[{"available":true,"c_guid":"46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sok minden nehezíti a főpolgármester-jelölti vitát, mondja Tarlós István, például az, hogy nincs kivel vitatkozni, csak bohóckodnak a jelöltek, kerülik a fontos témákat. És ha lenne is vita, az ne előre egyeztetett témákról szóljon. És legyen ott Berki Krisztián is, mert ő is jelölt, miért ne szólalhatnának meg a kevésbé esélyes jelöltek?","shortLead":"Sok minden nehezíti a főpolgármester-jelölti vitát, mondja Tarlós István, például az, hogy nincs kivel vitatkozni, csak...","id":"20190801_Tarlos_vitatkozna_de_sajnos_nincs_kivel_es_ha_lenne_is_vita_legyen_ott_Berki_Krisztian_is_ne_csak_Karacsony","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"843c6c37-22ba-4cfb-ba31-82ec26354e23","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Tarlos_vitatkozna_de_sajnos_nincs_kivel_es_ha_lenne_is_vita_legyen_ott_Berki_Krisztian_is_ne_csak_Karacsony","timestamp":"2019. augusztus. 01. 15:38","title":"Tarlós vitatkozna, de sajnos nincs kivel, és ha lenne is vita, legyen ott Berki Krisztián is, ne csak Karácsony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf2c1589-847c-4573-914a-1094483c765a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha valaha is megvalósul a Facebook egy csak most kiderült terve, úgy az utolsó olyan hely is eltűnik a közösségi oldalon, ahol eddig nem voltak reklámok.","shortLead":"Ha valaha is megvalósul a Facebook egy csak most kiderült terve, úgy az utolsó olyan hely is eltűnik a közösségi...","id":"20190802_facebook_messenger_uzenetkuldes_privat_beszelgetes_reklam_hirdetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf2c1589-847c-4573-914a-1094483c765a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8212796b-51ff-4b24-aa5e-319fd3950428","keywords":null,"link":"/tudomany/20190802_facebook_messenger_uzenetkuldes_privat_beszelgetes_reklam_hirdetes","timestamp":"2019. augusztus. 02. 11:03","title":"Úgy fest, a Facebook az egymásnak küldött üzenetekbe is reklámokat rakna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7ebb73f-f54d-49c6-b610-3b1c50f93123","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vasárnap és hétfőn sztrájkban lép az olasz autópályákon a fizetőkapuk személyzete.","shortLead":"Vasárnap és hétfőn sztrájkban lép az olasz autópályákon a fizetőkapuk személyzete.","id":"20190802_Most_a_sztradakon_szamithatnak_kellemetlensegre_az_Olaszorszagon_nyaralok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a7ebb73f-f54d-49c6-b610-3b1c50f93123&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ddd3df9-62a6-46b3-8112-ca7ba30a7ec0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190802_Most_a_sztradakon_szamithatnak_kellemetlensegre_az_Olaszorszagon_nyaralok","timestamp":"2019. augusztus. 02. 12:09","title":"Most az autópályákon számíthatnak kellemetlenségre az Olaszországban nyaralók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Szerinte Karácsony Gergely politikai szerencselovag, de arról is beszélt, hogy szeptembertől beindul az elektronikus jegyrendszer.","shortLead":"Szerinte Karácsony Gergely politikai szerencselovag, de arról is beszélt, hogy szeptembertől beindul az elektronikus...","id":"20190802_Tarlos_Karacsony_Gergely_elektronikus_jegyrendszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaf67a74-c7b8-446f-8b55-64ddea6042c5","keywords":null,"link":"/itthon/20190802_Tarlos_Karacsony_Gergely_elektronikus_jegyrendszer","timestamp":"2019. augusztus. 02. 08:55","title":"Tarlós: Nem sírom tele naponta a nagymamám zsebkendőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca1583c9-d420-46e9-95ec-77934f966f63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Németh Klaudia és fia budapesti otthonukból tűntek el. ","shortLead":"Németh Klaudia és fia budapesti otthonukból tűntek el. ","id":"20190801_Eltunt_egy_17_eves_lany_es_2_honapos_fia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca1583c9-d420-46e9-95ec-77934f966f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dee7638-adeb-4256-9045-1d9b465c21b2","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Eltunt_egy_17_eves_lany_es_2_honapos_fia","timestamp":"2019. augusztus. 01. 05:21","title":"Eltűnt egy 17 éves lány és 2 hónapos fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d6599dd-657b-4cb3-956c-84da3087d130","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy magyar internetezők megkérdezésével végzett kutatás szerint több mint praktikus, hogy bárhol felcsatlakozhatunk a hálóra, ám a digitális világ nem csak látható veszélyeket tartogat magában.","shortLead":"Egy magyar internetezők megkérdezésével végzett kutatás szerint több mint praktikus, hogy bárhol felcsatlakozhatunk...","id":"20190801_magyarok_internetezesi_szokasai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d6599dd-657b-4cb3-956c-84da3087d130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e7675eb-23e2-4a18-a1b1-6b083a14616d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190801_magyarok_internetezesi_szokasai","timestamp":"2019. augusztus. 01. 14:03","title":"Jó dolog az internet, csak nem vesszük észre, hogy felfal minket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bb88126-a2ef-4b9c-ac01-f2aab3c82c64","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A stratégiai gázkészleteket is tároló cég irányítása átkerült egy állami ellenőrzés alatt álló szövetséghez.","shortLead":"A stratégiai gázkészleteket is tároló cég irányítása átkerült egy állami ellenőrzés alatt álló szövetséghez.","id":"20190801_Az_eladot_a_miniszter_felugyeli_a_vevot_a_ferje_iranyitja_a_nagy_gaztarozouzletben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4bb88126-a2ef-4b9c-ac01-f2aab3c82c64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5157aad8-c599-4676-92f5-17811afbbca0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190801_Az_eladot_a_miniszter_felugyeli_a_vevot_a_ferje_iranyitja_a_nagy_gaztarozouzletben","timestamp":"2019. augusztus. 01. 21:57","title":"Az eladót a miniszter felügyeli, a vevőt a miniszter férje irányítja a nagy gáztározóüzletben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f06cfc33-f8d7-498b-b86c-eca383bcb03c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórház az RTL Klub Híradójának anyaga szerint hetekig nem szólt az elromlott CT-ről a fenntartónak.\r

\r

","shortLead":"A kórház az RTL Klub Híradójának anyaga szerint hetekig nem szólt az elromlott CT-ről a fenntartónak.\r

\r

","id":"20190801_Hetekig_volt_rossz_a_BajcsyZsilinszky_Korhaz_CTje_sokan_varni_kenyszerultek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f06cfc33-f8d7-498b-b86c-eca383bcb03c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0a69196-afce-442f-998a-e06a9f7990c4","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Hetekig_volt_rossz_a_BajcsyZsilinszky_Korhaz_CTje_sokan_varni_kenyszerultek","timestamp":"2019. augusztus. 01. 19:57","title":"Hetekig volt rossz a Bajcsy-Zsilinszky Kórház CT-je, sokan várni kényszerültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]