdaságpolitikája is. Máig nem egyértelmű, vajon nem az sikerült-e félre, hogy a háborús jóvátétel alól igyekeztek kibújni.","shortLead":"Nemcsak a győztesek 100 évvel ezelőtti szigora ágyazott meg Hitler hatalomra jutásának, hanem a német kormányok...","id":"201930__versailles_es_anemetek__rossz_jovatetel__keynes_tevedese__haborubol_haboruba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7b8e8ab-53aa-4d7d-b1c6-c55b0c475c2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5166d230-1a16-47b6-9fb2-492986777565","keywords":null,"link":"/tudomany/201930__versailles_es_anemetek__rossz_jovatetel__keynes_tevedese__haborubol_haboruba","timestamp":"2019. július. 28. 16:00","title":"A béke okozta a második világháborút?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ab41627-5488-4c72-b649-3518c906e011","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190728_kamu_office_virus_51es_korzet_illegalis_letoltes_youtube_levegobol_elelmiszer_huawei_emui_91_frissites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ab41627-5488-4c72-b649-3518c906e011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c68d7a6-de12-4a30-a7e9-ae83f3da1154","keywords":null,"link":"/tudomany/20190728_kamu_office_virus_51es_korzet_illegalis_letoltes_youtube_levegobol_elelmiszer_huawei_emui_91_frissites","timestamp":"2019. július. 28. 12:03","title":"Ez történt: találtak egy veszélyes oldalt, ami vírust telepít a gépére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c393f67-5731-4424-ae02-6028366f0c76","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"A tűzoltókat főleg kidőlt fákhoz, leszakadt vezetékekhez és megrongált tetőszerkezetekhez riasztották, sok helyen pincéket öntött el az eső.\r

","shortLead":"A tűzoltókat főleg kidőlt fákhoz, leszakadt vezetékekhez és megrongált tetőszerkezetekhez riasztották, sok helyen...","id":"20190728_viharkar_pusztitas_riasztas_tuzoltok_katasztrofavedelem_idojaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c393f67-5731-4424-ae02-6028366f0c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee04f750-83b7-4529-b6c4-f274834c53d2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190728_viharkar_pusztitas_riasztas_tuzoltok_katasztrofavedelem_idojaras","timestamp":"2019. július. 28. 19:00","title":"Komoly pusztítást végzett az országon végig söprő vihar: 500 helyre riasztották a tűzoltókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]