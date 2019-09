Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"301ba178-ffad-4624-ad02-1d30fee683aa","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Összekapcsolható-e az emberi agy a számítógéppel és a világhálóval? Ami a Mátrix és más fantasztikus filmek témája volt, az újabban sokat ígérő kutatások tárgya.","shortLead":"Összekapcsolható-e az emberi agy a számítógéppel és a világhálóval? Ami a Mátrix és más fantasztikus filmek témája...","id":"201932__agyszamitogep_kapcsolat__memoriabovites__varrogeppel_afejbe__belenk_kotnenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=301ba178-ffad-4624-ad02-1d30fee683aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a05c4bff-e839-48ef-9bd2-1e996179c8c9","keywords":null,"link":"/tudomany/201932__agyszamitogep_kapcsolat__memoriabovites__varrogeppel_afejbe__belenk_kotnenek","timestamp":"2019. szeptember. 15. 08:03","title":"Most már tényleg chipet ültetnének az agyunkba – ki jöhet ki jól belőle?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caa6f04b-aa30-4bb0-a469-d78e5a5c081e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Hetvenöt éves korában meghalt Ric Ocasek, az 1980-as évek legendás amerikai együttese, a The Cars fontembere.","shortLead":"Hetvenöt éves korában meghalt Ric Ocasek, az 1980-as évek legendás amerikai együttese, a The Cars fontembere.","id":"20190916_Meghalt_a_The_Cars_frontembere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=caa6f04b-aa30-4bb0-a469-d78e5a5c081e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7657318-fb45-466a-9478-abc70994b76a","keywords":null,"link":"/kultura/20190916_Meghalt_a_The_Cars_frontembere","timestamp":"2019. szeptember. 16. 09:55","title":"Meghalt a The Cars frontembere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"696551a6-d325-416e-9440-635bf982422c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az évforuló alkalmából Szörényi Leventével hallgathatják végig a rajongók az Illések és pofonokat.","shortLead":"Az évforuló alkalmából Szörényi Leventével hallgathatják végig a rajongók az Illések és pofonokat.","id":"20190916_50_eves_a_magyar_poptortenet_egyik_legfontosabb_albuma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=696551a6-d325-416e-9440-635bf982422c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b9ebb56-37dd-4a9e-9cb1-4c00b143c357","keywords":null,"link":"/kultura/20190916_50_eves_a_magyar_poptortenet_egyik_legfontosabb_albuma","timestamp":"2019. szeptember. 16. 10:50","title":"50 éves a magyar poptörténet egyik legfontosabb albuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25d152c7-af6b-4db3-8f6b-678e4267379b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Arról is beszélt, hogy a reformáció megújította a magyarságot. ","shortLead":"Arról is beszélt, hogy a reformáció megújította a magyarságot. ","id":"20190915_Kover_A_politikanak_tamogatnia_kell_az_egyhazi_oktatas_valasztasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25d152c7-af6b-4db3-8f6b-678e4267379b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cce4369a-67f4-40b5-841a-8e8e8d5562c7","keywords":null,"link":"/itthon/20190915_Kover_A_politikanak_tamogatnia_kell_az_egyhazi_oktatas_valasztasat","timestamp":"2019. szeptember. 15. 16:57","title":"Kövér: A politikának támogatnia kell az egyházi oktatás választását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be03b061-5c05-4f49-bbf5-3d7c7b4bca8a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két városban is arra figyelmeztették az embereket, hogy vonuljanak a biztonságot nyújtó menedékhelyekre.","shortLead":"Két városban is arra figyelmeztették az embereket, hogy vonuljanak a biztonságot nyújtó menedékhelyekre.","id":"20190916_Nyolcvanezer_haztartasban_meg_mindig_nincs_aram_Japanban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be03b061-5c05-4f49-bbf5-3d7c7b4bca8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddff7071-db9d-40fa-896a-bd281dc5a28f","keywords":null,"link":"/vilag/20190916_Nyolcvanezer_haztartasban_meg_mindig_nincs_aram_Japanban","timestamp":"2019. szeptember. 16. 08:25","title":"Nyolcvanezer háztartásban még mindig nincs áram Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7deb72ff-92d5-43f0-b1c8-046c51bf243c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az utasokat egy másik vonatra szállították át.","shortLead":"Az utasokat egy másik vonatra szállították át.","id":"20190916_Elgazolt_egy_embert_a_Cegledre_tarto_szemelyvonat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7deb72ff-92d5-43f0-b1c8-046c51bf243c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90369e8e-0820-47bd-8fc5-1e7d1d31335d","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_Elgazolt_egy_embert_a_Cegledre_tarto_szemelyvonat","timestamp":"2019. szeptember. 16. 12:44","title":"Elgázolt egy embert a Ceglédre tartó személyvonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e858b92-624f-4fc5-8d7e-03e00005e721","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bill Maher a kövéreken gúnyolódott. James Corden nem hagyta. ","shortLead":"Bill Maher a kövéreken gúnyolódott. James Corden nem hagyta. ","id":"20190916_James_Corden_tulsuly_fatshaming_musorvezeto_Bill_Maher","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e858b92-624f-4fc5-8d7e-03e00005e721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab1a624e-c4cb-4096-a19e-35dac2b62cc6","keywords":null,"link":"/elet/20190916_James_Corden_tulsuly_fatshaming_musorvezeto_Bill_Maher","timestamp":"2019. szeptember. 16. 15:17","title":"Páros lábbal szállt bele James Corden egy műsorvezetőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90ceed31-984a-46d9-b50f-377c1fbde716","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A tunéziai Berlusconinak is nevezett Nabíl Karui is indul a vasárnapi tunéziai elnökválasztáson, melynek nincs egyértelmű esélyese. Így valószínű, hogy novemberben második fordulót tartanak.","shortLead":"A tunéziai Berlusconinak is nevezett Nabíl Karui is indul a vasárnapi tunéziai elnökválasztáson, melynek nincs...","id":"20190915_A_tuneziai_Berlusconi_reszvetelevel_megkezdodott_az_elnokvalasztas_az_arab_orszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90ceed31-984a-46d9-b50f-377c1fbde716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1f83475-3049-4b85-9afd-d1f491dd833e","keywords":null,"link":"/vilag/20190915_A_tuneziai_Berlusconi_reszvetelevel_megkezdodott_az_elnokvalasztas_az_arab_orszagban","timestamp":"2019. szeptember. 15. 11:38","title":"A tunéziai Berlusconi részvételével megkezdődött az elnökválasztás az arab országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]