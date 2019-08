Megszenvedi az idei nyarat az európai kontinens egy része a nagyon meleg időt hozó hőhullámok miatt. Ebből ráadásul kettő is volt, egy júniusban, egy pedig júliusban, ez utóbbi néhány napja vonult csak le, több helyen rekord hőmérsékletet beállítva.

Az utolsó azonban nem csak mifelénk okozott gondokat, a grönlandi jégmezőket sem kímélte: miután ugyanis Európában "kitombolta" magát, a légköri mozgások a Grönland felé vitték tovább a forróságot. Ezért aztán nem is volt nyugodt a Meteorológiai Világszervezet (WMO). Most pedig az is kiderült, miért nem.

A CNN például azt írja, a grönlandi jég minden nyári időszakban olvad valamennyit, a folyamat idén azonban sokkal hamarabb kezdődött: a jelenség már májusban tapasztalható volt. A mostani olvadás ráadásul nem csupán kis részt, a klímatudósok új mérései szerint a jégmezők csaknem egészét, 98 százalékát érintette.

De az eltűnt jég mennyisége is aggasztó: csak júliusban 160 milliárd tonnát veszített belőle Grönland, ami Clare Nullis, a WMO szóvivője szerint pontosan 64 millió olimpiai úszómedencének felel meg. A jégmezők olvadása Grönland esetében sokkal nagyobb gond, hiszen maga a jégtakaró a globális klímarendszer igen fontos eleme. Olvadása - többek közt - a tengerszint emelkedéséhez is vezethet. Ezt talán nem kell részletezni, miért baj: ha a jégtömegek tovább olvadnak, a század végére nagyvárosok kerülhetnek víz alá. Az IFL Science egy korábbi cikkében arról írt:

Benjamin Horton, a Nanyang Műszaki Egyetem munkatársa szerint ha a helyzet nem változik, 2100-ra 2,5 méterrel emelkedhet meg a globális tengerszint, 2300-ra pedig 15 méterrel.

A grönlandi jég eltűnésének egyik leglátványosabb következménye már júniusban is látható volt: itt készült ugyanis a fotó, amely egy dán klímakutató szánhúzó kutyáit ábrázolja, miközben az állatok térdig gázolnak a vízben.

Nullis szerint a Grönlandon mért hőmérséklet is legalább ilyen nyugtalanító, ahogy ugyanis Európa egyes részein, úgy a itt is rekordokat könyveltek el nyár folyamán. A probléma fő oka, tette hozzá, hogy nem fél vagy 1 foknyi különbségekről van szó, hanem 3-4-ről, ami abszolút hihetetlen kategória.

Grönlandon 2012-ben következett be az úgynevezett csúcsolvadás, amikor olyan ütemben tűnt el a jég, mint soha korábban. Egy, a grönlandi jégmezőket tanulmányozó klímatudós, Jason Box nemrég két olyan pontot is talált, ahol szerinte már most több jég olvadt el, mint a 2012-es eseményekkor.

A melegedés abból a szemszögből nem meglepő, hogy a jelenséget bolygónk egészén tapasztalni. Három nemrég megjelent tanulmány szerint a felmelegedés olyan ütemű, amire 2000 éve nem volt példa.

