Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"58a0b43e-1221-4225-8866-dbd79ee91a52","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az atomalku halott, de az ügynökség kitart.","shortLead":"Az atomalku halott, de az ügynökség kitart.","id":"20190908_NAU_tovabbra_is_egyuttmukodnek_Irannal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58a0b43e-1221-4225-8866-dbd79ee91a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a2f900e-d6c6-4fe6-b90d-61f320e8435b","keywords":null,"link":"/vilag/20190908_NAU_tovabbra_is_egyuttmukodnek_Irannal","timestamp":"2019. szeptember. 08. 14:10","title":"NAÜ: továbbra is együttműködnek Iránnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6f092a-850f-4032-b5e1-3fa81572219a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyarok erősek otthon, nem véletlenül verték meg otthon Walest és Horvátországot – nyilatkozta a szlovák fociválogatott csapatkapitánya a hétfő esti, mindkét csapat számára különösen fontos budapesti Eb-selejtező előtt.","shortLead":"A magyarok erősek otthon, nem véletlenül verték meg otthon Walest és Horvátországot – nyilatkozta a szlovák...","id":"20190909_Hamsik_a_magyarok_elleni_meccsrol_Ha_rosszul_alakul_a_merkozes_lehuzhatjuk_a_rolot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6f092a-850f-4032-b5e1-3fa81572219a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aead8cb2-e244-40bd-af7a-698076104167","keywords":null,"link":"/sport/20190909_Hamsik_a_magyarok_elleni_meccsrol_Ha_rosszul_alakul_a_merkozes_lehuzhatjuk_a_rolot","timestamp":"2019. szeptember. 09. 05:19","title":"Hamsik a magyarok elleni meccsről: \"Ha rosszul alakul a mérkőzés, lehúzhatjuk a rolót\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83a810d6-e09f-4a5c-a7bf-ad0d38d3543e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igaz, egyelőre csak a sofőrjeinek.","shortLead":"Igaz, egyelőre csak a sofőrjeinek.","id":"20190908_Mar_hitelt_is_adna_az_Uber","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83a810d6-e09f-4a5c-a7bf-ad0d38d3543e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f4f27a5-aab1-4db8-8d44-b6873943d6f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190908_Mar_hitelt_is_adna_az_Uber","timestamp":"2019. szeptember. 08. 10:25","title":"Már hitelt is adna az Uber","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, az OECD Vesztegetés Elleni Munkacsoportja februárban delegációt küldött Budapestre, hogy kormányzati és nem kormányzati szereplőkkel, szakértőkkel, újságírókkal találkozva felmérjék a korrupció elleni küzdelem helyzetét. Hiába szerettek volna újságírókkal találkozni, a magyar kormány szerint erre azért nem volt mód, mert „az újságírók nem akartak eljönni a találkozóra”. De kiderült, nem kormányhű újságírót nem is hívtak.","shortLead":"A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, az OECD Vesztegetés Elleni Munkacsoportja februárban delegációt...","id":"20190909_A_korrupciot_vizsgalta_az_OECD_Budapesten_de_ujsagirokkal_nem_talalkozhattak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05556fb7-ae7d-4bb2-a5a7-ef8a82572049","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_A_korrupciot_vizsgalta_az_OECD_Budapesten_de_ujsagirokkal_nem_talalkozhattak","timestamp":"2019. szeptember. 09. 13:42","title":"A korrupciót vizsgálta az OECD Budapesten, de újságírókkal nem találkozhattak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a602957-f237-48f0-8252-06398dccaced","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A bőrnyakúaknak sem kell feltétlen belerohanni az ellenséges tűzbe.","shortLead":"A bőrnyakúaknak sem kell feltétlen belerohanni az ellenséges tűzbe.","id":"20190908_Partraszallo_lanctalpas_dront_tesztelt_az_amerikai_haditengereszet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a602957-f237-48f0-8252-06398dccaced&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec6d50f1-216a-40ba-8f00-306920be8201","keywords":null,"link":"/tudomany/20190908_Partraszallo_lanctalpas_dront_tesztelt_az_amerikai_haditengereszet","timestamp":"2019. szeptember. 08. 14:53","title":"Partraszálló lánctalpas drónt tesztelt az amerikai haditengerészet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"303c27d0-7d6a-4e09-8ae9-224531d9ba23","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Békéscsabai Jókai Színház egykori színművésze hosszan tartó, súlyos betegsége után, kórházban hunyt el pénteken.","shortLead":"A Békéscsabai Jókai Színház egykori színművésze hosszan tartó, súlyos betegsége után, kórházban hunyt el pénteken.","id":"20190908_Elhunyt_Kara_Tunde_szineszno","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=303c27d0-7d6a-4e09-8ae9-224531d9ba23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd6717b1-444b-4ff6-a092-5fad37185dfa","keywords":null,"link":"/kultura/20190908_Elhunyt_Kara_Tunde_szineszno","timestamp":"2019. szeptember. 08. 17:19","title":"Elhunyt Kara Tünde Jászai Mari-díjas színésznő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a54b6720-f175-45fa-860d-1347fbdc0867","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A WHO szerint többen végeznek magukkal, mint ahányan a háborúkban meghalnak.","shortLead":"A WHO szerint többen végeznek magukkal, mint ahányan a háborúkban meghalnak.","id":"20190909_Minden_negyvenedik_masodpercben_ongyilkos_lesz_valaki_a_vilagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a54b6720-f175-45fa-860d-1347fbdc0867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30994da9-f09e-4b2b-b5f6-5171d6eb5bb1","keywords":null,"link":"/vilag/20190909_Minden_negyvenedik_masodpercben_ongyilkos_lesz_valaki_a_vilagon","timestamp":"2019. szeptember. 09. 19:15","title":"Minden negyvenedik másodpercben öngyilkos lesz valaki a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0821cced-311c-49c9-8ec1-86091ad68ba1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mentők kiérkezéséig négyen is segítették a rosszul lett férfi újraélesztését. ","shortLead":"A mentők kiérkezéséig négyen is segítették a rosszul lett férfi újraélesztését. ","id":"20190909_Jarokelok_mentettek_meg_egy_ferfi_eletet_egy_budapesti_parkoloban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0821cced-311c-49c9-8ec1-86091ad68ba1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7b68779-0770-4999-9962-c513b5368c60","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_Jarokelok_mentettek_meg_egy_ferfi_eletet_egy_budapesti_parkoloban","timestamp":"2019. szeptember. 09. 17:56","title":"Járókelők mentették meg egy férfi életét egy budapesti parkolóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]