[{"available":true,"c_guid":"def6d229-f71d-4bee-9889-2ca830840595","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több millió új felhasználót hoz a WhatsAppnak a Facebook és a KaiOS Technologies megállapodása. Az olcsóbb, kevés memóriával gazdálkodó telefonokra is megérkezik ugyanis a népszerű üzenetküldő.","shortLead":"Több millió új felhasználót hoz a WhatsAppnak a Facebook és a KaiOS Technologies megállapodása. Az olcsóbb, kevés...","id":"20190730_facebook_kaios_technologies_megallapodas_whatsapp_feature_telefonokon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=def6d229-f71d-4bee-9889-2ca830840595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b477d8c-f2b5-4baa-89c5-7b45f7078521","keywords":null,"link":"/tudomany/20190730_facebook_kaios_technologies_megallapodas_whatsapp_feature_telefonokon","timestamp":"2019. július. 30. 10:03","title":"Sok millió olcsóbb, butább telefonra kerül fel a WhatsApp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5243d0d-2ce8-4109-ac80-085ab47f2308","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szerencsétlen sofőrnő kétségbeesetten próbálja visszarakni a helyére.","shortLead":"Szerencsétlen sofőrnő kétségbeesetten próbálja visszarakni a helyére.","id":"20190729_Menet_kozben_lejott_a_kormany_az_Uber_autoban__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5243d0d-2ce8-4109-ac80-085ab47f2308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49642395-21b4-406e-ab2b-f55fcb4fbe8c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190729_Menet_kozben_lejott_a_kormany_az_Uber_autoban__video","timestamp":"2019. július. 29. 09:33","title":"Fuvar közben lejött a kormány az Uber autóban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfba9965-99db-414a-94e7-36970a6eca87","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Épphogy 400 forint alatt marad az üzemanyagár.","shortLead":"Épphogy 400 forint alatt marad az üzemanyagár.","id":"20190729_Dragul_a_gazolaj","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dfba9965-99db-414a-94e7-36970a6eca87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6a94caf-3c74-461c-91f1-6ff2effd5cf3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190729_Dragul_a_gazolaj","timestamp":"2019. július. 29. 13:34","title":"Drágul a gázolaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7abcd844-1f2a-495a-ab22-5b2db354f7fa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Stílusost megoldást választott Greta Thunberg aktivista, hogy ne növelje karbonlábnyomát, miközben az ENSZ klímacsúcsára tart.","shortLead":"Stílusost megoldást választott Greta Thunberg aktivista, hogy ne növelje karbonlábnyomát, miközben az ENSZ...","id":"20190729_vitorlas_ocean_greta_thunberg_klimavaltozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7abcd844-1f2a-495a-ab22-5b2db354f7fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b83bec-c283-453a-8545-b3d51dfea020","keywords":null,"link":"/tudomany/20190729_vitorlas_ocean_greta_thunberg_klimavaltozas","timestamp":"2019. július. 29. 20:10","title":"Vitorlással megy az ENSZ augusztusi klímacsúcsára Greta Thunberg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05d640de-9134-4bed-b12c-a3f0681aabed","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tömeges rendbontás miatt is eljárás indult, ez akár 15 év szabadságvesztéssel is sújtható. ","shortLead":"Tömeges rendbontás miatt is eljárás indult, ez akár 15 év szabadságvesztéssel is sújtható. ","id":"20190730_Tobb_tucat_embert_iteltek_elzarasra_a_szombati_moszkvai_tuntetes_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05d640de-9134-4bed-b12c-a3f0681aabed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6f31144-432d-4130-9d66-08799f7331ce","keywords":null,"link":"/vilag/20190730_Tobb_tucat_embert_iteltek_elzarasra_a_szombati_moszkvai_tuntetes_miatt","timestamp":"2019. július. 30. 21:01","title":"Több tucat embert ítéltek elzárásra a szombati moszkvai tüntetés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6cc5d32-f035-4647-b464-64df5694be7e","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Ha elítélik, a magyar úszó akár milliós bírságra is számíthat, és abban még a kényszerű dél-koreai tartózkodás költsége nincs is benne. ","shortLead":"Ha elítélik, a magyar úszó akár milliós bírságra is számíthat, és abban még a kényszerű dél-koreai tartózkodás költsége...","id":"20190729_kenderesi_eljaras_birsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6cc5d32-f035-4647-b464-64df5694be7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cdfeacb-a1cb-4b61-8dd1-03c921c60115","keywords":null,"link":"/itthon/20190729_kenderesi_eljaras_birsag","timestamp":"2019. július. 29. 15:45","title":"Akármi is lesz az ügy vége, sokba fog kerülni Kenderesi Tamásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b6b64f1-8c17-4f62-a07c-3285441c1314","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A Fővárosi Főügyészség felbujtóként előre kitervelten elkövetett emberölés bűntette miatt emelt vádat.","shortLead":"A Fővárosi Főügyészség felbujtóként előre kitervelten elkövetett emberölés bűntette miatt emelt vádat.","id":"20190730_Vadat_emeltek_Gyarfas_Tamas_ellen_a_Fenyougyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b6b64f1-8c17-4f62-a07c-3285441c1314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b541f2c-516f-45f9-9212-41bb1d4a31a7","keywords":null,"link":"/itthon/20190730_Vadat_emeltek_Gyarfas_Tamas_ellen_a_Fenyougyben","timestamp":"2019. július. 30. 08:37","title":"Vádat emeltek Gyárfás Tamás ellen a Fenyő-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0cdaad5-a33c-4d0c-9216-10aebaab3b17","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy indiai startup 1,6 millió dolláros befektetést kapott azért, hogy üzemanyaggal feltöltött tartálykocsival tudja kiszolgálni az ügyfeleit. ","shortLead":"Egy indiai startup 1,6 millió dolláros befektetést kapott azért, hogy üzemanyaggal feltöltött tartálykocsival tudja...","id":"20190730_Ujragondoltak_a_tankolast_es_veget_vetnenek_a_benzinkutak_uralmanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0cdaad5-a33c-4d0c-9216-10aebaab3b17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"708e8361-d5b1-495a-8771-150508696b79","keywords":null,"link":"/kkv/20190730_Ujragondoltak_a_tankolast_es_veget_vetnenek_a_benzinkutak_uralmanak","timestamp":"2019. július. 30. 11:55","title":"Újragondolták a tankolást, és véget vetnének a benzinkutak uralmának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]