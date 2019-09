Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85b12015-456e-485b-9cca-85b6a834f961","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Folytathatja tevékenységét Afganisztánban vasárnaptól a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága (ICRC), mert a tálib lázadók visszavonták a segélyszervezetre áprilisban kimondott tilalmukat.","shortLead":"Folytathatja tevékenységét Afganisztánban vasárnaptól a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága (ICRC), mert a tálib lázadók...","id":"20190915_Visszatert_a_voroskereszt_Afganisztanba_es_biztonsagi_garanciat_kapott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85b12015-456e-485b-9cca-85b6a834f961&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75e57ff4-233a-41b8-9599-3a51461a94d2","keywords":null,"link":"/vilag/20190915_Visszatert_a_voroskereszt_Afganisztanba_es_biztonsagi_garanciat_kapott","timestamp":"2019. szeptember. 15. 14:32","title":"Visszatért a vöröskereszt Afganisztánba, és biztonsági garanciát kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a0c1e7f-01c8-416e-9a77-87febd679e5f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vállalatcsoport 2050-re érné el a kitűzött célt, hogy ezzel is támogassa a Párizsi Egyezmény legambiciózusabb vállalását.","shortLead":"A vállalatcsoport 2050-re érné el a kitűzött célt, hogy ezzel is támogassa a Párizsi Egyezmény legambiciózusabb...","id":"20190915_Nullara_csokkentene_az_uveghazhatasu_gazok_kibocsatasat_a_Nestle","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a0c1e7f-01c8-416e-9a77-87febd679e5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a786ecf8-a4ba-462f-ba16-ec48fe2fb5b9","keywords":null,"link":"/kkv/20190915_Nullara_csokkentene_az_uveghazhatasu_gazok_kibocsatasat_a_Nestle","timestamp":"2019. szeptember. 15. 11:16","title":"Nullára csökkentené az üvegházhatású gázok kibocsátását a Nestlé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30ba10e6-b9e2-4567-9182-d043d98751d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Majdnem mindegy, milyen okostelefont használ, a biztonsági kutatók ugyanis egy olyan sebezhetőségre bukkantak, ami a SIM-kártyákat érinti.","shortLead":"Majdnem mindegy, milyen okostelefont használ, a biztonsági kutatók ugyanis egy olyan sebezhetőségre bukkantak, ami...","id":"20190916_simjacker_sim_kartya_sebezhetoseg_kemkedes_foldrajzi_helyzet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30ba10e6-b9e2-4567-9182-d043d98751d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cb55d05-e941-423c-a753-4dbe1f94965d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190916_simjacker_sim_kartya_sebezhetoseg_kemkedes_foldrajzi_helyzet","timestamp":"2019. szeptember. 16. 09:03","title":"Ijesztő sebezhetőséget találtak: Samsung, Apple, Huawei és más mobilok is veszélyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd89c164-7707-4923-a0ec-de9bd53f5e06","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Sokan még kivárnak, mert nem tudják, hogy biztosan mindenkire vonatkozni fog-e az új szabály.","shortLead":"Sokan még kivárnak, mert nem tudják, hogy biztosan mindenkire vonatkozni fog-e az új szabály.","id":"20190917_Hiaba_szigoritottak_a_felvetelit_nem_jelentkeztek_tobben_nyelvvizsgazni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd89c164-7707-4923-a0ec-de9bd53f5e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"509b8714-989d-43be-aa7e-02d52c7b9e47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190917_Hiaba_szigoritottak_a_felvetelit_nem_jelentkeztek_tobben_nyelvvizsgazni","timestamp":"2019. szeptember. 17. 06:16","title":"Hiába szigorítják a felsőoktatási felvételit, nem jelentkeztek többen nyelvvizsgázni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27cacbb4-2760-4363-866c-b98cf8f95171","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagy-Britanniában valami megváltozott a csokikkal. ","shortLead":"Nagy-Britanniában valami megváltozott a csokikkal. ","id":"20190915_Nagyon_mashogy_neznek_ki_ezek_a_Snickersek_de_miert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27cacbb4-2760-4363-866c-b98cf8f95171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e284fd8-6584-4476-be64-4bc6d7129259","keywords":null,"link":"/kkv/20190915_Nagyon_mashogy_neznek_ki_ezek_a_Snickersek_de_miert","timestamp":"2019. szeptember. 15. 21:05","title":"Nagyon máshogy néznek ki ezek a Snickersek, de miért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f9d302c-8091-410a-8952-46be2cf93ec2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy új menekültszétosztási rendszer keretében Portugália és Luxemburg is vesz át az Ocean Viking civil hajó fedélzetén Lampedusához érkezett illegális bevándorlókból, előbbi nyolcat, utóbbi kettőt.","shortLead":"Egy új menekültszétosztási rendszer keretében Portugália és Luxemburg is vesz át az Ocean Viking civil hajó fedélzetén...","id":"20190915_Portugalia_es_Luxemburg_is_vesz_at_menekulteket_az_Ocean_Vikingrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f9d302c-8091-410a-8952-46be2cf93ec2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa9a1317-3691-47ff-b6c0-2d0b763fbca7","keywords":null,"link":"/vilag/20190915_Portugalia_es_Luxemburg_is_vesz_at_menekulteket_az_Ocean_Vikingrol","timestamp":"2019. szeptember. 15. 09:28","title":"Portugália és Luxemburg is vesz át menekülteket az Ocean Vikingről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6dbc907-e40a-4593-9579-2642e687df55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A portált anonim módon jegyezték be egy panamai cég segítségével. Az irodába Kubatov Gábor is ellátogatott már.","shortLead":"A portált anonim módon jegyezték be egy panamai cég segítségével. Az irodába Kubatov Gábor is ellátogatott már.","id":"20190916_fidesz_szavazok_adatgyujtes_kubatov_gabor_georg_spottle","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6dbc907-e40a-4593-9579-2642e687df55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d106640a-fa28-47d4-bdad-34243ac87483","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_fidesz_szavazok_adatgyujtes_kubatov_gabor_georg_spottle","timestamp":"2019. szeptember. 16. 13:59","title":"Amerikában regisztrált címen gyűjtik a Fidesz-szavazók adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeb16f1f-7728-4846-9930-b5d184212a13","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Négy trélert ellenőriztek a rendőrök, az egyik több mint két tonna túlsúllyal közlekedett.","shortLead":"Négy trélert ellenőriztek a rendőrök, az egyik több mint két tonna túlsúllyal közlekedett.","id":"20190916_treler_jarmuszerelveny_m43_as","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aeb16f1f-7728-4846-9930-b5d184212a13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d93696f9-a907-4147-b161-4d42538e40ee","keywords":null,"link":"/cegauto/20190916_treler_jarmuszerelveny_m43_as","timestamp":"2019. szeptember. 16. 16:16","title":"Újabb brutáltrélert fotóztak az M43-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]