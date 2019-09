Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f8e6385-09f2-4d21-a82e-98af210b2040","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"40,2 százalékra nőtt a főrészvényes Jászai tulajdona.","shortLead":"40,2 százalékra nőtt a főrészvényes Jászai tulajdona.","id":"20190903_jaszai_gellert_4ig_nyrt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f8e6385-09f2-4d21-a82e-98af210b2040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e96db8d1-782b-4854-a7e2-808a1b94c293","keywords":null,"link":"/kkv/20190903_jaszai_gellert_4ig_nyrt","timestamp":"2019. szeptember. 03. 05:20","title":"Jászai Gellért növelte tulajdonát a 4iG-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39114f3b-01ca-4085-ad16-fb6ec10bcb84","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"Sok szempontból háttérbe vannak szorítva a nők, de több síkon élnek, éreznek, szenvednek, gondolkodnak, mint férfiak – állítja az elmúlt húsz év legsikeresebb francia musicaljének, a Rómeó és Júliának szerzője, Gérard Presgurvic. A darabot szeptember 14-én az Arénábán állítja színpadra a korábban zaklatási ügybe keveredett Kerényi Miklós Gábor. Interjú a darab francia szerzőjével. ","shortLead":"Sok szempontból háttérbe vannak szorítva a nők, de több síkon élnek, éreznek, szenvednek, gondolkodnak, mint férfiak –...","id":"20190903_Minden_latszat_ellenere_manapsag_a_nok_hatekonyabban_uraljak_a_vilagot_mint_a_ferfiak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39114f3b-01ca-4085-ad16-fb6ec10bcb84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a04de2e6-f7ec-4707-a092-d74fc3ed26ac","keywords":null,"link":"/kultura/20190903_Minden_latszat_ellenere_manapsag_a_nok_hatekonyabban_uraljak_a_vilagot_mint_a_ferfiak","timestamp":"2019. szeptember. 03. 21:05","title":"„Minden látszat ellenére manapság a nők hatékonyabban uralják a világot, mint a férfiak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b074a3d5-fa35-4f55-990c-ca766b7389af","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Egy titokzatoskodó amerikai keresztény szervezet évtizedek óta épül be a hatalomba az Egyesült Államokban és a világ néhány másik országában. A Netflix egy dokumentumfilmben próbálta meg felgöngyölíteni a módszereiket és az eredményeiket. A Family című sorozatból kiderül, hogy Donald Trump is kiválasztott, hiszen a hatalom már önmagában Isten áldásának a bizonyítéka.\r

\r

","shortLead":"Egy titokzatoskodó amerikai keresztény szervezet évtizedek óta épül be a hatalomba az Egyesült Államokban és a világ...","id":"20190903_Egy_csalad_ahol_osszejott_Hitler_a_maffia_es_Jezus_The_Family_Netflix","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b074a3d5-fa35-4f55-990c-ca766b7389af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de712968-3d15-41fc-90d1-7ff1960da3de","keywords":null,"link":"/elet/20190903_Egy_csalad_ahol_osszejott_Hitler_a_maffia_es_Jezus_The_Family_Netflix","timestamp":"2019. szeptember. 03. 20:00","title":"Egy család, ahol összejött Hitler, a maffia és Jézus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cf4abe0-8a37-4af9-bbfb-3b96a7520863","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTA-tól elvett kutatóhálózatok új vezetője máris támadásba lendült, pedig még végig se járta az intézeteket.","shortLead":"Az MTA-tól elvett kutatóhálózatok új vezetője máris támadásba lendült, pedig még végig se járta az intézeteket.","id":"20190903_Maroth_Miklos_elkh_kutatohalozat_level","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0cf4abe0-8a37-4af9-bbfb-3b96a7520863&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"229b7919-ab24-4726-8a1f-d5f9a2dd2f14","keywords":null,"link":"/itthon/20190903_Maroth_Miklos_elkh_kutatohalozat_level","timestamp":"2019. szeptember. 03. 10:24","title":"Maróth Miklós egyből nekiment a kutatóknak az einstand után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc8c4d6f-5a5f-405f-8fe1-f89a73fe04ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Külső és belső támadás alatt áll a kereszténydemokrácia Menczer Tamás szerint, a külső a migráció, a belső a liberális felfogás kizárólagossága. A liberális demokrácia mindent kiszorított az elmúlt évtizedekben. Az államtitkár beszélt a média feladatáról is. Mindez terítékre kerül egy, a keresztény újságíróknak szervezett konferencián.\r

\r

","shortLead":"Külső és belső támadás alatt áll a kereszténydemokrácia Menczer Tamás szerint, a külső a migráció, a belső a liberális...","id":"20190902_A_kulugy_allamtitkara_a_liberalis_demokraciat_karhoztatta_a_kozteven","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc8c4d6f-5a5f-405f-8fe1-f89a73fe04ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6ace401-674f-477d-bd7d-0d9cf562b9f3","keywords":null,"link":"/itthon/20190902_A_kulugy_allamtitkara_a_liberalis_demokraciat_karhoztatta_a_kozteven","timestamp":"2019. szeptember. 02. 10:59","title":"Konferenciát szervez a kormány keresztény újságíróknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"473e0090-7377-40fb-950d-3abbd14bae0a","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Megtaláltuk azt az asszonyt, aki feljelentést tett Donáth László lelkész ellen, így kiderült, hogyan kreált ebből országos, átpolitizált botrányt a Tv2. Az újabb részletek alapján már az is alapvető kérdés, vajon honnan tudott a kormányoldali csatorna az eredetileg bántalmazás miatt indult büntetőügyről.","shortLead":"Megtaláltuk azt az asszonyt, aki feljelentést tett Donáth László lelkész ellen, így kiderült, hogyan kreált ebből...","id":"20190903_donath_tv2_molesztalas_brfk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=473e0090-7377-40fb-950d-3abbd14bae0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95d3ba6b-6985-404f-990a-8c2cf2a70112","keywords":null,"link":"/itthon/20190903_donath_tv2_molesztalas_brfk","timestamp":"2019. szeptember. 03. 06:30","title":"\"Mikor láttam a Tv2-n, nem kaptam levegőt\" – így lett botrány a Donáth-ügyből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d6bd3c4-26c5-4085-8b2f-02e86cca2d63","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a Volkswagen Golf méretkategóriájában versenyző cseh modell csúcsváltozata.","shortLead":"Megérkezett a Volkswagen Golf méretkategóriájában versenyző cseh modell csúcsváltozata.","id":"20190904_szemrevalo_es_sportos_itt_az_uj_skoda_scala_monte_carlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d6bd3c4-26c5-4085-8b2f-02e86cca2d63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f270260b-05d1-449f-935e-634a72348ebe","keywords":null,"link":"/cegauto/20190904_szemrevalo_es_sportos_itt_az_uj_skoda_scala_monte_carlo","timestamp":"2019. szeptember. 04. 06:41","title":"Szemrevalóan sportos: itt az új Skoda Scala Monte Carlo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ef86b76-b94b-40b3-b1e0-adaee285b497","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Két és fél millió forintot fizethet a két spanyol túrázó, akiket négyszer próbáltak kimenteni az olasz Dolomitokból.","shortLead":"Két és fél millió forintot fizethet a két spanyol túrázó, akiket négyszer próbáltak kimenteni az olasz Dolomitokból.","id":"20190903_Egy_tura_alatt_negyszer_hivtak_ki_hegyimentoket_ugyanahhoz_a_parhoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ef86b76-b94b-40b3-b1e0-adaee285b497&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a66cfd5e-02cb-4470-91b1-f08801733f88","keywords":null,"link":"/elet/20190903_Egy_tura_alatt_negyszer_hivtak_ki_hegyimentoket_ugyanahhoz_a_parhoz","timestamp":"2019. szeptember. 03. 14:08","title":"Egy túra alatt négyszer hívtak ki hegyimentőket ugyanahhoz a párhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]