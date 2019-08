Fontos a szolgáltató hálózatának minősége, de az sem mindegy, milyen telefonnal csatlakozunk rá – így summázható az OpenSignal friss jelentése. Az idei második negyedévben végzett mérés – a vállalat által egyébként rendszeresen elismert – hazai hálózatokra nem terjedt ki, de az eredmények így is érdekesek.

A vizsgált országok 48 százalékában lényegében nem volt készüléktípusonként mérhető különbség a mobilinternet sebességében. Az országok 35 százalékában (14 államban) a samsungosok tudtak gyorsabban netezni. A huaweiesek és az iPhone-osok 17,5-17,5 százalékban (azaz 7-7 országban) bizonyultak leggyorsabbnak.

További érdekességeket rejt a jelentés, ha kategóriákra (árszintekre) bontjuk le a letöltési sebességről szerzett tapasztalatokat. Az OpenSignal szerint a felső kategóriában a Samsung telefonjait (26,6 Mbps) érdemes választani az Apple (25,1 Mbps) és a Huawei (24,4 Mbps) mobiljaival szemben. A középkategóriában már az olcsóbb iPhone-ok bizonyultak a leggyorsabbnak. A legolcsóbban beszerezhető mobilok esetében pedig, úgy tűnik, a Huawei a nyerő.

Bár ekkora letöltési sebességbéli különbség nem tűnik nagynak, a tanulmány rámutat: a folyamatosan online alkalmazások, például a játékok esetében már okozhat különbségeket a felhasználói élményben. Ahogy a válaszidő is – az időintervallum, amely alatt egy adatcsomag a forrástól elér a címzetthez –, amely nem meglepő módon a csúcskészülékeknél sokkal alacsonyabb. Az elemzés szerint a késleltetésbéli különbségeket gyakran az is múlhat, hogy ki nyer egy mobiljátékos párharcban, vagy ki kerül előrébb a ranglistán. (Az 5G egyik előnye éppen itt mutatkozik majd meg.)

Az OpenSignal tanulmánya rámutat: a különbségek okát a gyártók által használt különféle hardverelemek (pl. chipsetek és antennák), illetve intelligens szoftveres technológiák (pl. sávok összevonásának képessége) okozzák.

Bár ebbe a tanulmányba nem került bele Magyarország, az elemzőcég a legtöbb országban, így nálunk is figyelemmel kíséri a mobilinternet általános minőségét. Az idei második negyedévre vonatkozó adatok szerint a hazai mobilnet továbbra is az élmezőnyben szerepel, a szolgáltatás más téren fejlettebb országénál is jobb.

