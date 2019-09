Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"74f45209-f2e9-4fed-becb-28ab12c57e52","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A 77 millió éves maradványokról most derült ki, hogy egy külön fajhoz tartoztak. Ez volt a valaha volt legnagyobb repülő állat. ","shortLead":"A 77 millió éves maradványokról most derült ki, hogy egy külön fajhoz tartoztak. Ez volt a valaha volt legnagyobb...","id":"20190911_10_meteres_szarnyfesztavolsagu_repulo_hullo_elt_az_osidokben_Kanadaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74f45209-f2e9-4fed-becb-28ab12c57e52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92b3ebe8-22c3-46c5-adcd-04c771a9f370","keywords":null,"link":"/tudomany/20190911_10_meteres_szarnyfesztavolsagu_repulo_hullo_elt_az_osidokben_Kanadaban","timestamp":"2019. szeptember. 11. 16:57","title":"10 méteres szárnyfesztávolságú repülő hüllő élt az ősidőkben Kanadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"731c5dac-7ab7-4635-b525-169ac874a4a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az algák mennyisége ugyan az elmúlt napokban csökkent, de a tó vize még így is zöldben játszik. ","shortLead":"Az algák mennyisége ugyan az elmúlt napokban csökkent, de a tó vize még így is zöldben játszik. ","id":"20190911_Fotok_Egeszen_zold_mar_a_Balaton_az_algaktol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=731c5dac-7ab7-4635-b525-169ac874a4a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8531705-232a-4714-94f9-823e920a61b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190911_Fotok_Egeszen_zold_mar_a_Balaton_az_algaktol","timestamp":"2019. szeptember. 11. 18:35","title":"Fotók: Egészen zöld már a Balaton az algáktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f5fc9f-6a0f-4097-8523-31488bd655e7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zaklatással megvádolt rendező igazán nem panaszkodhat arra, hogy nem kap szakmai feladatot.","shortLead":"A zaklatással megvádolt rendező igazán nem panaszkodhat arra, hogy nem kap szakmai feladatot.","id":"20190912_Kerenyi_Miklos_Gabor_miatt_feszult_Pinter_Tibor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58f5fc9f-6a0f-4097-8523-31488bd655e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0309f8f5-fb53-4930-b380-ad6e125d87f3","keywords":null,"link":"/elet/20190912_Kerenyi_Miklos_Gabor_miatt_feszult_Pinter_Tibor","timestamp":"2019. szeptember. 12. 09:20","title":"Kerényi Miklós Gábor miatt feszült Pintér Tibor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"053d515d-bb03-4a06-8ae7-d63b56f3456b","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Az MSZP-t és a Fideszt is jelentették már fel a választók listázása miatt, ott mégsem robogott ki a rendőrség két napon belül házkutatást tartani. Arra sem találtunk nyomot, hogy egyáltalán kimentek volna. Pikó András kampánystábjánál viszont szerda este házkutatást tartottak. Ez a választási szakértő szerint példátlan.","shortLead":"Az MSZP-t és a Fideszt is jelentették már fel a választók listázása miatt, ott mégsem robogott ki a rendőrség két napon...","id":"20190912_kubatov_lista_mszp_fidesz_piko","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=053d515d-bb03-4a06-8ae7-d63b56f3456b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b5b6d86-a3a5-4b03-9559-a57892e46616","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_kubatov_lista_mszp_fidesz_piko","timestamp":"2019. szeptember. 12. 18:26","title":"A Fidesz-székházat valamiért nem túrta fel a rendőrség adatokat keresve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29540982-9a4f-42ce-8731-68c98559ea57","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mentálisan labilis, ezért kockázatosnak ítélt emberek mindennapjainak fokozott megfigyelésével csökkentené a lövöldözések kialakulásának esélyét az amerikai kormányzat. Okostelefonokkal és okosórákkal monitoroznák folyamatosan az érintetteket.","shortLead":"A mentálisan labilis, ezért kockázatosnak ítélt emberek mindennapjainak fokozott megfigyelésével csökkentené...","id":"20190911_lovoldozes_okostelefon_megfigyeles_harpa_mentalis_betegseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29540982-9a4f-42ce-8731-68c98559ea57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88cb7ddc-6e7e-49b6-a25b-d610951bcf57","keywords":null,"link":"/tudomany/20190911_lovoldozes_okostelefon_megfigyeles_harpa_mentalis_betegseg","timestamp":"2019. szeptember. 11. 16:03","title":"Trumpék a labilis emberek okostelefonos megfigyelésével vetnének véget a lövöldözéseknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd716fc3-ef92-4d24-bd36-d422684925a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BRFK két rendőre érintett az ügyben.","shortLead":"A BRFK két rendőre érintett az ügyben.","id":"20190912_Fegyelmit_inditottak_az_M7esen_menet_kozben_kopapirollozo_motoros_rendorok_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd716fc3-ef92-4d24-bd36-d422684925a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ed101c7-a3d3-4b9c-abb6-08b12a1559bc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190912_Fegyelmit_inditottak_az_M7esen_menet_kozben_kopapirollozo_motoros_rendorok_ellen","timestamp":"2019. szeptember. 12. 11:11","title":"Fegyelmit indítottak az M7-esen menet közben kő-papír-ollózó motoros rendőrök ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44e35b66-00b9-4bb5-80cc-fa091d9b6f73","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy feltehetőleg a Naprendszerünkön kívülről érkezett üstököst fedezett fel egy amatőr csillagász – jelentette be a Harvard Egyetem Kisbolygó-kutató központja. ","shortLead":"Egy feltehetőleg a Naprendszerünkön kívülről érkezett üstököst fedezett fel egy amatőr csillagász – jelentette be...","id":"20190912_Naprendszeren_kivulrol_erkezett_ustokost_fedezhetett_fel_egy_amator_csillagasz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44e35b66-00b9-4bb5-80cc-fa091d9b6f73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e74f3ed2-aaba-4739-9e02-056720439b07","keywords":null,"link":"/tudomany/20190912_Naprendszeren_kivulrol_erkezett_ustokost_fedezhetett_fel_egy_amator_csillagasz","timestamp":"2019. szeptember. 12. 21:24","title":"Naprendszeren kívülről érkezett üstököst fedezhetett fel egy amatőr csillagász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a331f867-f1eb-4ca5-bd4f-27db57d4b749","c_author":"Allianz","category":"brandcontent","description":"Egy új autó megvásárlása mindig öröm, azonban a boldogság mellé sok bizonytalanság is társul. Lássuk, mit érdemes fejben tartani, hogy az új járgánnyal ne érkezzen felesleges feszültség a háztartásba.","shortLead":"Egy új autó megvásárlása mindig öröm, azonban a boldogság mellé sok bizonytalanság is társul. Lássuk, mit érdemes...","id":"20190912_Uj_auto_a_hazban__mire_figyeljek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a331f867-f1eb-4ca5-bd4f-27db57d4b749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a9135b4-5f02-4431-8374-22fa0ba18561","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190912_Uj_auto_a_hazban__mire_figyeljek","timestamp":"2019. szeptember. 12. 07:30","title":"Új autó a házban – mire figyeljek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]