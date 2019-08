Feketekatonalégy-hadsereggel semmisítik meg az élelmiszer-hulladékot Kuangcsuban, a fehérjében gazdag rovart állati takarmányként hasznosítják, ürülékét trágyává alakítják.

Mintegy 12 ezer négyzetméternyi területen állított fel tenyészmedencéket a dél-kínai város Baijun kerületében lévő üzemében az Outreach Environmental Technologies nevű kínai vállalkozás. A bennük lévő giliszták a fekete katonalégy (Hermetia illucens) lárvái, amelyek képesek egyetlen nap megenni a környékbeli éttermekből és kantinokból érkező 50 tonna élelmiszer-hulladékot Hszu Szong, a cég igazgatója szerint.

"Tíz kilogramm légypetéből kikelt lárva mintegy száz tonna élelmiszer-hulladékot fogyaszt el hat-nyolc nap alatt" – mondta Hszu, hozzátéve, hogy a rovarokból később 15 tonna magas fehérjetartalmú állati takarmányt készítenek. A lárvák ürülékét trágyává alakítják, amelyet a mintegy száz kilométere fekvő banánültetvényen használnak fel.

Csao Csi-lin, a kerület városgazdálkodási irodájának tudományos kutatója elmondta, hogy a fekete katonalégy projektet 2016-ban indították el, hogy segítsék az egyre nagyobb problémát okozó hulladék megsemmisítést. Előtte elégettük, elástuk, vagy állatokkal etettük meg a konyhai hulladékot, ami környezetszennyezést, élelmiszerbiztonsági problémákat okozhat – magyarázta. Most Hszu gyárába szállítják és fehérjévé alakítják át a feketekatonalégy-hadsereg segítségével.

Ma már nem csak Kuangcsuban használnak fekete katonalegyet a hulladékfeldolgozásban, Kuangtung tartomány más városai is követték a példát. Kínai kutatók kísérleteznek csótányokkal, földi gilisztákkal és más állatokkal, hogy fenntartható módon kezeljék az élelmiszer-hulladékot. Hszu vállalkozása most azzal is próbálkozik, hogy olajat vonjon ki a fekete katonalégy lárváiból, hogy baktériumellenes hatóanyagot készítsenek. A rovarokat fel lehet használni a kozmetikai iparban és más termékekben is.

