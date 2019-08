Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5cdeb0a5-17e0-4092-a61a-be24d2d438fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több ezer ember zarándokol most egy buddhista templomhoz, ami a rendkívüli aszályok miatt ismét láthatóvá vált Lopburi város mellett, Thaiföldön.","shortLead":"Több ezer ember zarándokol most egy buddhista templomhoz, ami a rendkívüli aszályok miatt ismét láthatóvá vált Lopburi...","id":"20190810_lopburi_thaifold_templom_buddha_szobor_szarazsag_aszaly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5cdeb0a5-17e0-4092-a61a-be24d2d438fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fabe4271-bd0e-4012-99e7-5724e6f6abf9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190810_lopburi_thaifold_templom_buddha_szobor_szarazsag_aszaly","timestamp":"2019. augusztus. 10. 13:27","title":"A szárazság miatt újra előkerült egy rég eltűnt templom Thaiföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5de20df7-a8fe-436d-97a7-839a8ebd37ae","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"400 kilométert tettek meg a rakéták. ","shortLead":"400 kilométert tettek meg a rakéták. ","id":"20190810_EszakKorea_megint_kilott_ket_raketat_Japan_fele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5de20df7-a8fe-436d-97a7-839a8ebd37ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e0495a-fb5b-40be-b331-6e9a3a9068ea","keywords":null,"link":"/vilag/20190810_EszakKorea_megint_kilott_ket_raketat_Japan_fele","timestamp":"2019. augusztus. 10. 07:31","title":"Észak-Korea megint kilőtt két rakétát Japán felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c17af5-3a04-4ed2-851b-41aef3df2ce4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint az Ió nevű hold vulkanikus tevékenységében több a logika, mint eddig gondolták.","shortLead":"A jelek szerint az Ió nevű hold vulkanikus tevékenységében több a logika, mint eddig gondolták.","id":"20190811_jupiter_holdja_io_vulkanikus_hold","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24c17af5-3a04-4ed2-851b-41aef3df2ce4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc3e7fb2-f9a4-4d9a-89af-63403f026b1f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190811_jupiter_holdja_io_vulkanikus_hold","timestamp":"2019. augusztus. 11. 08:03","title":"Éveken át figyelték a tudósok a Jupiter holdját, izgalmas meglepetést tapasztaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e32deb7-1b21-40cf-bbd5-b2932dafb7a5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A műszerek jeladóit figyelemmel követő kaliforniai tudósok már csaknem feladták a reményt, hogy az értékes kutatási adatok előkerülnek.","shortLead":"A műszerek jeladóit figyelemmel követő kaliforniai tudósok már csaknem feladták a reményt, hogy az értékes kutatási...","id":"20190810_belugak_eneke_oden_jegtoro_hajo_scripps_oceankutato_intezet_harp_kutatoboja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e32deb7-1b21-40cf-bbd5-b2932dafb7a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d95cec73-0dfe-43a4-a572-4cfeec71eb18","keywords":null,"link":"/tudomany/20190810_belugak_eneke_oden_jegtoro_hajo_scripps_oceankutato_intezet_harp_kutatoboja","timestamp":"2019. augusztus. 10. 19:03","title":"\"Fantasztikus szerencse\": jégtörő hajó gyűjtötte be az elsodródott műszert, rajta a belugák énekével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4787aae6-a33a-4340-9e77-6073639b13b4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyszer már megfékezték a lángokat, de újabb robbanássorozat történt.","shortLead":"Egyszer már megfékezték a lángokat, de újabb robbanássorozat történt.","id":"20190811_Megint_sikerult_eloltani_a_felrobbant_sziberiai_hadianyagraktart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4787aae6-a33a-4340-9e77-6073639b13b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8748c16-e1ea-4089-9996-e041868e6e85","keywords":null,"link":"/vilag/20190811_Megint_sikerult_eloltani_a_felrobbant_sziberiai_hadianyagraktart","timestamp":"2019. augusztus. 11. 22:00","title":"(Megint) sikerült eloltani a felrobbant szibériai hadianyagraktárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b33b0be-dbd6-4ef7-a385-b1f840f36ed6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Július 14-e óta tartanak a megmozdulások Oroszoroszágban.","shortLead":"Július 14-e óta tartanak a megmozdulások Oroszoroszágban.","id":"20190810_Moszkva_200nal_is_tobb_embert_csuktak_le_az_engedely_nelkuli_ellenzeki_tunteteseken","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b33b0be-dbd6-4ef7-a385-b1f840f36ed6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30df5a4b-97dc-4dfe-acc5-f78ff4c2763b","keywords":null,"link":"/vilag/20190810_Moszkva_200nal_is_tobb_embert_csuktak_le_az_engedely_nelkuli_ellenzeki_tunteteseken","timestamp":"2019. augusztus. 10. 20:48","title":"Moszkva: 200-nál is több embert csuktak le az engedély nélküli, ellenzéki tüntetéseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bda9591-2441-416a-9652-bd8546555499","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy lengyel bemutatóra tartott, de rövid időre Magyarországon is megállt a Saudi Hawks köteléke. ","shortLead":"Egy lengyel bemutatóra tartott, de rövid időre Magyarországon is megállt a Saudi Hawks köteléke. ","id":"20190810_saudi_hawks_vadaszrepulo_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_ferihegy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2bda9591-2441-416a-9652-bd8546555499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de19d2c1-eee6-4917-a493-9f8dd9d30bc9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190810_saudi_hawks_vadaszrepulo_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_ferihegy","timestamp":"2019. augusztus. 10. 15:56","title":"Szaúdi vadászgépek parkoltak be Ferihegyre – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdb1a25e-050c-48cd-aa06-c3745abad4b2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már a hazai piacon is elérhetőek az LG új ipari kijelzői. Az átlátszó OLED-kijelzők és a szinte teljesen áttetsző LED-fóliák a gyártó szerint első ránézésre inkább tűnnek sci-finek, mint kézzelfogható valóságnak: az átlátszó képernyők mögött minden tárgy látható marad, az üvegfelületekre ragasztható LED-fóliával pedig akár egész irodaházak alakíthatók digitális kijelzőfelületté.","shortLead":"Már a hazai piacon is elérhetőek az LG új ipari kijelzői. Az átlátszó OLED-kijelzők és a szinte teljesen áttetsző...","id":"20190810_lg_atlatszo_kepernyo_felragaszthato_led_folia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cdb1a25e-050c-48cd-aa06-c3745abad4b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd75da39-db25-47a3-9a77-bd68e49bc21f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190810_lg_atlatszo_kepernyo_felragaszthato_led_folia","timestamp":"2019. augusztus. 10. 08:03","title":"73%-ban átlátszót képernyőt dobott piacra az LG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]