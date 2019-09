A múlt héten végre árulni kezdték a Samsung hányatott sorsú összehajtható telefonját, a Galaxy Foldot. Már korábban is röppentek fel hírek arról, hogy a dél-koreai gyártó további összehajtható modelleken is dolgozik, legutóbb pedig a Bloomberg osztotta meg ez irányú értesüléseit a szélesebb nyilvánossággal.

Az újabb összehajtható telefon akár már a jövő év első felében megjelenhet (bár ez nagyban függ attól, milyen eladási eredményeket produkál majd a Galaxy Fold). 6,7”-es kijelzőt kapna, és egy kompakt méretű négyzetté lehetne befelé hajtani, a klasszikus flip-telefonok mintájára. A hírforrás úgy tudja, hogy a Samsung egy amerikai divattervezővel dolgozik együtt annak érdekében, hogy a készülék kinézete vonzó legyen a szélesebb tömegek számára, azoknak, akiknek fontosabb a divat, mint a technikai specifikációk. Ez persze nem jelenti azt, hogy a készülékbe ne kerülnének bele az új technológiai vívmányok: a telefon tulajdonképpen a legmodernebb technológia és a klasszikus flip-telefon megújításának a keveréke lenne.

Külső kijelző nem merült fel a kiszivárgott információk közt, és a két hátrafelé néző kamera helyzete is arra utal, hogy az ezúttal ez elmaradna, legfeljebb egy kicsi, az értesítések megjelenítésére szolgáló panel kerülhet a mobilra. A kamerák a telefon külső oldalán kapnának helyet, és csak akkor működnének fényképezőgépként, ha a telefon ki lenne nyitva. Egy kis lyuk mögött bújna a szelfikamera, akárcsak a Galaxy Note10-ben. A Samsung állítólag egy ultravékony hajlítható üveget is tesztel, és összességében is vékonyabb lenne az új modell, mint a Galaxy Fold. Ami viszont még ennél is fontosabb: kevesebbe kerülne, mint a Samsung első összehajtható telefonja, legalábbis ezt állítják a termékfejlesztéshez közeli források.

Egyébként nem csupán négyzetes összehajtható telefonban gondolkodik a Samsung – nemrégiben került napvilágra egy szabadalom, egy Z formát idéző, ígéretes hajtogatható készülékről.

