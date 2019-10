Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök Vlagyimir Putyin orosz elnökkel és más politikusokkal folytatott telefonbeszélgetéseire is kíváncsiak az amerikai törvényhozók - jelentette ki Adam Schiff, a képviselőház hírszerzési bizottságának vezetője vasárnap egy televíziós műsorban.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök Vlagyimir Putyin orosz elnökkel és más politikusokkal folytatott telefonbeszélgetéseire is...","id":"20190929_Szeelsedik_Trump_botranya_a_torvenyhozok_a_Putyinnal_folytatott_beszelgetes_reszleteit_is_kerik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf04120c-7b4e-4dbc-bab1-b0d37984fc59","keywords":null,"link":"/vilag/20190929_Szeelsedik_Trump_botranya_a_torvenyhozok_a_Putyinnal_folytatott_beszelgetes_reszleteit_is_kerik","timestamp":"2019. szeptember. 29. 19:52","title":"Szélesedik Trump botránya, a törvényhozók a Putyinnal folytatott beszélgetés részleteit is kérik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"819218e8-b8c2-4c74-86de-aeffd2a06ba4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hónapok óta tartó huzavona után leült ellenzéki képviselőkkel tárgyalni Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója, de a képviselők nem lettek sokkal okosabbak. ","shortLead":"Hónapok óta tartó huzavona után leült ellenzéki képviselőkkel tárgyalni Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója, de...","id":"20190930_papp_daniel_kozmedia_ellenzek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=819218e8-b8c2-4c74-86de-aeffd2a06ba4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3f46fd9-f607-4fdd-aa99-ea20378d803e","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_papp_daniel_kozmedia_ellenzek","timestamp":"2019. szeptember. 30. 10:54","title":"\"A közmédia betartja a törvényeket\" – ezt válaszolta az MTVA-vezér ellenzéki politikusoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0c6a745-5a56-4b3d-9ecc-4c5e2b5b62be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A harmadik elkövető is meghalt súlyos betegség után.","shortLead":"A harmadik elkövető is meghalt súlyos betegség után.","id":"20190930_Meghalt_Szita_Bence_utolso_gyilkosa_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0c6a745-5a56-4b3d-9ecc-4c5e2b5b62be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba64ab45-f8a8-4a8f-b19b-da366c00acec","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Meghalt_Szita_Bence_utolso_gyilkosa_is","timestamp":"2019. szeptember. 30. 09:10","title":"Meghalt Szita Bence utolsó gyilkosa is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bcac20b-3688-41f5-b8ca-9678b7e6b87a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rendőrök gumilövedéket is használtak.","shortLead":"A rendőrök gumilövedéket is használtak.","id":"20190929_Ismet_osszecsaptak_egymassal_a_rendorok_es_a_tuntetok_Hongkongban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bcac20b-3688-41f5-b8ca-9678b7e6b87a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06c2f7e8-9b8b-4064-aaa3-f85ef90c965e","keywords":null,"link":"/vilag/20190929_Ismet_osszecsaptak_egymassal_a_rendorok_es_a_tuntetok_Hongkongban","timestamp":"2019. szeptember. 29. 12:56","title":"Ismét összecsaptak egymással a rendőrök és a tüntetők Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15c8b779-ccd7-44b3-9c54-e8a9665d22a8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szinte egyetlen épp métere sincs a Borsod megyei Galvácsra vezető útnak – erre panaszkodnak az RTL Klub Híradójában megszólaló helyiek","shortLead":"Szinte egyetlen épp métere sincs a Borsod megyei Galvácsra vezető útnak – erre panaszkodnak az RTL Klub Híradójában...","id":"20190929_Katyu_katyu_hatan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15c8b779-ccd7-44b3-9c54-e8a9665d22a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b5b86d-72e1-4565-980e-d06a150f0039","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190929_Katyu_katyu_hatan","timestamp":"2019. szeptember. 29. 19:36","title":"Kátyú kátyú hátán - megelégelték a galvácsiak a helyzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98179d92-4b53-4115-9677-a71d8bef2314","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy emberi jogi eseményen jelentette be az énekes, hogy bővül a család.","shortLead":"Egy emberi jogi eseményen jelentette be az énekes, hogy bővül a család.","id":"20190930_Ricky_Martin_a_negyedik_gyereket_varja_a_ferjevel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98179d92-4b53-4115-9677-a71d8bef2314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37689af4-a2f3-4da5-ae80-e67552dda38b","keywords":null,"link":"/elet/20190930_Ricky_Martin_a_negyedik_gyereket_varja_a_ferjevel","timestamp":"2019. szeptember. 30. 09:21","title":"Ricky Martin a negyedik gyereket várja a férjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aba5328-7d07-48e8-a63f-f349f231147d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy idős férfi kezdett tornázni és kiabálni az ellenzéki sajtótájékoztatón. ","shortLead":"Egy idős férfi kezdett tornázni és kiabálni az ellenzéki sajtótájékoztatón. ","id":"20190930_Video_Bohocruhas_ferfi_zavarta_meg_az_ellenzeki_sajtotajekoztatot_az_MTVAnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8aba5328-7d07-48e8-a63f-f349f231147d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53966559-f313-45db-8565-fabece8b7ac3","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Video_Bohocruhas_ferfi_zavarta_meg_az_ellenzeki_sajtotajekoztatot_az_MTVAnal","timestamp":"2019. szeptember. 30. 11:07","title":"Videó: Bohócruhás férfi zavarta meg az ellenzéki sajtótájékoztatót az MTVA-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9fabe4a-66a5-43a3-884c-4b4b95dc5e73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester-jelölt szerint a Párbeszéd politikusa akadályozza Tarlós István leváltását.","shortLead":"A főpolgármester-jelölt szerint a Párbeszéd politikusa akadályozza Tarlós István leváltását.","id":"20190930_Puzser_Karacsony_fopolgarmester_visszalepes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9fabe4a-66a5-43a3-884c-4b4b95dc5e73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7d7b66c-9669-44d1-b08f-0b1feacb6a7f","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Puzser_Karacsony_fopolgarmester_visszalepes","timestamp":"2019. szeptember. 30. 10:30","title":"Puzsér: Felszólítom Karácsony Gergelyt, hogy lépjen vissza!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]