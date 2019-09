Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e8c4b3d7-24f2-4c53-84fc-a2ca033a684d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök-helyettes arról is beszélt egy keresztény újságíróknak rendezett konferencián, hogy a felelősségvállalásban fokozatok vannak, a család és nemzet után jön az emberiség. \r

\r

","shortLead":"A miniszterelnök-helyettes arról is beszélt egy keresztény újságíróknak rendezett konferencián...","id":"20190904_semjen_zsolt_menekultek_felelossegvallalas_keresztenyuldozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8c4b3d7-24f2-4c53-84fc-a2ca033a684d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c29c734-bb01-4227-bd0f-f53f8591dceb","keywords":null,"link":"/itthon/20190904_semjen_zsolt_menekultek_felelossegvallalas_keresztenyuldozes","timestamp":"2019. szeptember. 04. 14:24","title":"Semjén: Magyarország minden valódi menekültnek segít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19d1b6dc-2569-45d6-b84b-ddd8bf5da938","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A következő lépésben a módosító javaslatokat is sorra veszik. ","shortLead":"A következő lépésben a módosító javaslatokat is sorra veszik. ","id":"20190904_brexit_munkaspart_torvenyjavaslat_brit_parlament","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19d1b6dc-2569-45d6-b84b-ddd8bf5da938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18480278-9d0d-460d-a2f5-5badc8bf3110","keywords":null,"link":"/vilag/20190904_brexit_munkaspart_torvenyjavaslat_brit_parlament","timestamp":"2019. szeptember. 04. 19:05","title":"Brexit: jóváhagyta a brit alsóház a Munkáspárt tervezetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b42f83da-9841-4f03-a31d-d683a6274d2b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Többen a romok alatt rekedtek, csak két embert sikerült eddig kimenteni. 2018-ban kísértetiesen hasonló eset történt a belga városban.","shortLead":"Többen a romok alatt rekedtek, csak két embert sikerült eddig kimenteni. 2018-ban kísértetiesen hasonló eset történt...","id":"20190903_Ismet_robbanas_volt_Antwerpenben_harom_epulet_osszeomlott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b42f83da-9841-4f03-a31d-d683a6274d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac2d1ef9-e968-4440-93a4-8794292fdaf0","keywords":null,"link":"/vilag/20190903_Ismet_robbanas_volt_Antwerpenben_harom_epulet_osszeomlott","timestamp":"2019. szeptember. 03. 20:30","title":"Robbanás volt Antwerpenben, három épület összeomlott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d21bea5d-98c4-4df8-a00b-1bbfbaf25e8f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pacsizni és táncolni is lehet, de az ölelés sem marad el, ha van rá igény. ","shortLead":"Pacsizni és táncolni is lehet, de az ölelés sem marad el, ha van rá igény. ","id":"20190904_kulonleges_koszones_koszontes_tanar_pedagogus_pacsi_tanc_oleles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d21bea5d-98c4-4df8-a00b-1bbfbaf25e8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1606403-0851-4778-bc4a-33f5019f9246","keywords":null,"link":"/elet/20190904_kulonleges_koszones_koszontes_tanar_pedagogus_pacsi_tanc_oleles","timestamp":"2019. szeptember. 04. 19:18","title":"Minden nap különleges köszönéssel fogadja egy brazil tanárnő a diákjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54d6aa99-f98e-4f20-99b8-726fa8f614eb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az érintett útszakaszt lezárták. ","shortLead":"Az érintett útszakaszt lezárták. ","id":"20190904_sulyos_baleset_szentbekkalla_mindszentkalla_mentohelikopter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54d6aa99-f98e-4f20-99b8-726fa8f614eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5060b34f-f170-451e-99ef-50e4aab1be44","keywords":null,"link":"/cegauto/20190904_sulyos_baleset_szentbekkalla_mindszentkalla_mentohelikopter","timestamp":"2019. szeptember. 04. 13:38","title":"Súlyos baleset Mindszentkállánál, mentőhelikopter érkezett a helyszínre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25aa3496-f014-4e40-90b5-f960aa8e3c06","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az osztrák főváros megőrizte első helyét a világ 140 települését felvonultató rangsorban, de az élboly tele van japán, ausztrál és kanadai városokkal.","shortLead":"Az osztrák főváros megőrizte első helyét a világ 140 települését felvonultató rangsorban, de az élboly tele van japán...","id":"20190904_Ismet_Becs_lett_a_vilag_legelhetobb_varosa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25aa3496-f014-4e40-90b5-f960aa8e3c06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a858cd5b-6dbd-417a-8043-c5d75df8d647","keywords":null,"link":"/elet/20190904_Ismet_Becs_lett_a_vilag_legelhetobb_varosa","timestamp":"2019. szeptember. 04. 09:35","title":"Ismét Bécs lett a világ legélhetőbb városa, Budapest a kelet-európai mezőny élén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa53645-57bf-4927-93bb-192c9d07f1f5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A város vezetőségének ülésén egyhangúlag fogadták el a határozatot, amely elítéli a fegyvertartás és fegyvervásárlás mellett mindig aktívan kampányoló és politikusok kampányait anyagilag segítő szervezetet.\r

","shortLead":"A város vezetőségének ülésén egyhangúlag fogadták el a határozatot, amely elítéli a fegyvertartás és fegyvervásárlás...","id":"20190905_terrorszervezet_san_francisco_orszagos_fegyverszovetseg_nra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fa53645-57bf-4927-93bb-192c9d07f1f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11f4d094-323d-42da-bd92-5c3d9c9e738a","keywords":null,"link":"/vilag/20190905_terrorszervezet_san_francisco_orszagos_fegyverszovetseg_nra","timestamp":"2019. szeptember. 05. 07:03","title":"Terrorszervezetté nyilvánították az Országos Fegyverszövetséget San Franciscóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63d2baf4-f5a2-41a5-8ae4-d496f831028d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Gyömrői úti felüljárónál ütközött össze három autó.","shortLead":"A Gyömrői úti felüljárónál ütközött össze három autó.","id":"20190904_ferihegyi_repuloterre_vezeto_ut_baleset_tuzoltok_helyszineles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63d2baf4-f5a2-41a5-8ae4-d496f831028d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c9b9add-11b2-450f-b8af-44b3c8f75425","keywords":null,"link":"/cegauto/20190904_ferihegyi_repuloterre_vezeto_ut_baleset_tuzoltok_helyszineles","timestamp":"2019. szeptember. 04. 11:28","title":"Fotókon a súlyos baleset a Ferihegyi repülőtérre vezető úton ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]