Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df538c75-691f-4e8b-90ea-effd44a0a817","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közleményt adott ki a rendőrség a budai családgyilkosság után.","shortLead":"Közleményt adott ki a rendőrség a budai családgyilkosság után.","id":"20190826_BRFK_nem_a_rendorsegen_mult_a_budai_csalad_elete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df538c75-691f-4e8b-90ea-effd44a0a817&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a088aa0-bc5b-4b9a-81b0-fa14ebcb08a6","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_BRFK_nem_a_rendorsegen_mult_a_budai_csalad_elete","timestamp":"2019. augusztus. 26. 17:58","title":"BRFK: Nem a rendőrségen múlt a budai család élete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82aa50c9-84b5-4bf9-ac10-33b0883a5603","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kormánypárti képviselők is tiltakoznak a kiszivárgott javaslat miatt.","shortLead":"Kormánypárti képviselők is tiltakoznak a kiszivárgott javaslat miatt.","id":"20190828_BBC_parlament_alsohaz_brexit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82aa50c9-84b5-4bf9-ac10-33b0883a5603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"999c3783-762b-48b5-9198-915bd8ab17fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190828_BBC_parlament_alsohaz_brexit","timestamp":"2019. augusztus. 28. 10:59","title":"BBC: A parlament felfüggesztésére készül a Brexit érdekében a brit kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7239b0f4-4f2b-4a02-a221-3358791803eb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Behajtást ígért az Antenna Hungária, de nem árulták el, hogy állnak.","shortLead":"Behajtást ígért az Antenna Hungária, de nem árulták el, hogy állnak.","id":"20190828_Nem_fizettek_ki_a_vizes_vb_szervezoi_23_milliard_forintot_egy_allami_cegnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7239b0f4-4f2b-4a02-a221-3358791803eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ade3665c-f2a5-48a7-b7a3-9a7eb64dc8ba","keywords":null,"link":"/kkv/20190828_Nem_fizettek_ki_a_vizes_vb_szervezoi_23_milliard_forintot_egy_allami_cegnek","timestamp":"2019. augusztus. 28. 07:15","title":"Nem fizettek ki a vizes vb szervezői 2,3 milliárd forintot egy állami cégnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"429f35f1-371b-4f5f-8180-66a90fc204e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kolodko Mihály három új gerillaszobrot mutatott be.","shortLead":"Kolodko Mihály három új gerillaszobrot mutatott be.","id":"20190828_noe_barkaja_tizennegy_karatos_auto_buvar_kolodko_mihaly_gerillaszobor_budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=429f35f1-371b-4f5f-8180-66a90fc204e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b791edd0-b5fc-49de-8ea5-09e4e76022d1","keywords":null,"link":"/elet/20190828_noe_barkaja_tizennegy_karatos_auto_buvar_kolodko_mihaly_gerillaszobor_budapest","timestamp":"2019. augusztus. 28. 13:12","title":"Kikötött Noé bárkája Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd87768e-549b-49bc-a407-bde925696e22","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt debreceni polgármester valahogy egészen máshogy látja az Amazonas őserdejének helyzetét, mint mindenki más.","shortLead":"A volt debreceni polgármester valahogy egészen máshogy látja az Amazonas őserdejének helyzetét, mint mindenki más.","id":"20190826_Kosa_Nem_is_eg_az_oserdo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd87768e-549b-49bc-a407-bde925696e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"568ecaff-0f09-4731-bfe4-409144d78161","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Kosa_Nem_is_eg_az_oserdo","timestamp":"2019. augusztus. 26. 19:57","title":"Kósa: Nem is ég az őserdő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3ebf66b-e88c-4852-9ea3-815c9572a8ff","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tervek szerint az orosz fővárost hamarosan ilyen kompakt elektromos taxik áraszthatják el.","shortLead":"A tervek szerint az orosz fővárost hamarosan ilyen kompakt elektromos taxik áraszthatják el.","id":"20190827_itt_a_legujabb_kalasnyikov_nem_fegyver_hanem_egy_varosi_villanyauto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3ebf66b-e88c-4852-9ea3-815c9572a8ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e355ee06-bd48-4905-a759-78dc8254d3f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190827_itt_a_legujabb_kalasnyikov_nem_fegyver_hanem_egy_varosi_villanyauto","timestamp":"2019. augusztus. 27. 06:41","title":"Itt a legújabb Kalasnyikov: nem fegyver, hanem egy városi villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b675bf3-5bda-4c16-b393-2dfbe1659f38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A budapesti Bethesda kórház után a székesfehérvári kórház gyerekosztálya is ingyen kapott légkondicionálót az anyukaágy-akciót is levezénylő Orosvári Zsoltnak köszönhetően. ","shortLead":"A budapesti Bethesda kórház után a székesfehérvári kórház gyerekosztálya is ingyen kapott légkondicionálót...","id":"20190826_Most_a_szekesfehervari_korhaz_gyerekosztalya_kapott_klimakat_Orosvari_Zsolt_kozbenjarasara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b675bf3-5bda-4c16-b393-2dfbe1659f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d68253d-74ef-46df-9790-4c12e4dd0ea3","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Most_a_szekesfehervari_korhaz_gyerekosztalya_kapott_klimakat_Orosvari_Zsolt_kozbenjarasara","timestamp":"2019. augusztus. 26. 18:34","title":"Most a székesfehérvári kórház gyerekosztálya jutott klímához Orosvári Zsoltnak köszönhetően","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f00534a-3910-4f4a-9343-5c70f4b4ee29","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"„A demokrácia forog kockán. Itt az ideje a szolidaritásnak.” Ezzel a jelszóval indított angol nyelvű nemzetközi hírlevelet a Gazeta Wyborcza, a legfontosabb lengyel ellenzéki napilap, felidézve az egykori Szolidaritás Szakszervezet 1980-as jelszavát is, amely szerint (bár akkor nagy „S”-sel írták) „Nincs szabadság szolidaritás nélkül.” ","shortLead":"„A demokrácia forog kockán. Itt az ideje a szolidaritásnak.” Ezzel a jelszóval indított angol nyelvű nemzetközi...","id":"20190826_Nemzetkozi_szolidaritast_ker_a_legnagyobb_lengyel_ellenzeki_lap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f00534a-3910-4f4a-9343-5c70f4b4ee29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42064992-e1bd-4de5-a295-5df0ff579f40","keywords":null,"link":"/vilag/20190826_Nemzetkozi_szolidaritast_ker_a_legnagyobb_lengyel_ellenzeki_lap","timestamp":"2019. augusztus. 26. 18:50","title":"Nemzetközi szolidaritást kér a legnagyobb lengyel ellenzéki lap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]