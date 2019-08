Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b4227717-ca0c-46fc-8e6a-6fb183de2144","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nehéz idők előtt áll a német ipar, a világkereskedelmi ellentétek éleződése és egy megegyezés nélküli Brexit esetén akár még a német gazdaság stagnálásával is számolni kell Dieter Kempf, a BDI német iparszövetség elnöke szerint. ","shortLead":"Nehéz idők előtt áll a német ipar, a világkereskedelmi ellentétek éleződése és egy megegyezés nélküli Brexit esetén...","id":"20190825_Stagnalastol_tart_a_nemet_iparszovetseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4227717-ca0c-46fc-8e6a-6fb183de2144&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb60d173-9ae6-4e18-8c78-47d473e140d6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190825_Stagnalastol_tart_a_nemet_iparszovetseg","timestamp":"2019. augusztus. 25. 13:05","title":"Stagnálástól tart a német iparszövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae12550-180a-42ac-b22e-2a6f7a61a743","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár az amerikai elnök szerint minden a legnagyobb rendben, Boris Johnson fenntartásokkal kezeli a washingtoni irányvonalat.","shortLead":"Bár az amerikai elnök szerint minden a legnagyobb rendben, Boris Johnson fenntartásokkal kezeli a washingtoni...","id":"20190825_Donald_Trump_igert_egy_nagyot_a_brit_kormanyfonek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ae12550-180a-42ac-b22e-2a6f7a61a743&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1537dc41-cd7e-4998-9ae3-77e8ae60c476","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190825_Donald_Trump_igert_egy_nagyot_a_brit_kormanyfonek","timestamp":"2019. augusztus. 25. 11:08","title":"Donald Trump ígért egy nagyot a brit kormányfőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6026e0e-4c26-41e7-9a50-146b0b2f0c81","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az eddiginél is szigorúbban korlátoznák a lakbérletárakat Berlinben.","shortLead":"Az eddiginél is szigorúbban korlátoznák a lakbérletárakat Berlinben.","id":"20190826_Olcsobbak_lehetnek_a_berlini_alberletek_a_budapestieknel_ha_megvalosul_a_varosvezetes_terve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6026e0e-4c26-41e7-9a50-146b0b2f0c81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73cf0a85-a85c-47e6-994f-94fa75dc5a18","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190826_Olcsobbak_lehetnek_a_berlini_alberletek_a_budapestieknel_ha_megvalosul_a_varosvezetes_terve","timestamp":"2019. augusztus. 26. 18:10","title":"Olcsóbbak lehetnek a berlini albérletek a budapestieknél, ha megvalósul a városvezetés terve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0339f233-a8d1-4c30-aac6-6df5a9701d6b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A teljes korábbi elit leváltásával és saját embereinek a kinevezésével igyekszik a hatalmát megszilárdítani Volodimir Zelenszkij ukrán államfő.","shortLead":"A teljes korábbi elit leváltásával és saját embereinek a kinevezésével igyekszik a hatalmát megszilárdítani Volodimir...","id":"201934__nagy_hatalmu_ukran_elnok__oligarchak__magyar_szeparatistak__szinhazi_vilag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0339f233-a8d1-4c30-aac6-6df5a9701d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bc1f93f-0870-4431-8ebe-d618347c784e","keywords":null,"link":"/vilag/201934__nagy_hatalmu_ukran_elnok__oligarchak__magyar_szeparatistak__szinhazi_vilag","timestamp":"2019. augusztus. 25. 09:00","title":"Nagyon megerősödött a komikusból lett ukrán elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7080e6ee-ec8e-46e9-abe4-80913843755c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igen furcsa történettel igyekszik leplezni az eltitkolt nukleáris baleset következményeit az orosz hatóság.","shortLead":"Igen furcsa történettel igyekszik leplezni az eltitkolt nukleáris baleset következményeit az orosz hatóság.","id":"20190826_cezium_137_izotop_sugarzas_gomba_hal_nuklearis_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7080e6ee-ec8e-46e9-abe4-80913843755c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40a1a628-9b58-4f8e-9f40-42229d33f332","keywords":null,"link":"/tudomany/20190826_cezium_137_izotop_sugarzas_gomba_hal_nuklearis_baleset","timestamp":"2019. augusztus. 26. 10:33","title":"Az oroszok szerint csak sok gombát és halat evett az orvos, akinek sugárzó izotópot találtak a szöveteiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b23b32a-c980-46ce-9d36-fd0a4a1e2e9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"28-34 fok lesz, de többfelé alakulht ki egy kis eső. ","shortLead":"28-34 fok lesz, de többfelé alakulht ki egy kis eső. ","id":"20190826_Futo_zaporok_enyhitik_ma_a_meleget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b23b32a-c980-46ce-9d36-fd0a4a1e2e9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2c43225-c6ed-4688-8e43-717efc53b72c","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Futo_zaporok_enyhitik_ma_a_meleget","timestamp":"2019. augusztus. 26. 05:25","title":"Futó záporok enyhítik ma a meleget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b8810ff-6bc3-47f8-aa3e-035da2389407","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A kenus Balla Virág és Devecseriné Takács Kincső az 500 méteren szerzett ezüst után egy órával 200 méteren is második lett a szegedi kajak-kenu világbajnokságon. A legrövidebb távon Balaska Márk és Apagyi Levente kajakos duója bronzérmet szerzett.","shortLead":"A kenus Balla Virág és Devecseriné Takács Kincső az 500 méteren szerzett ezüst után egy órával 200 méteren is második...","id":"20190825_Kajakkenuvb_ujabb_magyar_ermek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b8810ff-6bc3-47f8-aa3e-035da2389407&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e44aaa7-aa19-434e-b341-e21ef0e83b71","keywords":null,"link":"/sport/20190825_Kajakkenuvb_ujabb_magyar_ermek","timestamp":"2019. augusztus. 25. 13:15","title":"Kajak-kenu-vb: újabb magyar érmek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"119f3b45-65b5-4c23-a053-1fcde105f08f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az M1 mai adásában az is elhangzott, hogy az Alföldön és a Dunántúl egyes részein extrém magas a parlagfű pollenkoncentrációja.","shortLead":"Az M1 mai adásában az is elhangzott, hogy az Alföldön és a Dunántúl egyes részein extrém magas a parlagfű...","id":"20190825_Orszagszerte_kritikus_a_pollenhelyzet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=119f3b45-65b5-4c23-a053-1fcde105f08f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89b0d195-8b8c-4cb4-ae56-321e7d20b989","keywords":null,"link":"/itthon/20190825_Orszagszerte_kritikus_a_pollenhelyzet","timestamp":"2019. augusztus. 25. 14:10","title":"Országszerte kritikus a pollenhelyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]