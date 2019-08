Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9eeda83a-7f11-4179-ba26-fa2afc389771","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Három szigetet érint a trópusi ciklon.","shortLead":"Három szigetet érint a trópusi ciklon.","id":"20190809_Nincs_aram_nem_jarnak_a_repulok_Japanban_a_Lekima_tajfun_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9eeda83a-7f11-4179-ba26-fa2afc389771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"154f0a59-6f72-4533-84df-140951aea8b5","keywords":null,"link":"/vilag/20190809_Nincs_aram_nem_jarnak_a_repulok_Japanban_a_Lekima_tajfun_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 09. 06:50","title":"Nincs áram, nem járnak a repülők Japánban a Lekima tájfun miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22b5e049-3f07-40e5-8820-b078440e449c","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Miután az elmúlt években többször is lemondta szigetes koncertjét, idén végre megérkezett Budapestre a brit Michael Kiwanuka, hogy lenyűgözzön a koraesti, fülledten párás naplementében.","shortLead":"Miután az elmúlt években többször is lemondta szigetes koncertjét, idén végre megérkezett Budapestre a brit Michael...","id":"20190808_Sehol_egy_felrecsuszott_bizonytalan_hamis_hang_Michael_Kiwanuka_a_Szigeten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22b5e049-3f07-40e5-8820-b078440e449c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"154f4802-e8a4-4e4b-a0a6-63dc872e331f","keywords":null,"link":"/kultura/20190808_Sehol_egy_felrecsuszott_bizonytalan_hamis_hang_Michael_Kiwanuka_a_Szigeten","timestamp":"2019. augusztus. 08. 10:50","title":"Sehol egy félrecsúszott, bizonytalan, hamis hang: Michael Kiwanuka a Szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d605b044-097b-4634-ba78-ed94d60961b8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az orvosok még nincsenek megelégedve, de szerencsésnek mondja magát, mert időben felfedezték a betegségét.","shortLead":"Az orvosok még nincsenek megelégedve, de szerencsésnek mondja magát, mert időben felfedezték a betegségét.","id":"20190808_A_betegsegerol_beszelt_Nadasdy_Adam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d605b044-097b-4634-ba78-ed94d60961b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ae51c83-ba05-4e5f-9362-540fdc9f1210","keywords":null,"link":"/elet/20190808_A_betegsegerol_beszelt_Nadasdy_Adam","timestamp":"2019. augusztus. 08. 14:30","title":"A betegségéről beszélt Nádasdy Ádám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48fbd42d-eda9-4a6e-afb6-c8fd2d3b4349","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Történelmi csúcsot ért el a pénzintézet negyedéves adózott eredménye, a teljesítmény az egy évvel korábbihoz képest is parádés.","shortLead":"Történelmi csúcsot ért el a pénzintézet negyedéves adózott eredménye, a teljesítmény az egy évvel korábbihoz képest is...","id":"20190809_Csanyi_Sandor_pezsgot_bonthat_hasit_az_OTP","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48fbd42d-eda9-4a6e-afb6-c8fd2d3b4349&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"312d9c03-5a6e-423d-b2b9-29a9d5465357","keywords":null,"link":"/kkv/20190809_Csanyi_Sandor_pezsgot_bonthat_hasit_az_OTP","timestamp":"2019. augusztus. 09. 06:07","title":"Csányi Sándor pezsgőt bonthat, hasít az OTP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62f234ee-8899-46a1-b19a-b8be6357bd10","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha a 007-es ügynök családot alapított volna, jól jöhetett volna neki egy ilyen relatíve praktikus Aston Martin.","shortLead":"Ha a 007-es ügynök családot alapított volna, jól jöhetett volna neki egy ilyen relatíve praktikus Aston Martin.","id":"20190808_elado_egy_szuperritka_kombi_kivitelu_james_bond_auto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62f234ee-8899-46a1-b19a-b8be6357bd10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a5e73c0-86c7-4009-8274-81e0fcebfd0e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190808_elado_egy_szuperritka_kombi_kivitelu_james_bond_auto","timestamp":"2019. augusztus. 08. 06:41","title":"Eladó egy szuperritka, kombi kivitelű James Bond-autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abd732f1-fbab-455c-ab9f-6b6374345cb5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyakon szúrta az állatot, amely majdnem megölte a kanadai turistát.","shortLead":"Nyakon szúrta az állatot, amely majdnem megölte a kanadai turistát.","id":"20190809_Zsebkesevel_vedte_meg_magat_a_grizzlymedvetol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abd732f1-fbab-455c-ab9f-6b6374345cb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a21f528d-a2aa-4151-bacb-150c1d611218","keywords":null,"link":"/elet/20190809_Zsebkesevel_vedte_meg_magat_a_grizzlymedvetol","timestamp":"2019. augusztus. 09. 16:45","title":"Zsebkésével védte meg magát a grizzlymedvétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ea3a7d0-12ad-4d01-8131-dc22c7004778","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Greenpeace Magyarország szerint mi, állampolgárok is tehetünk annak érdekében, hogy csökkentsük \"műanyaglábnyomunkat\". Ehhez ráadásul nincs szükség bonyolult dolgokra, csupán néhány lépést kell betartani.","shortLead":"A Greenpeace Magyarország szerint mi, állampolgárok is tehetünk annak érdekében, hogy csökkentsük...","id":"20190809_greenpeace_magyarorszag_muanyagszennyezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ea3a7d0-12ad-4d01-8131-dc22c7004778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f4c3548-6b62-48e5-a1bf-047af6d50479","keywords":null,"link":"/tudomany/20190809_greenpeace_magyarorszag_muanyagszennyezes","timestamp":"2019. augusztus. 09. 08:03","title":"Elege van a műanyagokból? Tartsa be ezt a néhány pontot, hálás lesz érte a környezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"521f02bc-a309-4fdf-93b0-ef8f2627ec9a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány tanuszoda építési programjában az ígért létesítmények fele sem készült el, ami igen, az is csak késve.","shortLead":"A kormány tanuszoda építési programjában az ígért létesítmények fele sem készült el, ami igen, az is csak késve.","id":"20190808_Ev_vegere_22_tanuszoda_keszulhet_el_a_kormany_altal_igert_50bol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=521f02bc-a309-4fdf-93b0-ef8f2627ec9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d78ab4d-f110-48d9-bd4d-1c3ac537a7e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190808_Ev_vegere_22_tanuszoda_keszulhet_el_a_kormany_altal_igert_50bol","timestamp":"2019. augusztus. 08. 19:50","title":"Év végére 22 tanuszoda készülhet el a kormány által ígért 50-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]