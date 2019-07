Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"23a495d5-4660-4cd7-b0bc-5f564d1fcaee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem készült a család a felhőszakadásra, a rendőröktől kértek segítséget.","shortLead":"Nem készült a család a felhőszakadásra, a rendőröktől kértek segítséget.","id":"20190729_Rendorok_mentettek_ki_a_viharban_egy_kirandulo_csaladot_a_Ramszakadeknal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23a495d5-4660-4cd7-b0bc-5f564d1fcaee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d354e2e-c97d-4158-a8f9-ece48ff79942","keywords":null,"link":"/itthon/20190729_Rendorok_mentettek_ki_a_viharban_egy_kirandulo_csaladot_a_Ramszakadeknal","timestamp":"2019. július. 29. 13:30","title":"Rendőrök mentettek ki a viharban egy kiránduló családot a Rám-szakadéknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9f544c1-6305-4f0e-8a13-cb1e44cf5936","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tuningcégek ingerküszöbét ritkán érik el a francia járművek, de úgy tűnik, ha van jó alap, akkor rámozdulnak.","shortLead":"A tuningcégek ingerküszöbét ritkán érik el a francia járművek, de úgy tűnik, ha van jó alap, akkor rámozdulnak.","id":"20190729_Itt_ez_a_leultetett_Peugeot_508as_ami_szepen_racafol_a_nemet_autos_tunigpreferenciakra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9f544c1-6305-4f0e-8a13-cb1e44cf5936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11926693-8af9-4066-9657-c7091122b390","keywords":null,"link":"/cegauto/20190729_Itt_ez_a_leultetett_Peugeot_508as_ami_szepen_racafol_a_nemet_autos_tunigpreferenciakra","timestamp":"2019. július. 29. 08:40","title":"Itt ez a leültetett Peugeot 508-as, ami szépen rácáfol a német autós tunigpreferenciákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a963430-e03c-418f-b6a0-1ef08b6ca560","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az eddig vártnál nagyobb GDP-növekedéssel számol a GKI Gazdaságkutató, de a második félévben lassulhat a növekedés.","shortLead":"Az eddig vártnál nagyobb GDP-növekedéssel számol a GKI Gazdaságkutató, de a második félévben lassulhat a növekedés.","id":"20190729_GKI_folytatodik_a_dragulas_ev_vegen_johet_a_nyugdijpremium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a963430-e03c-418f-b6a0-1ef08b6ca560&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffbc01fe-bef7-4d35-a490-5be8a41cadad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190729_GKI_folytatodik_a_dragulas_ev_vegen_johet_a_nyugdijpremium","timestamp":"2019. július. 29. 07:23","title":"GKI: Folytatódik a drágulás, év végén jöhet a nyugdíjprémium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2eec56b-7a7b-460e-86be-bc042019eafc","c_author":"Karácsony Gergely","category":"velemeny","description":"Bálint György száz éve talán a magyar történelem legnehezebb, legtragikusabb száz éve volt.","shortLead":"Bálint György száz éve talán a magyar történelem legnehezebb, legtragikusabb száz éve volt.","id":"20190728_Karacsony_Balint_gazda_koszontese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2eec56b-7a7b-460e-86be-bc042019eafc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74ad67c1-04fd-49b8-8bb6-f10a4d057448","keywords":null,"link":"/velemeny/20190728_Karacsony_Balint_gazda_koszontese","timestamp":"2019. július. 28. 10:40","title":"Karácsony: Bálint gazda köszöntése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adf71d20-057f-4503-b04f-99fae64ffbfc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Medveotthonban fogadták be őket.","shortLead":"A Medveotthonban fogadták be őket.","id":"20190729_Cirkuszi_oroszlanok_talaltak_otthonra_Veresegyhazon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=adf71d20-057f-4503-b04f-99fae64ffbfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe85205b-fff4-4fc1-8826-25e185601441","keywords":null,"link":"/elet/20190729_Cirkuszi_oroszlanok_talaltak_otthonra_Veresegyhazon","timestamp":"2019. július. 29. 14:02","title":"Cirkuszi oroszlánok találtak otthonra Veresegyházon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012d277b-afc5-43db-95dd-7ac8990997ce","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Az új Ford Focus ST izgalma már elsőre is az, hogy, mintha szembe mennének vele a piaccal. Ugyanis a régi recept szerint kapunk egy sportos kompakt autót: nagy motor, kézi váltó. Kipróbáltuk, működik-e még a régi varázs, vagy már nagyon más szelek fújnak?","shortLead":"Az új Ford Focus ST izgalma már elsőre is az, hogy, mintha szembe mennének vele a piaccal. Ugyanis a régi recept...","id":"20190727_Ford_Focus_ST_menetproba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=012d277b-afc5-43db-95dd-7ac8990997ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d0b75b2-cd66-4895-b752-05e3f876d114","keywords":null,"link":"/cegauto/20190727_Ford_Focus_ST_menetproba","timestamp":"2019. július. 27. 16:00","title":"Ez a \"Fóka\" harap is - Ford Focus ST menetpróba ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0356b3c-193c-4cce-9bd8-1e45461ba81a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pótfelvételin egyetlen szakra lehet jelentkezni, ha valaki nem került be sehova, vagy nem is felvételizett rendesen. ","shortLead":"A pótfelvételin egyetlen szakra lehet jelentkezni, ha valaki nem került be sehova, vagy nem is felvételizett rendesen. ","id":"20190729_Nem_vettek_fel_Ma_kezdodik_a_potfelveteli","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0356b3c-193c-4cce-9bd8-1e45461ba81a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"668a7b73-9966-4f10-a1c2-a4763481f25b","keywords":null,"link":"/itthon/20190729_Nem_vettek_fel_Ma_kezdodik_a_potfelveteli","timestamp":"2019. július. 29. 12:14","title":"Nem vették fel? Ma kezdődik a pótfelvételi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21389469-0e36-4e1a-a5d0-7fe93cdcfed6","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Már 32 aranynál tartunk, ebből négyet Kvandgzsuból hoztunk el.","shortLead":"Már 32 aranynál tartunk, ebből négyet Kvandgzsuból hoztunk el.","id":"20190728_Kvandzsu_vizes_vb_magyar_sikerek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21389469-0e36-4e1a-a5d0-7fe93cdcfed6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fe05408-6b9b-43ea-a2c6-746268800210","keywords":null,"link":"/sport/20190728_Kvandzsu_vizes_vb_magyar_sikerek","timestamp":"2019. július. 28. 20:20","title":"Ez volt minden idők második legjobb vizes vb szereplésük a magyaroknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]