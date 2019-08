A mobilszolgáltatók rendszerint fejlesztik hálózatukat, hogy a legjobb minőséget tudják nyújtani ügyfeleiknek. Jó ideig a Google is érdekelt volt ebben, de aztán hirtelen leállították a projektet.

A Google 2017 márciusában egy új projektbe vágott, melyről sokan talán nem is hallottak. A Mobile Network Insights azt a becses célt tűzte ki maga elé, hogy a világon elérhető androidos telefonok segítségével igyekszik jobbá tenni a mobilszolgáltatók nyújtotta hálózat minőségét.

A Google mindezt adatgyűjtés segítségével végezte, de a(z elviekben) titkosított információkat nem a felhasználók követésére, hanem csupán az általuk használt hálózat jelerősségének, illetve a kapcsolat sebességének ellenőrzésére használta – majd továbbította a szolgáltatók felé.

A Reuters szerint ezzel önmagában nem is lenne gond, csakhogy a Google a legnagyobb titokban leállította a projektet, az ügyre rálátó források szerint ugyanis adatvédelmi aggályok merültek fel vele kapcsolatban. Ezeket nem hozták nyilvánosságra. A Google – mint ismeretes – korábban eurómilliárdos büntetést kapott az Európai Bizottságtól, és bár a két dolognak semmi köze egymáshoz, a keresőcég valószínűleg nem akart megkockáztatni egy újabb, jelentős bírságot.

Ezt erősíti a hírügynökség másik információja is, amely szerint a Google a felhasználó kifejezett hozzájárulása nélkül szolgáltatott adatokat, ami a GDPR általános rendelkezéseit nézve sem tűnik helyénvalónak. A szolgáltatást egyébként most áprilisban állította le a keresőcég, de annyira hirtelen, hogy a velük együttműködőket nem is tájékoztatták annak okairól. A hírügynökségnek ugyanakkor elismerték a döntést, de részleteket nem közöltek.

Egyébként nem csak a Google végez/végzett ilyen feladatot, a Facebook is él vele, ők ráadásul demográfiai adatokat is felhasználnak hozzá – igaz, állítja a cég, ezek mind névtelen, vagyis a másik oldalról lekövethetetlen információk, a projektet pedig magas szintű tervezés után indították csak el.

