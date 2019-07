Megvan az első kéthektáros terület, amin évtizedek múlva 2000 felnőtt tölgy áll majd a tervek szerint. A MyForest mozgalom októberben már meg is indítaná az ültetést, egy fa nagyjából egy euróba fog kerülni. A gyarapodó faültető-Föld-hűtő mozgalmak most azt tervezik, hogy összefognak, egyesítik erejüket, a cél ugyanis az, hogy megduplázzák a Föld erdejeit.

Percenként több mint három focipályányi erdő tűnik el az Amazonas-menti esőerdőkből, olyan mértékűre nőtt a fakitermelés - ezek a brazil kormányzat adatai. Ez azt jelenti, ha nem történik semmi, hamarosan visszafordíthatatlan lehet a kár. Csak egy példa: júliusban 1345 négyzetkilométernyi fát vágtak ki, ami szinte pontosan Zala megyének az egyharmada – régóta ez volt a legintenzívebb erdőirtó hónap Brazíliában.

Megvan az első két hektár

A globális felmelegedés megállításában kulcsfontosságúak a fák, az erdők, mert hűtik a földet és elnyelik az üvegházhatású széndioxidot. A fejlett világ egyre inkább tisztában van a felelősségével, a politikusok is jóval többet foglalkoznak a globális felmelegedéssel mint korábban, ami a svéd tini, Greta Thunberg kitartó akcióinak is köszönhető. Itthon is elindult több kezdeményezés, amely a fásítással foglalkozik. A hvg.hu már beszámolt a MyForest csoport megalakulásáról, amely közösségi a faültetést tűzte ki céljául.

Becslések szerint gyakorlatilag alig egy évtizede maradt az emberiségnek, hogy megoldja az üvegházhatású gázok kibocsátásának problémáját, azaz lecsökkentse a felmelegedés mértékét, máskülönben ennyi idő alatt 2,8 fokos lesz az átlagos hőmérséklet-emelkedés, ami viszont már azt jelenti: összeomlik az élelmiszerlánc. A Föld hűtését az erdők hatékonyan végzik, egy hektár erdő 70-80 év alatt 900 tonna szenet von ki a levegőből, de mivel erdőink kétharmadát kiirtottuk 1800 óta, azonnal meg kell indítani az erdők gyarapítását. Ezen egyáltalán nem segít, ami az Amazonasnál folyik.

A MyForest alapötlete a következő: a szervezet megvásárol egy hektár mezőgazdasági földet (vagy felajánlások által hozzájut ehhez), átminősítteti, aztán beülteti fákkal, ezeket pedig felajánlja "megvételre", a befolyó pénzből pedig vesz újabb földeket, és oda is ültet. Gayer Zoltán főszervező most azt közölte a hvg.hu-val, hogy sikerült megvásárolni az első projekt alapját: két hektár földet Csécsén.

Emellett megalapították a szükséges szervezeti formát, ami szerintük augusztus végén lesz teljesen hivatalos. Amint pecsétet raknak az okiratra, ezután lehet majd számlaszáma is a MyForestnek, aztán idnulhat a kampány, októbertől pedig maga az ültetés.

Egyeurós fák

A MyForest erdőmérnöke szerint hektáronként 8000 fát kell majd ültetni, ebből 40 év alatt 1000 nagy, felnőtt tölgyfa lesz - ez két hektár esetében 2000 tölgyet jelent. Munka lesz bőven a területen főleg az első tíz évben. A kisebb csemetéket ugyanis kiszedik, ahogy a gyomokat is, és gallyazni is kell. Sőt, az első 5 évben vadhálóval is körbe kell venni a területet, mert a vaddisznó kitúrná a fákat.

Azért épp a tölgy mellett döntöttek, mert az őshonos fák közül azon a területen ez a fajta érzi magát ott a legjobban. A fák némi idő elteltével együttesen elég nagy árnyat adnak ahhoz, hogy nehezebben száradjanak ki, így nagyobb az esélyük a túlélésre, mint az egyesével ültetett "Tarlós-fáknak" - mondja Gayer arról a tízezer fáról, amelyet Budapesten ültetnek a főpolgármester faültetési programjában.

Ezt a mostani csécsei földet az alapítók saját pénzből vették meg, de ez csak a kezdet, egy szimbólum. Az ötlet az, hogy terjeszkedni fog a mozgalom, tartós bérlettel újabb földterületeket kellene szerezni, azokat beültetni. Az ültetendő fák árában már benne van a földbérlet is. Előzetes számítások szerint egy fa 2-300 forint körül lesz, azaz nem kerül majd sokba. Ennek azonban egyik feltétele a közösségi ültetés és gondozás, tehát a tagoknak aktívak kell maradniuk.

Egyesítik erőiket a fásítók

Most körülbelül 200 fát kellene minden földlakó nevében elültetni, hogy megduplázzuk az erdők méretét. A MyForest a saját projektje mellett tárgyal a többi, hasonló szervezettel is, amely erdősítésben utazik. Ilyen a Bojár Iván András-féle 10 millió fa mozgalom, amely 2019-ben akar ennyi fát ültetni. A szervezők létrehoztak egy kis közösséget is, a Facebook-csoportnak 600 tagja van. Gayer azt mondja, már nagyon sokan várják, hogy végre vásárolhassanak. A Bojár-féle 10 millió fának viszont már 20 ezer tagja van, és sorra alakulnak a városi, kisebb alcsoportok is.