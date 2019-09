Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dc7c0e1f-2307-44e1-b4c1-de4493f4558d","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Fahidi Évát mindenkinek látnia kell. Ebből következik, hogy az év egyik legjobb magyar dokumentumfilmje, A létezés eufóriája is kihagyhatatlan. ","shortLead":"Fahidi Évát mindenkinek látnia kell. Ebből következik, hogy az év egyik legjobb magyar dokumentumfilmje, A létezés...","id":"20190912_fahidi_eva_a_letezes_euforiaja_kritika_szabo_reka_cuhorka_emese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc7c0e1f-2307-44e1-b4c1-de4493f4558d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"960fca5f-cb22-47b1-a83b-775aaf90992c","keywords":null,"link":"/elet/20190912_fahidi_eva_a_letezes_euforiaja_kritika_szabo_reka_cuhorka_emese","timestamp":"2019. szeptember. 12. 20:30","title":"Csak hálásak lehetünk azért, hogy van egy Fahidi Évánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"761b3bd6-e1c2-4b5e-a1ae-c238bcfa3edb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A brit The Guardian listáján az előkelő 12. helyet szerezte meg.","shortLead":"A brit The Guardian listáján az előkelő 12. helyet szerezte meg.","id":"20190913_saul_fia_the_guardian_xxi_szazad_legjobb_filmjei_lista","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=761b3bd6-e1c2-4b5e-a1ae-c238bcfa3edb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"815d5bf0-697e-4627-b8c7-8fb337b91744","keywords":null,"link":"/kultura/20190913_saul_fia_the_guardian_xxi_szazad_legjobb_filmjei_lista","timestamp":"2019. szeptember. 13. 11:54","title":"A Saul fia a XXI. század legjobb filmjei között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Csak év végére lesz minden elsőajtós BKK-jármű vezetőfülkéjében a mobiljegy ellenőrzéséhez szükséges eszköz. Egyelőre csak egy mobilos alkalmazásban lehet digitális jegyet venni, de már hat viszonteladónál folyamatban van az integráció. ","shortLead":"Csak év végére lesz minden elsőajtós BKK-jármű vezetőfülkéjében a mobiljegy ellenőrzéséhez szükséges eszköz. Egyelőre...","id":"20190912_Meg_nem_tudja_minden_BKKsofor_ellenorizni_ervenyese_az_utas_mobiljegye","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d599f9e0-e8c8-41f4-8d59-c131e1ee0632","keywords":null,"link":"/kkv/20190912_Meg_nem_tudja_minden_BKKsofor_ellenorizni_ervenyese_az_utas_mobiljegye","timestamp":"2019. szeptember. 12. 05:20","title":"Mobiljegy: még nem tudja minden BKK-sofőr ellenőrizni, érvényes-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ecd1465-5e51-491d-8a52-e10a559b64a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt fideszes miniszter és EU-biztos novemberben hazatér, és vélhetően folytatja egyetemi munkáját.","shortLead":"A volt fideszes miniszter és EU-biztos novemberben hazatér, és vélhetően folytatja egyetemi munkáját.","id":"20190912_Navracsics_szerint_nem_serult_az_MTA_fuggetlensege_az_atalakitassal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ecd1465-5e51-491d-8a52-e10a559b64a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7704ba51-c506-418a-93b0-2717cc62d76f","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_Navracsics_szerint_nem_serult_az_MTA_fuggetlensege_az_atalakitassal","timestamp":"2019. szeptember. 12. 15:12","title":"Navracsics szerint nem sérült az MTA függetlensége az átalakítással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df04480c-786c-4343-8ef0-4cc087d4d317","c_author":"Horn Andrea","category":"elet","description":"A kollekcióban a magyar identitás, a különleges Nubu-dizájn és a vendéglátók felé mutatott tisztelet találkozik a tervezők szerint.","shortLead":"A kollekcióban a magyar identitás, a különleges Nubu-dizájn és a vendéglátók felé mutatott tisztelet találkozik...","id":"20190912_tokio_olimpia_megnyito_nubu_formaruha_bemutato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df04480c-786c-4343-8ef0-4cc087d4d317&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03323bd6-aaff-4f2b-b042-aa0d832b2b98","keywords":null,"link":"/elet/20190912_tokio_olimpia_megnyito_nubu_formaruha_bemutato","timestamp":"2019. szeptember. 12. 14:28","title":"A magyar olimpikonok a Nubu ruháiban vonulnak majd a tokiói megnyitón – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26a5f31e-67b0-41d7-93d5-a55e85c0d94b","c_author":"Haraszti Miklós","category":"itthon","description":"Életének 71. évében elhunyt Rajk László építész, belsőépítész, látványtervező, a magyar demokratikus ellenzék egykori tagja, volt SZDSZ-es politikus. Korábbi politikustársa, országgyűlési padtársa, Haraszti Miklós emlékezik.","shortLead":"Életének 71. évében elhunyt Rajk László építész, belsőépítész, látványtervező, a magyar demokratikus ellenzék egykori...","id":"20190912_Haraszti_Miklos_Rajk_Laszlo_feny_minden_sotetben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26a5f31e-67b0-41d7-93d5-a55e85c0d94b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"519c388f-e89b-493e-a409-be164fe7d9a7","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_Haraszti_Miklos_Rajk_Laszlo_feny_minden_sotetben","timestamp":"2019. szeptember. 12. 08:50","title":"Haraszti Miklós: Rajk László, fény minden sötétben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6406f1e-6467-4b4e-83dc-ef8c33532fc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Beismerő vallomást kér az ügyészség a Fenyő-gyilkosság ügyében.","shortLead":"Beismerő vallomást kér az ügyészség a Fenyő-gyilkosság ügyében.","id":"20190912_Magyar_Nemzet_12_evre_kuldene_az_ugyeszseg_fegyhazba_Gyarfas_Tamast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e6406f1e-6467-4b4e-83dc-ef8c33532fc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51f8b9ff-a3a5-415e-8b19-cc12102388d6","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_Magyar_Nemzet_12_evre_kuldene_az_ugyeszseg_fegyhazba_Gyarfas_Tamast","timestamp":"2019. szeptember. 12. 06:01","title":"Magyar Nemzet: 12 évre küldené az ügyészség fegyházba Gyárfás Tamást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f4c789a-9bff-40ec-956b-7014c6f11254","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A legjobb ajánlatot négy körben választották ki, végül a Market Építő Zrt. lett a befutó.","shortLead":"A legjobb ajánlatot négy körben választották ki, végül a Market Építő Zrt. lett a befutó.","id":"20190912_Garancsiek_epithetik_a_Mol_szekhazat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f4c789a-9bff-40ec-956b-7014c6f11254&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a855e1f-d503-4da5-bf4f-cb952284db70","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190912_Garancsiek_epithetik_a_Mol_szekhazat","timestamp":"2019. szeptember. 12. 18:01","title":"Garancsiék építhetik a Mol-székházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]